讓蘇炳坤入獄的《懲治盜匪條例》，原本就是一場鬧劇

文：邱伊翎（台灣人權促進會秘書長）

1986年，台灣高等法院撤銷一審無罪判決，改依《懲治盜匪條例》判處蘇炳坤十五年有期徒刑，褫奪公權十年。歷年來的再審聲請、非常上訴聲請，都被駁回。事實上，在那個尚未解嚴的年代裡面，不僅是警方的破案及警詢、偵訊有問題，連判決所引用的法令，也都充滿瑕疵。

《懲治盜匪條例》是1944年中日戰爭時代的產物，乃特別的治安刑法，裡面有著許多古老不合時宜的條文，包括「聚眾出沒山澤抗拒官兵者」、「強佔公署」等罪名皆可處以「唯一死刑」。如果這樣的條文還存在，2014年的318太陽花學運、324佔領行政院、烏來擋車案，不知道要被判多少個死刑。

或許有人會覺得奇怪，我們的政府為什麼放著「刑法」不用，而要制定特別法來判刑定罪？因為《懲治盜匪條例》的構成要件非常寬鬆，甚至你只要是「意圖」、「未遂犯」、「準備犯」，都可以被定罪，政府可以處罰的更廣。

只是該條例於1944年4月8日制定時，定位成「限時法」。該條例第十條規定：「本條例施行期間定為一年，必要時得以命令延長之」。但是，當時的政府並未於期滿前以命令延長，故該條例早已於期滿失效。政府卻在條例失效之後，又下令展限一年。條例既已失效，包括授權以命令延長其施行期間之規定亦應失效，政府已無權下令延長。刑事法律在法治國原則下，以行政命令延長刑事法的施行期限已屬荒謬，《盜匪條例》在後續十三年的展延期限命令中，卻有四次都是在超過施行期限屆滿期限後，才又發佈命令延長。1957年，立法院竟又刪除第十條條文之「限時」規定，將構成要件如此寬鬆、效力受到質疑的法令，就地合法成「常態法」。

根據司法院統計，1996至1998年間，每年甚至有二分之一到三分之一的死刑判決及執行，都是依據這個荒謬的法律，剝奪其性命。事實上，很多有名的個案，包括蘇建和等三人案、徐自強、邱和順等，一開始都都曾經被以此條例起訴、定罪過。過去台灣人權促進會的執行委員蔡兆誠律師也曾為因觸犯《懲治盜匪條例》被判死刑的莊清枝（已遭槍決）義務辯護，並提出釋憲，卻遭大法官不受理。此法竟然一直到2002年，才被立法院正式廢止。

2000年的國際人權日，當時的總統陳水扁宣布特赦蘇炳坤之罪刑，當年的「特赦」也非常罕見的，是以「罪刑全免」的方式進行特赦，即是承認當初的判決，確有瑕疵。然而，對於無罪之人，「特赦」雖免去人身自由受限之苦，在名譽上卻是沒有被平反，對於當事人被任意逮捕關押，也完全沒有進行補償或賠償。

經歷三十多年，蘇炳坤直到2018年，才獲得「無罪」平反，但我們不知道還有多少當年以《懲治盜匪條例》被定罪，甚至是已經被執行死刑的個案，可能也有著類似或不同的程序瑕疵或不白之冤，而仍未開啟平反之路。有的可能跟蘇炳坤案一樣，本身就是冤案，有的可能是被以該條例過於寬鬆的要件而被定罪。

2002年，當立法院廢止該條例時，政府也並未重新檢討過去被以此條例所判刑的個案，是否有跟蘇炳坤一樣的問題，或是因為過於寬鬆的法律被入罪。政府至今並未建立任何配套措施，可以讓因為該法受刑之人的家屬，聲請補償或是再審。纏繞蘇炳坤數十年的人生悲劇，或許因為無罪平反，可以暫時告一段落。但即使並非冤案，因為處罰過寬（或立法不當）的《懲治盜匪條例》而遭到過度處罰的人們，我們又該如何面對？

《懲治盜匪條例》這場歷史鬧劇所衍生的個人及家庭悲劇，是否真的已經終結，可能仍是一個問號。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航