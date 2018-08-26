《從帝國興衰了解世界史》：波斯阿契美尼德王朝——對異族寬鬆統治的世界帝國

監修：関真興

中東的火種伊朗，在古代曾是超級大國

波斯阿契美尼德王朝輕易傾覆及之後

年代：西元前550～西元前330年

首都：蘇薩、波斯波利斯

Photo Credit: 如果出版

帝國概要 打倒了新巴比倫、埃及等大國，主宰整個中東，建立起獨特的文化和宗教，這便是波斯人創建的阿契美尼德王朝。 阿契美尼德始於伊朗人在波斯建國，西元前五五○年，居魯士二世滅了米底王國而獨立，到了大流士一世時代進入全盛時期，統治愛琴海北岸到印度河的廣大疆域，成為世界帝國。 大流士一世從中央派遣總督負責統治各省，但也另外派人負責監督，確立了中央集權體制。但是，他採取寬鬆的統治政策，對各民族的文化和宗教都十分尊重，因而帝國延續了二百年之久。西元前五世紀，波斯在與希臘的戰爭中落敗，後來亞歷山大大帝遠征東方，阿契美尼德王朝滅亡。

寬鬆統治產生的世界帝國

波斯的語源來自伊朗高原西南部、波斯灣北部地區的帕爾斯，這個地方即現在伊朗的法斯省，而阿契美尼德王朝便是居住在此地的伊朗人所建立的國家。

西元前550年，居魯士滅了米底王國，脫離該國的統治，並且消滅了利底亞和新巴比倫王國，擴展勢力。後來，岡比西斯一世併吞埃及，是繼亞述之後，第二個成功統一全中東的帝國。而到了第三代大流士一世時代，版圖更加擴大到東起印度河北岸，西至愛琴海的廣大疆域。

大流士一世將全國分成二十個州，從中央任命官員「薩特拉普」（總督），派遣到各州，然後再派出「王之眼、王之耳」的監督官，前往監視薩特拉普，鞏固中央集權體制。從首都蘇薩開闢一條到小亞細亞的薩爾德斯的大道「王道」，整頓驛傳制度，將全國納入統治。驛傳制度，就是在一定的道路區間內設置驛站，每個站儲備糧食和馬匹，以連結中央與地方交通的一種聯絡制度。

另外，波斯也保護敘利亞地區的阿拉伯人和腓尼基人等商業民族，建設港灣，積極與地中海及亞洲內陸進行貿易，又整頓貨幣制度與稅制，統一度量衡，建構起世界帝國。

與實行高壓統治的亞述不同，阿契美尼德王朝最為人所知的便是寬大的領導政策。在居魯士時代，他將猶太人從巴比倫的囚籠中釋放，之後也承認猶太教的信仰自由。因為這件事，舊約聖經甚至將居魯士神格化。阿契美尼德雖以瑣羅亞斯德教為國教，但對其他民族的宗教、文化、風俗都抱持寬容的態度，帝國內也容許使用各種語言和文字。這種對異族的寬鬆統治，使帝國國勢蒸蒸日上。

亞歷山大大帝擊敗波斯帝國

阿契美尼德王朝在大流士一世的時代，境內小亞細亞的都市國家愛奧尼亞造反，希臘的有力城邦雅典出面干涉，阿契美尼德王朝因而四次出兵遠征希臘。

波斯在西元前492年發動第一次遠征，與雅典等希臘城邦的聯合軍對戰，不幸遇到暴風戰敗。西元前490年發動第二次，前480年發動第三次遠征，雖然曾暫時占領雅典，但最後都以失敗作終。西元前479年的第四次遠征也鎩羽而歸，不得不從希臘撤軍。後來在伯羅奔尼撒戰爭中，阿契美尼德王朝支持斯巴達等，持續干涉希臘。

西元前334年，他們與馬其頓的亞歷山大大帝的東方遠征軍正面對戰，阿契美尼德王朝的大流士三世出兵迎擊，在西元前333年的伊蘇斯戰役、西元前331年的高加米拉之戰都敗北。西元前331年波斯波利斯遭到破壞，終於滅亡。大流士三世逃亡了一段時間，但被地方總督抓到後殺害。

Photo Credit: 如果出版

波斯帝國滅亡後與文化發展

如同前述，阿契美尼德王朝的廣大版圖內，有多種民族和文化，因而成為世界帝國。進而在中央集權體制與高度文明發展之上來進行統治。

雖然帝國內使用多種語言，但以波斯語作為共同的語言，以楔形文字來記述，不但傳承了中東文明，也建立新的伊朗文明。除此之外，帝國內的商業民族阿拉姆人，從事經濟活動所使用的阿拉姆語和阿拉姆文字，也成為廣泛通用的語言。

羅塞塔石碑因刻有埃及聖書體和希臘文字，對聖書體的解讀發揮了重大的功能。而表彰大流士一世的貝希斯敦碑文也因為同時刻有波斯文、阿拉姆文和巴比倫語（阿卡德語）三種語言，所以能當作解讀範本，英國人H．羅林遜便從這塊碑文上找到解讀楔形文字的線索。

此外，帝國訂伊朗人瑣羅亞斯德開創的瑣羅亞斯德教為國教，這些文明傳承給後來的安息帝國和薩珊王朝，薩珊王朝也稱為波斯帝國。特別是薩珊王朝時誕生的伊朗文化，在美術和建築上尤其卓越，甚至經由絲路，影響遠及天平時代的日本。

另外，阿契美尼德首都波斯波利斯，自大流士一世到三世費心建設，擁有壯麗傲人的石砌宮殿群。波斯波利斯是國王的居住地，用來舉行儀典，而政府機構所在的蘇薩，則是政治中心。

波斯波利斯在波斯語中的意思是「波斯人的要塞」，是希臘人取的名稱，波斯語則稱它「塔赫特．賈姆希德」（Takht-e-Jamshid，賈姆希德王的寶座）。西元前331年，亞歷山大大帝的軍隊將它燒成廢墟，遺跡位於現在伊朗設拉子北方的沙漠中。1971年，伊朗2,500週年的建國大典便在這裡舉行。即使伊朗現在是伊斯蘭教國家，但對伊朗人而言，這個地方還是具有特別的意義。

MEMO 波斯波利斯的挖掘 十九世紀後期，德、法兩國人對波斯波利斯展開挖掘調查，發現了波斯波利斯的全貌和亞歷山大大帝燒毀、掠奪的證明。波斯波利斯的遺跡，到處都看得出火災的痕跡，堆積了二、三公尺的瓦礫中混雜了寶石和金屬碎片，可以推測出放火和掠奪的過程。 此外，波斯波利斯建有廣闊的庭園，利用地下水道，收集雨水作為一般用水。這個庭園現在只剩下門緣的部分。

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書籍介紹

本文摘錄自《從帝國興衰了解世界史：大國的興衰與競爭，決定世界歷史的走向》，如果出版

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監修：関真興

譯者：陳嫻若

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰