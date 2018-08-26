《從帝國興衰了解世界史》：印加、阿茲特克與西班牙殖民帝國的垮台

監修：関真興

南美混亂的原因在於西班牙統治！？

印加、阿茲特克與西班牙殖民帝國的垮台

年代：1492-1898年

首都：馬德里

Photo Credit: 如果出版

帝國概要 伊比利半島是歐洲唯一受過伊斯蘭教徒統治的地方，1469年，半島上的卡斯提納王國與亞拉岡王國合併，成立西班牙王國。1492年，伊斯蘭教勢力最後的據點格拉納達被攻陷，半島統一。同年，哥倫布橫越大西洋，西班牙滅了印加帝國，在中南美洲建立廣大的殖民帝國。 1588年，西班牙的驕傲「無敵艦隊」被英國打敗，從此開始衰退。十八世紀初，奧地利哈布斯堡家族與法國波旁家族為爭奪西班牙王位，發生西班牙繼承戰爭，波旁家族的腓力五世即位。1898年，西班牙為菲律賓獨立問題與美國發生戰爭卻失敗，西班牙殖民帝國垮台。

阿茲特克帝國的滅亡

在西班牙人登陸以前，中美洲的墨西哥高原自十二世紀中期開始，已有阿茲特克人占據，十四世紀立特諾奇提特蘭為首都，建設規模宏大的統一國家，疆域從墨西哥中部的太平洋岸到墨西哥灣。

1519年，西班牙國王卡羅斯一世派遣荷南．科特茲到新大陸，科特茲以古巴為根據地，同時往內陸都市特諾奇提特蘭前進。他帶著馬、鐵劍和火槍等當時最新銳的武器。此外，由於阿茲特克帝國樹敵不少，從西班牙來的科特茲軍隊雖然人數不多，但是有不少當地人加入，與阿茲特克帝國作戰。而歐洲的傳染病也隨著西班牙人登陸中南美洲，阿茲特克人尤其對天花沒有免疫力，造成爆發性的流行，這也是阿茲特克人口劇減的原因之一。終於在1521年，科特茲打敗了阿茲特克帝國。

南美的安地斯高原在十五世紀到十六世紀間則出現了印加帝國，首都位於今日秘魯南部的庫斯科。這個帝國有高水準的石造建築、黃金工藝和紡織技術，並且能運用灌溉技術從事農業。印加人沒有文字，而是利用繩結來溝通。

印加帝國在十六世紀前半，為了皇位繼承問題而發生內戰，整個國家疲困凋弊。西班牙探險家法蘭西斯克．皮薩羅此時趁虛而入，滅了印加帝國。皮薩羅在利馬建設新的首都，將印加帝國全境的金銀搜括一空，但因為夥伴內訌而被暗殺。西班牙國王派遣新的總督和行政官到秘魯，正式展開殖民地統治。

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問題叢生的統治方法是殖民帝國垮台的原因

西班牙在中南美殖民地的重要據點，設置代表司法、行政機構的「皇家審問院」（Audiencia）來統治地方。而天主教教會和教區的主教，也在殖民地統治上，扮演重要的角色。西班牙皇室授予殖民者統治原住民的權力，讓他們能向原住民課徵賦役、勞動，條件是需以基督教教化原住民（Encomienda，監護徵賦制）。殖民者苛刻地奴役印地安原住民去種植小麥、甘蔗等農作物，開鑿銀山等礦藏，簡直把他們當成奴隸一般。

西班牙王室多次嘗試廢止制度，想阻止殖民者的專橫行徑，但因激起強烈的反對而無法實現。由於這樣的壓榨和屠殺使得原住民人口急遽減少，銀山的開採量也不斷下降，十六世紀末以後，監護徵賦制慢慢衰退，到了十八世紀，已在整個中南美洲絕跡了。取而代之的是十七世紀時開始推行的大莊園制（hacienda），這是不在地地主的殖民者，在大土地所有制度下，把原住民當成債務奴隸和勞動力，以家父長制管理大農園的形態。這種制度讓商業作物與自給農作物的生產並存，而且留有大片未耕地，極不經濟。此外，農場主人直接雇用原住民，讓他們定居在農場裡，所以原住民的族群也漸漸瓦解。形形色色的人進入殖民地，社會呈現出複雜的樣貌，殖民者可以分成在西班牙出生的半島白人（Peninsular）和當地土生土長的白人（Criollo，克里奧人）。

當地白人與半島白人一樣，可以擁有土地，經營商業，但是沒有當官的資格和政治權力，雖有實力，但多數人都被半島白人壓制而心生不滿。1810年以後，參與拉丁美洲獨立運動的大都是當地白人。

社會上還有白人與原住民的混血（Mestizo，麥士蒂索人）、原住民，在他們之下還有黑人奴隸。此外，尚有白人與黑人的混血（Mulatto，穆拉托人），原住民與黑人的混血（Zambo，桑博人）。在他們的社會，混血的概念本身已沒有意義。

白人的強取豪奪、白人之間的權力鬥爭，以及社會底層被迫當奴隸的人的憤怨等，可知西班牙殖民地的統治之殘酷。西班牙母國在歐洲還是強國時，可以維持這樣的統治，但隨著西班牙地位低落，殖民地的不滿聲浪也不斷高漲。

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西班牙殖民帝國的衰退與滅亡

1588年，西班牙無敵艦隊與英國海軍在英吉利海峽對戰時大敗，成為帝國衰退的開端。十七世紀末，西班牙哈布斯堡家族絕嗣，無人繼承，法國波旁家族與奧地利哈布斯堡家族之間，為了西班牙王位繼承問題爆發戰爭。兩國對戰十二年之後，由波旁家族的腓力五世即位，西班牙割讓直布羅陀與佛羅里達給英國，西班牙勢力因此更為衰弱。

法國的拿破崙得勢之後，1808年干涉西班牙皇室內部紛爭，法軍占領馬德里，拿破崙驅逐波旁家族，令其兄約瑟夫就任西班牙國王。同年五月二日，西班牙民眾在馬德里起義，反抗拿破崙的占領，開啟了西班牙獨立戰爭。面對法軍投入大批軍力應戰，西班牙以游擊戰抵抗，戰爭持續到1814年。戰後，斐迪南七世就任西班牙國王，絕對王政復辟，但國內還是為了王位繼承問題而持續混戰。

在西班牙母國內部混亂時期，南美的殖民地強化與英國和美國的經濟連繫，如火如荼地展開獨立運動。1811年，巴拉圭在克里奧人的主導下，成為南美第一個獨立的國家，隨後，阿根廷、墨西哥、秘魯也相繼獨立。1810年代到1820年代，中南美洲各國紛紛獨立，西班牙的衰退已無法挽回。

1868年，發生西班牙九月革命，第一共和政府成立，但只維持短暫時間便結束，波旁王朝又復辟。1898年，為了古巴獨立問題，西班牙與美國爆發美西戰爭，雙方在聖地牙哥港的外海開戰，但美軍只花了四小時就將西班牙海軍完全殲滅，西班牙戰敗，古巴因此獨立。西班牙並割讓波多黎各、菲律賓給美國，幾乎完全失去海外的殖民地。西班牙的殖民帝國垮台，剩下的只有北非西班牙屬的撒哈拉。

英美統治與中南美的對立

中南美各國雖然完成獨立，卻未必是好事。由於西班牙殖民地統治政府解體，各國在沒有國家藍圖的情況下，必須從零開始打造新的政府和官僚組織，而且獨立的主導者是克里奧人，如何在社會上將印地安人和麥士蒂索人等人民統合起來，也是問題。委內瑞拉和哥倫比亞等地，還有黑人奴隸的問題。而且，雖然中南美脫離西班牙而獨立，但經濟上的中心，仍是部分克里奧地主從事的農業生產，經濟發展停滯不前。貿易方面，英國的控制力強大，各國受到的約束甚至高於殖民地時代。

面對中南美諸國的獨立，歐洲各國最初也計畫介入，不過，1823年美國總統門羅發表門羅宣言，試圖阻止歐洲列強插手，同時也籌謀將拉丁美洲劃入美國的勢力圈。對外國的種種企圖，一生為南美自由而努力的西蒙．玻利瓦引導南美五國獨立，並提倡中南美各國團結起來，以維持獨立，可惜未獲贊同，構想功敗垂成。獨立之後的中南美各國自十九世紀前半到今日的約二百年間，或多或少都受到美國的擺布。

另外，獨立後的中南美國家，因為彼此對立，在十九世紀後期接二連三地發動戰爭，國境線與獨立當時大有不同。1864年到1870年間，三國同盟戰爭（巴拉圭戰爭）爆發。當時巴拉圭領先全南美洲，引進義務教育，發展工業，將國土98%轉為國有，推動近代化，並且擁有南美洲最強大的軍隊，也是中南美洲唯一在經濟上不受英國控制的國家。

戰爭是從巴拉圭獨裁領袖法蘭西斯科．索拉諾．洛培斯介入烏拉圭內戰開始的，奪得烏拉圭政權的紅黨在阿根廷、巴西的支持下向巴拉圭宣戰。1865年，在英國的影響下，阿根廷、巴西、烏拉圭締結為三國同盟。次年，同盟軍向巴拉圭進攻，但因為內政問題，阿根廷和烏拉圭先後撤軍，只剩巴西孤軍奮戰。長達五年的戰爭後，巴拉圭幾乎在全面潰敗下結束戰爭。不過停火後游擊戰依然持續，也發生俘虜被抓至巴西當作奴隸買賣的事件，巴拉圭人口比戰爭前減少一半以上。

巴拉圭割讓福爾摩沙省和米西奧內斯省給阿根廷，東部則被巴西併吞，領土失去四分之一。此外，英國雖未與巴拉圭作戰，但為將其納入經濟控制下，強迫巴國接受巨額貸款，成功在經濟上操控巴拉圭。

1879年到1884年，智利、玻利維亞與秘魯之間，為了爭奪蘊藏硝石資源的地區而發生了硝石戰爭。秘魯與玻利維亞原本為防止智利奪取硝石，曾結成祕密同盟，但1879年，智利向兩國宣戰，強迫他們毀棄同盟之約。在英國的指導下，智利整備多時的海軍掌握了制海權，占領秘魯的阿利卡與塔克納，從南部的皮斯可登陸。秘魯軍與印地安人雖浴血抗戰，最後智利軍還是攻進秘魯首府利馬。

最後，智利得到秘魯的塔拉帕卡縣、玻利維亞的沿岸地帶，經濟也藉由礦物資源的出口而有所成長，在第一次世界大戰之前，與阿根廷、巴西帝國並列為南美的ABC三大國（註： Argentina 阿根廷、Brazil 巴西、Chile 智利）。

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美國的後續影響

第一次世界大戰後的1933年以來，美國羅斯福總統以友好為基調，展開「睦鄰外交政策」，這也是在世界經濟大恐慌時，把中南美洲當作美國市場的封鎖經濟政策。

第二次世界大戰前後，中南美洲誕生了例如古巴的巴蒂斯塔政權，與美國進行軍事合作。或阿根廷的培隆政權，打著民族主義和經濟發展的口號，吸引民眾擁戴，實行獨裁政治的民粹主義政權。這些政權都在戰後更加深了與美國的關係。

1959年藉古巴革命之契機，反美活動如星火燎原，擔心共產主義在中南美洲擴散的美國，迅即給予中南美洲經濟協助和軍事支援，鎮壓反美運動。到了1970年代，以智利的皮諾切特政權為首，出現了接受美國援助的軍事獨裁政權，壓制國內的反政府活動、自由主義運動和學生運動。

在軍事獨裁政權下，中南美各國引進了新自由主義經濟，擴大了貧富差距，貧窮人數也因而大增。

直到現代，軍事政權在中南美依然存在，軍方掌權者依然具有影響力，其原因在於帶領中南美走上獨立之路的克里奧人，本身雖然接受啟蒙思想的洗禮，但畢竟還是大農場的地主或是軍事強人。另外，西班牙殖民母國的前近代體制一直保留到二十世紀，也是原因之一。所以，在中南美洲，並沒有培育出法國大革命所喚起的那種現代公民。

結構性的貧困與獨裁對人權的壓抑，使民眾不滿的情緒日益高漲，1980年代政權漸漸轉移到人民手中，2000年前後，委內瑞拉的查維茲總統當選，各地反對新自由主義和美國干涉的聲浪擴散，內部依舊混亂。

從近年來古巴與美國恢復邦交一事，可看出由於貧困問題而寄望共產主義的氣氛似乎趨於低迷。另一方面，倡導基督教社會主義的「解放神學」廣泛受到支持，不只是拉丁美洲，在亞洲和非洲也漸具影響力。

相關書摘 ►《從帝國興衰了解世界史》：波斯阿契美尼德王朝——對異族寬鬆統治的世界帝國

書籍介紹

本文摘錄自《從帝國興衰了解世界史：大國的興衰與競爭，決定世界歷史的走向》，如果出版

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監修：関真興

譯者：陳嫻若

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰