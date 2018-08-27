《護國丸》：美軍潛艦致命一擊，失去護衛的護國丸回天乏術

文：陳柏棕

護航中斷，獨自航行

護國丸從基隆出港後，接獲通報，有船團正迂迴航行在上海東北方、朝向朝鮮南岸沿海。這個船團具有七年往返臺灣、北中國航路的經驗，相當熟悉航線狀況；況且航行在水深20公尺以內的海岸，較不易受潛艦的威脅。

因此，幕僚建議指揮官水野孝吉或許可以考慮加入船團，降低單獨航行的風險。

然而，有了先前在馬公受襲的經驗，使得水野指揮官多一層顧忌，擔憂如沿岸航行將會製造敵機從內陸前來襲擊的機會，堅持與驅逐艦響同航。

11月8日上午10：00，驅逐艦響突然打出手旗信號通知護國丸，表示在船內出現許多感染赤痢患者，疫情尚有擴大的跡象，無法繼續護航，準備先行航往佐世保軍港，儘速讓人員登岸，解決船內發生的傳染病問題。當日中午，響護送護國丸至安全海域，另外通知日本海軍派遣其他護衛艦接替任務，旋即加速駛離。

護國丸在沒有護航的情況下獨自航行，到了11月9日正午，指揮官接獲一則特殊警告訊息，情報顯示一架由北向南飛行的日本海軍偵察機，於當日稍早在濟州島與朝鮮之間發現有敵軍潛艦出沒。

而且，前一日下午，五島基地監視哨、大島燈塔守衛都發現有潛艦的潛望鏡浮出水面，而這艘潛艦就是後來擊沉護國丸的USS Barb（編號SS-220，以下稱Barb ）。

當晚，兩艘日本海軍艦艇在古志岐島南方海域遭到數艘潛艦攻擊，並擊沉了其中一艘潛艦。

水野指揮官收取相關情報後，隨即下令變更護國丸的航行路線，改由通過濟州島以北與五島列島以南間的狹長通道，前往佐世保。此時，接替響的護衛艦仍未抵達。

直到下午2：00，前來接替護航任務的第168號驅潛特務艦，才在五島列島、濟州島中央海面與護國丸會合。

但是，168號的最快航速只有九節，護國丸即使透過「之」字運動，增加航行角度來減低航速，速度仍比168號快。因風浪強勁，以致兩船懸隔距離越來越遠，無法取得信號聯繫，迫使護國丸必須反轉接近168號，才能保持在它的右舷後方航行。

隨後，護國丸接收到另外兩艘驅潛特務艦發出信號，表明也將前來護航。接近傍晚6：00，進入視野的只有第87號驅潛特務艦一艘。受限於艦艇的性能，168號、87號航行速度均不及護國丸，致使護國丸甚至得減低航速，才能勉強維持與兩艘護衛艦共同航行。即便如此，168號、87號驅潛特務艦最終還是在晚間10：00左右，一起消失在護國丸的視線。

前來接替響護航任務的第168號驅潛特務艦。特務艦艇是用來支援海軍戰鬥部隊，並針對不同作戰任務裝載相應設備，出現不同名稱。其中，驅潛特務艦是由中、小型民間汽船或漁船改裝，搭載八吋砲、機槍、深水炸彈等武裝配備，負責監視、擊退潛艦。但作為大型船的護航艦艇，就驅潛特務艦的性能與戰力而言則明顯不足。｜Photo Credit:月熊出版

遭受第一波攻擊

再度失去護衛艦的護國丸，繼續單獨航行。

1944年11月9日晚間，美軍潛艦Barb進入佐世保航線，展開它第10次巡邏任務。晚間11：54，Barb接近古志岐島附近海域，這時候古志岐島燈塔突然間開啟，而航道指引燈開啟的主要目的是引導船舶通行，正在這片海域搜尋攻擊目標的Barb 因而提升警戒狀態，將追蹤設備就位，以右滿舵，全速前進。

另一方面，護國丸在11月10日凌晨2：33，獨自航行至距古志岐島燈塔10海里處，將進入前往佐世保的航道。凌晨2：45，Barb艦長Fluckey透過潛望鏡，發現了這艘沒有護航、以「之」字運動沿著海岸加速航行的大型船，正以最高速度穩定地朝右舷杆方向前進，而且船艏正朝向90度轉向，並持續增加角度，即將進入航道。在航入航道前必須先行減速，他們判斷護國丸當時的航速僅有15節，Fluckey艦長決意在護國丸轉進航道前攔截到它。

此時，Barb艦內所有人員已就戰鬥位置，然後備好魚雷。凌晨3：34，利用護國丸在轉進航道前減速的時間點，Barb將艦橋淨空，下潛準備的喇叭鳴響四起。潛入海面下之後，將魚雷深度設為八呎，同時開啟所有魚雷管的外門，Barb降下它的潛望鏡，慢慢接近護國丸，瞄準左舷，在靠近它約2,300公尺的位置發動第一波攻擊。

清晨3：39，護國丸的聲納員向指揮官報告，聲納偵測到有魚雷從左舷靠近；在甲板上左舷的守望員同時間也以肉眼發現，在距離1,000公尺的海面上有四枚魚雷接近。

獲報後，指揮官水野孝吉緊急命令全員就戰鬥位置，船艏及左舷大砲就位，並採取左滿舵欲全力轉向，閃避魚雷。其中兩枚魚雷由護國丸右舷側通過，另外兩枚則順勢命中機械室及第二、三號艙，甲板上有18名守望員在爆炸瞬間落海。

當時仍在船艙內酣睡的海軍志願兵們，立刻感受到劇烈搖晃，船身急遽往左傾斜30度，緩慢地向右方滑去。同時聽到震耳的聲響，據說極像火車鐵軌切換時所發出的尖銳磨擦噪音，如鞭炮煙似的濃煙也灌進了艙內。由於機械室被魚雷炸毀，發電機停止運轉，船艙內的電燈立刻熄滅，頓時陷入一片暗黑。而且船內的隔板四處飛散，使得移動變得極為困難。

水野指揮官試圖對外發出緊急求救訊號，偏偏天線掉落損毀，而徒勞無功。護國丸的左舷引擎室受到破壞、水密門被炸開、發電機進水，所有引擎皆停擺。沒有電力、照明、電話通訊，加上無法快速止水，使得損害控制工作變得更加困難。這時候船內漸漸進水，開始下沉。

當察知無論採取任何應變措施皆無法避免船隻沉沒後，水野下令首席信號手和首席通訊士將機密紀錄和密碼鎖進保密儲藏室，同時交代林治一少尉帶領四名船員快速到船艉，拆卸裝備好的四枚深水炸彈，再從船緣拋擲其他16枚。正因為即時拆除船上備妥的炸彈，才免除了可能發生的毀滅性災禍。

水野指揮官這時候要求全員上到甲板，海軍志願兵們才依循著命令從船艙離開。但是，有些人卻因為艙內的揚聲器損毀，沒有聽見命令，不敢咨意移動，未能及時逃生而溺斃在船艙內。

第二波重擊，護國丸沉沒

發射魚雷後的Barb，在距離護國丸1,400公尺的海面上浮。一面看著它逐漸下沉，一面以最快速度離開它的射擊範圍。

艦長Fluckey在回憶錄裡寫道：

眼見目標敵艦搖搖晃晃的可笑景象，一股怒火油然而生。敵艦艦橋傳來閃光信號AA—「來者何船？」的國際代碼，讓我一笑，心中的憤怒也隨之消散。

在護國丸甲板上的人員這時也發現距船艏1,000公尺處上浮的Barb 艦橋。時任護國丸第二、三分隊分隊士的林治一少尉與砲手試著反擊，卻因為距離過近，船上裝備的機槍無法調整到能夠射擊的角度，而打算將機槍拆卸下來使用。Barb 趁隙發動攻擊，此時，從護國丸船艏方向至右舷側，出現兩枚並行的魚雷，水野指揮官與幕僚立刻衝上甲板，靠近圍欄看著兩枚魚雷擦過船側。

由於未能對護國丸造成致命打擊，Fluckey艦長馬上檢視艦橋兩側，按了兩次潛水警示鈴，催促在艦橋上的人回到船艙。隨著一聲巨響，壓載艙的出水口打開，Barb這時開始下潛，再度潛入海中，趁著護國丸從右舷側吊下橡皮製救生艇，準備逃生之際，在距它500公尺的距離發射魚雷。這枚魚雷命中了護國丸第四號艙前部，這致命一擊，使得船體傾斜下沉幅度加大，護國丸在此時已回天乏術。

相關書摘 ▶《護國丸》：日本不斷傳誦，當志願兵是台灣人「最大的光榮」

書籍介紹

本文摘錄自《護國丸：被遺忘的二戰臺籍海軍史》，月熊出版

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作者：陳柏棕

1944年11月7日特設巡洋艦護國丸，艦長水野孝吉，載著300名臺籍海軍特別志願兵從基隆港出發前往日本。同年11月10日凌晨，航行至九州外海古志岐島燈塔海域附近，遭美軍潛艦（Barb，編號USS-220）魚雷擊沉。

護國丸事件，是臺灣海軍特別志願兵於太平洋戰爭中犧牲人數最為慘重的一次。

有多達212位臺籍海軍菁英在上戰場前就殞落，然而這段歷史卻只出現在周婉窈《臺灣歷史圖說》書中的一句話與數本論文中，透過本書，我們將：

保留他們消逝的記憶

同理他們從軍的心情

理解他們所處的時代

這批從軍的青年，出生於1920年代、成長於殖民當局致力推行皇民化運動的1930年代，在學校接受愛國教育，因而不少人懷抱著報效天皇的理想。

與此同時，官方也利用媒體動員、社會氛圍施加壓力，並透過警察對轄區內人員的掌握，以及各級單位發動集體申請，搜羅大多數可能符合資格的臺灣青年，致使個人無法遁逃從而只能「自願」申請加入，無數臺灣家庭，在當局鼓吹青年從軍、全面動員的壓迫下，受到強烈波及。

因為終戰後國際政治局勢的轉換，使得他們就此噤聲，選擇將生命拼圖的重要一角隱沒於暗處。本書作者藉由多次訪談與收集臺籍日本海軍相關史料，留下臺灣人在二次世界大戰的重要戰爭記憶。

Photo Credit:月熊出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航