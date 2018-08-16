台人遊港：仰不見天，俯不見路，香港究竟以什麼作為信仰？

文：吳宗仁（台灣人，就讀政治大學，讀經濟的中文人，讀中文的經濟人，用散文評論時事，用書寫詮釋世界）

此文是我三天兩夜快閃香港的散記，我不走一般遊記的路線，詳細排序我的路線，我將一切想法架構為幾個大面向，再把所見所感分別填入。

第一部份記錄我前往機場，和計程車司機的談話；第二、三部份寫香港的快速、悶熱與擁擠；第四部份寫香港的景；第五部份是我一貫的收尾──額外思考。

1. 行前

早上搭了一個尼泊爾華僑司機的車，說中國的基礎建設輸出，也來到了尼泊爾。他語帶笑意的說，以後尼泊爾就會歸中國人管轄了。事實上也不只尼泊爾，據同事去馬來西亞的考察，也得到了相似的結論。當一個國家的經濟成長若跟不上基礎建設的還款速度，或是主要建設都仰賴某一個國家，就會呈現一種被架空的態勢。

事實上，這和歐美過去進行的殖民，沒有太大的差異。不用一兵一卒的武力，透過貨幣體系的掌握、制度的建立、核心能源的掌握和建設的輸出，進而掌握在國家間博弈與國際政治的領先地位。

中國也走上這條路，所有要追求成長的大國都必須走上的路。歷史不斷重演，而且從無正義。

一如今天我們生活在歐美主導的體系，崇尚歐美文化；未來的第三世界，大抵也會像我們尊崇歐美一樣，尊崇中國的文化與制度，這或多或少都可以說成是從經濟殖民，變成文化殖民的過程。事實上，中國確實正致力於研究開發中國家的成長理論，並透過各種力量，在第三世界國家建立起自己的體制與論述，其目標非同小可。

話說到此，其實中國的基建輸出，對尼泊爾的物質生活達成極大的改善。以前至少半天都斷電斷水的，現在供應全部穩定。

然而這實際上對他們起到什麼影響嗎？尼泊爾人十分樂天知足，沒錢就沒錢，沒電就沒電，也不爭執。司機笑著說：「是信仰的關係讓他們如此。不過還是很落後啦！」

怎麼說呢？一來一往間，我也不知道怎麼評價資本與政治力量的貢獻。只能說，歷史從無正義，現實亦然。

photo credit: 作者提供

2. 香港歡迎我？

港鐵外風景一如長幅卷軸，從海港到城郊，從城郊到市區，一幕幕畫面更替，把旅人們捆捆捲入香港的懷抱。清晨五時起床至此，已經接近正午時分。一路抵達銅鑼灣的居住地，早已日正當中。

正午的香港悶熱異常，空氣在擁擠的人群和建物間滯留後，被毒艷的太陽反覆加熱，升溫成一種可以扼殺心靈的凶狠氣流，任何寧靜深遠的事物，到這裡都會變得躁動不安。台北的悶熱因為地形封閉，而靜態停滯；香港的熱是動態流動的，流竄在鼓躁的都市氛圍之中。

沒有人在靜觀萬物，每個人都以最快的速度，走往自己的最終里程；這裡也沒有對一切抽絲剝繭的探求，因為沒有人在細小紋理間著迷停留。這裡的人都好快，以致於我看不出誰是遊客，誰是當地居民，誰又只是來辦公出差的。

電扶梯也快得不尋常，每每踏上，都有那麼一瞬間好像是硬被拖行上的。想要平穩順利的站上，步伐一定要俐落快速──顯然我根本沒跟上香港的節奏。

這裡確實容不下任何的緩慢，每低下頭看地圖，都需要誠惶誠恐地注意是否擋到他人的來路，因為行道狹小，而且行人如一票飛車湧入，擁擠和衝撞是每天必經的試煉。我沒看過老人在街上行走，至少在中上環、九龍和銅鑼灣是的。

我心想，這些老人是不是因為自己年邁徐緩，而被排擠在社會之外了？還是說，他們已經找到另外一塊能接受緩慢步調的淨土了？

3. 像歐洲人那樣頭暈目眩

中環的蘭桂坊，人潮有增無減，而且外籍面孔越來越多，在上坡的小徑擠滿了萬邦來儀的人群。自動手扶系統上，人潮更是多到難以言喻，一時間腦袋沒有字彙能夠形容心中感受。在這裡，稍快或稍慢一些都會產生劇烈碰撞，這在炎熱的天裡是一種望不見盡頭的試煉。讓人迷失的不是複雜的小路，而是迷失了踏上此行的終極意義。

我在台北的公共綠地可能會更加愜意，我在辦公室可能會更為舒適，我在書裡還更能把一切都理的清晰。好幾度我都在想，我到底來香港幹嘛？

沒有旅行的愜意，沒有細探當地文化的心思，我反倒思索起西方人在12世紀初到中國，對中國的密集的人口感到頭昏眼花。這種令人窒息的感覺，我想我逐漸能夠明白。傳統農業社會，人口密度受土地、水源和其他自然資源限制。像香港這樣的漁港，能有今天的發展，養活這麼多的人口，又吸引那麼多人來朝，想來也是文明一種巨大進步。

這種進步，建立在毫不浪費上。在香港，抬頭是望不見天的，不管是商用樓或是住宅，都是又高又聳地插入天際；在香港，低頭是看不見路的，因為每一寸土地都被精心運用，每一哩路，都被行人紮實的踩著，被規劃成運輸工具的專屬路線；在香港，沒有任何時間被濫用，因為這裡的舉手投足，都容不下太多等待。

像這種仰不見天，俯不見路的環境，究竟以什麼作為信仰？

我不需要答案，光是想著這些問題，就已經能幫我分散注意力，忘卻炎熱擁擠的體驗。

4. 效率

香港讓我印象最深的，是毫不浪費的空間運用。電車道與汽車道同路交雜，地面沒得用的往天上蓋，偌大的地鐵站和地下街堪稱別有天地，涼爽寬敞的環境，就像把另一座城市又收羅到地底一樣。

我想起有人戲謔地說，台灣應該是資源運用很有效率的地方，像大學經費比人家少還能擠進世界排名之林。但我覺得論效率，香港在各方面才是頂尖的。仔細觀望這座城市，它每一寸空間都沒有閒置，把大都市應有的繁華與浮誇、炫耀與墮落都聚焦在一個小點之中，多麼的豐富，也多麼的貪厭。

你必須發揮想像力，才能理解香港的景象。市區裡有著蜿蜒的觀光道，舉頭是電扶梯天橋，斑駁的建築旁有新生的高樓，平凡的港邊有繁華的市區，熱鬧景區搭配著頹唐紊亂的巷弄，綠山環繞的海景第一排座落著巨大的校園，本該在平地的停車場竟蓋在露天頂樓，英式的建築卻落款中國古人的明訓。

這就是香港，所有的地理、歷史和文化都揉雜成一塊，自成風尚。

如果有興趣，也可以到香港找看看我上面的敘述，到底對應到哪些地方？

photo credit: 作者提供 驚！拆房子的挖土機在房子頂樓進行作業

5. 一場旅程的探問

說個題外話吧。在台北的日子，身邊同儕總是在想，到底要怎麼樣才能更有效率，要怎樣才能準確高效提升思維。這種對於成長的熱烈渴望，實在是現代都會的病。有時候不免批判，追求這些事物，也許只是想掩飾自己的不安，或者只是追求達成目標的快感，一點都沒有實際意義。

在香港的短暫時光，都市景觀給我很大的啟發。當一切都被填充得天衣無縫，我們會更滿意，生活更有品質嗎？事實上我們完全得到相反的答案。越忙碌越是迷失，做越多事越是越空虛，被瑣事填滿的生活，無暇思考長遠之路。

不管是變得效率，或是強迫填充生活，都會讓你變得充實，但是為了什麼目標來做這些事情，才是我們要關心和探問的。

如果人的存在為的是某種意義，那對於個人來說，「為何做」很重要；如果城市跟人一樣，我們也要詢問，這樣的發展最後許諾給人民的又是什麼？

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎