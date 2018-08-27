為何暴露療法、精神分析等「標準治療」，對恐慌症造成的傷害多於幫助？

文：克勞斯・伯恩哈特（Klaus Bernhardt）

為何標準治療所造成的傷害多於幫助？

我們在1970、80和90年代所相信的關於大腦的許多知識，如今都被證明是錯誤的，在科學上遭到了反駁。然而，愚蠢的是，許多至今仍被奉為圭臬的治療方式，若不是在那個時代，就是在更早的時代裡所發展出來的。這也難怪許多長年接受那些治療方法的人，直到現在依然深受恐慌發作所苦。

一直到1990年代中期，人們都深信，一個成年人的大腦不會再有什麼了不起的改變。不過，感謝艾瑞克．坎德爾教授與其他一些偉大的科學家，如今我們知道情況正好相反。事實上，大腦會持續地改變，它會日復一日地根據它被使用的方式進行調整。舉例來說，有一個針對倫敦地區的計程車司機所做的研究顯示⑦，在這些人的大腦裡，負責方位定向的區塊，相較於在辦公室裡工作的人，明顯大了許多。

人們將大腦的這種能力稱為「神經可塑性」（neuro-plasticity）。然而，目前在德國，保險公司願意給付的焦慮症治療方法，幾乎全是在不相信大腦具有這種改變能力的那個時代裡所發展出來的。這些方法大多已出現三十到六十年，至於精神分析這種方法，甚至已經有一百二十年的歷史了。因此，許多傳統的治療方法，都是奠基於這樣的信念：一旦我們長大成人，大腦或多或少就會定型，到了某個年紀之後，就再也不會真的有什麼改變。

在這種情況下，我們還能指望至今為止的標準治療方法可帶來多大的療效呢？這就好比有一位造船的工匠，至今為止只知道水是結凍的表面，進而據此研發出許多不同的船型。在你看來，一旦夏季來臨，冰塊突然融化，他所建造的船隻能夠在水上漂浮得多好呢？

正如計程車司機的大腦裡的特定區塊有著明顯可見的增大現象，你的大腦也是這樣日復一日地回應它被使用的方式。你是否經年累月地操心、煩憂？相較於讚美，你是否會更快地將批評脫口而出？你是否從小開始就被教育成「蓄意的悲觀」？如果是這樣，你的大腦在「找問題」方面，就會比在「找機會」方面來得更有效率。相較於想出一個能夠實現某個夢想的點子，它會更快找出為何某個夢想無法被實現的理由。事實上，並非問題多於答案，只是因為你的大腦被訓練成比較擅於只看問題，而忽略答案。

一顆在焦慮方面受到了夠久訓練的大腦，遲早會發展出焦慮症或憂鬱症。然而，如果一個人可以朝焦慮和恐慌的方向訓練自己的大腦，必然也可以讓它朝輕鬆和愉悅的方向改變。事實上，如今的確存在著這樣的技巧，藉助它們，在短短幾週之內，就能實現某種「重新編寫程式」。有一句流行於大腦研究者之間的話是這麼說的：「同時啟動的神經元會連結在一起。」

藉助一套最新發展出的心理訓練（關於這套訓練，在後面的篇章裡會有更詳細的介紹），目前已經可以做到，讓大腦裡的大量神經突觸同時發射出正向的資訊，促使它們相互連結，進而在大腦裡形成一條新的正向資訊高速公路。

大腦裡的這個新網絡愈是強韌，正面的想法就會愈常自動地在你的大腦裡通行，至於那些焦慮和恐慌的想法，則會逐漸變得愈來愈少。一旦你能正向地思考，多於在焦慮和恐慌中打滾，持續至少三週之久，身體也會跟著開始積極地協助你，去克服焦慮和恐慌。因為從這時起，細胞更新的法則不再是對抗你，而是幫助你。

另有一句同樣流行於大腦研究者之間的話是這麼說的：「用進廢退。」正如未被經常運動到的肌纖維細胞必然會退化，只要你訓練那些肌肉，它們必然會增長且變得更為強健。在大腦裡，只要持續較長一段時間，不再使用那些儲存焦慮和恐慌的神經突觸連結，它們同樣也會逐漸退化，相反地，如果你一直圍繞在焦慮和恐慌的議題上打轉，就會以神經元的方式促使焦慮和恐慌更擴散。

也許你現在已經可以猜想到，為何許多標準療法無謂地浪費了許多時間，卻始終無法徹底幫助焦慮症患者重拾輕鬆和自在。一方面，在團體治療、暴露療法和經常性地談論焦慮與恐慌之下，原本在神經元方面應該被消弭的東西，反而會變得愈來愈強固。另一方面，那些輔助的放鬆技巧，例如氣功、漸進的肌肉放鬆和自律訓練（autogenic training）等，其實「只」能帶給患者些許的平靜，卻幾乎無法對焦慮和恐慌的神經元基礎造成任何改變。就連經常為人所應用的呼吸技巧，很遺憾地，同樣對迅速逆轉不良的大腦自動機制無能為力。長期而言，我們只能在焦慮和恐慌形成之處關閉它，也就是在大腦的神經元結構裡。

儘管提出了上述的許多批評，我還是想要舉出某些值得嘉許的例外。無論是在認知行為療法（cognitive behavioral therapy, CBT）、接納與承諾療法（acceptance and commitment therapy, ACT）、焦點解決療法（solution-focused brief therapy, SFBT），還是在「催眠療法」（hypnotherapy）方面，都有一些很好的技巧，我在每天的治療工作中也經常應用它們。

只不過，我只利用那些能對大腦的神經可塑性明顯給予正向刺激的部分。正是在這一點，我和其他許多同行有著關鍵性的差異。他們絕大多數都做得非常好，只不過他們所運用的某些方法，在患者的焦慮症已經嚴重到某種程度時，多半會讓患者的大腦編織出負面的網絡，從而導致治療成效被大打折扣。所謂的暴露療法，正是這方面的一個例子。

暴露療法

在暴露療法（德文稱為「對抗療法」〔Konfrontationstherapie〕）方面，雖然在你的大腦裡也會形成許多神經元連結，不過，令人遺憾的是，它們絕大多數都是朝著錯誤的方向。為何如此呢？在進行暴露療法的過程中，治療師會陪伴與引導你進入某種你特別害怕的情況裡。你要藉此來學習自己的恐懼是沒有理由的，畢竟你在那個情況裡存活下來。你愈常用那些痛苦來折磨自己，焦慮或恐懼就會愈來愈「鈍化」，這種療法的基本構想便是如此。

然而，這套方法的效果卻很有限，而且只在非常初期的焦慮症才能發揮作用。一般來說，藉助這種暴露療法，有八成患者的焦慮或恐慌情況反而會加劇。那是因為患者雖然在理智層面上，學習到那些令自己焦慮或恐慌的情況並不會把自己害死，但另一方面，他們也扎扎實實地經歷了焦慮和恐慌，並經受了逃離的想法。

由於每個想法都會以神經元的方式在大腦裡編織成網絡，當這些想法賴以為基礎的情緒愈強烈時，那些網絡就會跟著愈有效率。因此，每回當你進行暴露療法時，除了數百個正向神經突觸以外，還會形成數以千計的負向神經元連結。

因此，先在某個比較安全的環境裡讓大腦重新編寫程式，接著在完全放鬆的前提下體驗，你就可以在不會產生焦慮或恐慌的情況下做所有事情，這是比較明智的作法。至於實際上該怎麼做，我將從第四章開始詳細說明。

精神分析

在精神分析方面，對焦慮症患者造成的負面影響，可能更明顯。因為對於童年所進行的一切挖掘，基本上就只有一個目的，那就是：找出那個早年所留下的創傷，那個該為身為成年人的我們所產生的某個或某些心理問題負責的創傷。

兒時的經歷，對於我們的人格形成及餘生，具有某種影響，這一點是無可爭議的。然而，這樣的影響早已不如過去很長一段時間人們所以為的那麼重要。我們的基因、日後身處的社會環境、產前發育（亦即我們在母親的肚子裡已經參與過的一切），與兒時的經歷一樣重要。

如今我們曉得，上述四種因素至少要有兩種格外不利，才會對日後的人生造成可觀的後果。至於那些後果會有多麼強烈，在很大的程度上又取決於其餘的因素有多麼有利或不利。舉例來說，一個良好的朋友圈或一位善良的姑媽，或許就能大舉抵銷不良的基因或無知的父母所可能造成的傷害。

即便一個人對於醫學或心理學毫無概念，健全的人類理智其實就足以讓一個人了解，精神分析單純聚焦於某個童年時期的創傷經歷，這必然會是一條錯誤的途徑。

如果童年時期的負面經驗，確實導致我們在日後產生各式各樣的精神障礙，那麼所有經歷過第一次或第二次世界大戰的孩子們，必然都具有嚴重扭曲的人格。因為幾乎沒有比必須長年忍受殺戮、強暴、轟炸、逃難與飢餓，更嚴重的創傷。奇怪的是，特別是這兩個世代的人，不論是在身體或心理方面，都格外地堅強。

事實上，實情似乎是，在一個人的成熟過程中，童年時期所遭逢的某些困難，對於他的心靈具有一定程度的幫助。如果你到書店稍微瀏覽一下那些真正傑出人物的自傳，你會發現，他們之中幾乎每個人都有困難的童年。不過，請你不要誤會，在此我並不是要呼籲你，刻意讓你的孩子在人生路途中嚐點不必要的苦頭。請你相信我，在這方面，無論是我們的教育體系，還是現今的社會，都已經提供了足夠的障礙。

如果我們在童年時期有過不好的經驗，而且我們的心理認為，忘記這些經驗對我們比較好，那麼就應該保持這樣。在此，我想再次引用喜劇演員兼醫師的艾卡特．馮．希爾許豪森的話，他曾在某次舞台表演中巧妙地點出：「也許童年是一堆屎。不過，試問，把一盆屎放在我們的大腿上攪和兩年，能得到什麼呢？我們不會從裡頭找到什麼黃金，它們終究還是一堆屎！」

潛意識的主要任務之一就是保護我們。在這個過程中，它會像電腦的掃毒程式那樣執行工作。它會不斷地檢查所有輸入的資訊，看看它們究竟是對我們有益，抑或對我們有害。一旦這套程式發現了一個它無法刪除的病毒，它就會把病毒打包起來，送進隔離區。雖然那個病毒依然還是存在於電腦裡，卻不會再造成損害，因為我們不會再直接動到它。這時候，我們唯一可以犯的錯，就是將那個病毒從隔離區再次取出，以便好好地、仔仔細細地觀察它一番。這也正是精神分析在做的事。

我們之所以在某些情況下再也不能或不想回憶起兒時的某些事情，其實有很好的理由；否則，那極有效率的潛意識，早就會為我們奉上這些知識。

在我看來，所有的精神分析總是得出同樣的結果：「錯在你的父母！」可是，事到如今，這項知識真的能對你有什麼進一步的幫助嗎？也許你現在很惱怒父母，因為他們毀了你的人生。然而，如此一來，我們也必須繼續困在精神分析的邏輯裡，於是你的父母也跟著有了世上最好的藉口。也就是說，他們對此一樣無能為力，因為，「錯在你的祖父母！」於是乎，對自己的人生所負有的責任，就這麼一代推給上一代，直到我們將所有的罪過都算到伊甸園裡最初的人類頭上。遺憾的是，即便如此，對於解決你的問題而言，這不會帶來更進一步的幫助。

請你千萬不要誤會，我完全無意貶抑過去的治療師所取得的成就。佛洛伊德（Sigmund Freud）在距今125年前深入地研究了人類的心理，繼而創立精神分析，這著實是十分了不起的成就。許多新的思考方式得以在這樣的基礎上獲得發展與檢驗。去探究自己與父母的關係是如何，還有兒時所習得的行為模式，在長大成人後對我們的生活又有何影響，這肯定也相當有意思。只不過，精神分析的技巧如今已經上了年紀，而且在過去這段歲月裡，它也未能與時俱進。正如時至今日，你應該不太願意找一個還在使用125年前的工具的牙醫，同樣地，你應該也不太願意使用過時的治療方法，來解決焦慮或恐慌的問題。

相關書摘 ►與其說恐慌發作是一種疾病，不如說是「潛意識」施予我們的恩惠

書籍介紹

本文摘錄自《零恐慌！：神奇十句法訓練大腦永久擺脫焦慮恐慌症》，本事出版

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作者：克勞斯・伯恩哈特（Klaus Bernhardt）

譯者：王榮輝

35萬人見證！德國最新腦神經科學療法

透過「神奇十句法」練習

靠自己擺脫焦慮恐慌，效果立竿見影！

恐慌發作其實是一種潛意識完全正常且健康的保護反應，

藉以保護你免受其他更糟糕的情況所侵害。

有一句成語「屁滾尿流」，意指被嚇到留下糞便與尿液，

其實這是為了減輕身體負擔，好讓驚嚇者跑快一點，

因為些微的速度或許就主宰了生死！

恐慌發作有哪些原因？

遭到忽視的警告信號：無法專注、感到無力感，或是常常頻尿、長皰疹、視力惡化…… 可能造成恐慌發作的物質：濫用藥物、抗生素過敏、缺乏維生素、食物不耐症…… 負面想法以及對大腦的不良後果：蓄意的悲觀會影響大腦，你會無法停止胡思亂想……

本書作者採用一種全新的治療方法，這種方法則是源自於現代的大腦研究。

這套方法與焦慮症患者司空見慣的那些尋常治療方法無關。

這裡完全不做暴露療法（exposure therapy）、不做呼吸練習、不做漸進的肌肉放鬆、不去挖掘童年。就連抗憂鬱藥物與鎮靜劑，除了極其少數的例外情況，作者也嚴格拒絕。

永遠擺脫焦慮或恐慌最快的方式就是一種雙重策略。

一方面要藉助適當的模式斷路器迅速遏止焦慮或恐慌，

另一方面則要編織新的神經元網絡。

透過一套名為「十句法」的特殊心理訓練，能夠最為迅速地達成目標。

進行「十句法」練習時，請遵守以下規則：

不用「否定詞」，寫十個句子 只以正向方式表述 以現在式表述十個句子 以十分具體的方式表述句子 請留意，這些句子務必「你自己能夠達成」

搭配五管道技巧：藉助五種感官「看、聽、感覺、聞、嚐」來分別體驗同一件事。

大腦的神經元會一再地被點燃，進一步透過神經突觸互相連結，

有助於解除焦慮症患者的恐慌發作。

所有在本書裡所介紹的技巧，都是作者經年累月在自己的診所裡反覆測試且不斷改進。

或許你根本無法想像，不過，時至今日，在作者的所有患者中，有超過七成的人，

只需要少於六次的治療，就能夠完全擺脫自己的恐慌發作。

本書可以幫助你了解，到底是什麼原因引發你的恐慌。

此外，更提供了一系列既有趣、又容易上手的技巧，

許多患者早已藉助它們，成功地重拾沒有焦慮與恐慌的正常生活。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰