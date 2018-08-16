為何尼采會用「魚」去比喻「見解」？

尼采在《人性的，太人性的》裏有一則將見解比作活魚，涵義豐富，值得細味︰

一個人像擁有魚一樣擁有自己的見解——那是說，只要他擁有魚池。他須要去釣魚，而且運氣要好——那樣，他就會得到屬於自己的魚，屬於自己的見解。我說的是活的見解，活的魚。其他人滿足於擁有一櫃子的化石——而在他們的頭腦內，即「確信」也。（第二卷，第二部份，§317）

這裏有兩個重點︰屬於自己的見解和活的見解。甚麼是屬於自己的見解？你持有的見解不一定是真正屬於你的，因為那些見解可能是別人灌輸給你，而你未經仔細思考便輕易接受，甚至盲目接受；嚴格而言，那仍然是別人的見解，不是你的。

換句話說，一個見解之所以真正屬於你，是因為那是你主動思考的結果，正如自己親自釣到的魚，才是屬於你的魚。去釣魚，未必釣到魚；是否釣到，有很多因素，尼采特別提到運氣，這是很重要的提醒——人生之好事，很多時候取決於運氣，就算是主動思考，也要有點運氣，才可以得到屬於自己的見解。

至於活的見解，是相對於死的見解而言，死的見解就是那些一旦獲得之後便一成不變、死守不放的見解。

Photo Credit: Charlie Riedel / AP Photo / 達志影像

腦袋要像個魚池，放進像活魚一樣的活的見解，讓牠們在那裏游動變化。這些「活魚」有些會繼續生長，越長越大；有些會跟其他的魚交配，生出小魚；另一些可能不適合魚池的環境，或者本身已有健康問題，不久便死去。死的見解則完全沒有這些變化，像是魚化石，腦袋像個放化石的櫃子，「魚化石」放進去之後，櫃子的門一關，便永永遠遠呆在那裏，沒有活動，沒有互動，沒有死生。

屬於自己的見解不一定是活的見解。你主動思考而得的見解，也可以成為你的確信；也許正正是由於你經過努力思考才得出這個見解，你更容易珍視它，而你一珍視這個見解，便不想它改變或消失，於是一塊「魚化石」便形成了。 最等而下之的見解，是既不屬於自己，也不是活的；不少人在宗教或政治上的確信，都是不屬於自己的「魚化石」。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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