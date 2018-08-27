與其說恐慌發作是一種疾病，不如說是「潛意識」施予我們的恩惠

文：克勞斯・伯恩哈特（Klaus Bernhardt）

恐慌發作：心理的恩惠

因此，自始至終，大腦真正的「老大」其實是潛意識。這位老大會與我們溝通，只不過它所藉助的是所謂的「本能」或「直覺」。你肯定也知道這樣的情況：正當你還在利用有意識的理智來來回回地考慮著，到底是該作為還是不作為，斟酌著支持與反對的理由時，你的直覺其實早就給出了答案。一個未說明理由的「寧可別動手」或「好，那就做吧」。因為你的潛意識，感謝它的效能，早已考慮了所有可以掌握的資料，並將它們與你在人生中曾經獲取的所有資訊及經驗進行統合。這一切都發生於短短的十分之一秒內，你有意識的理智絕對無法負荷如此龐大的資料流量。

然而，對於你的潛意識來說，這是輕而易舉的事。在極短的時間內，它就能根據分析過的資料做出決定，也會把這些決定透露給你，只不過是透過所謂的本能或直覺。順道一提，其中會有數量多到不可思議的資訊獲得審酌，它們是你在有意識的狀態下完全不會思考的。像是身體姿勢、身體語言、聲音狀態、用詞遣字與氣味等。無數的相關研究顯示，我們的大腦，例如在擇偶的情況中，能夠下意識地單憑一個人的氣味就感知出，我們與這位伴侶是否能夠生出健康的孩子。這也就是為何我們能在某些人身上嗅出好的氣味，在其他人身上則完全嗅不出來。

因此，你所能做出的最聰明的決定，就是那些你聽從自己的直覺所做出的決定。如果你不這麼做，遲早會遇上什麼令人難受的後果。我的確不曉得你現在過得如何，不過，我倒是認識一大堆人，他們往往因為不聽從自己的直覺，而必須為此付出高昂的代價。

我們的潛意識幾乎就像一部超級電腦，藉助直覺，不斷地將它對目前生活情況所做的分析傳送給我們，而且還會建議我們應該做些什麼和最好不要做些什麼。這一切都只是出於一個理由，那就是：保護我們免於遭受傷害。

一個人若是有太長的時間沒有聽從自己的直覺，總是違背自己的良心在行事，潛意識便會對他發出警告信號，首先是微小的，繼而視實際需求，也可能會愈來愈大。這些更大的警訊，讀者們一定都曉得，因為人們也將它們稱為「心身症」。大腦藉助所謂的神經傳導物質，能夠在短短幾秒鐘之內就產生真正的「身體投訴」（physical complaints），儘管當事人的生理器官完全健康。對於這種耐人尋味、目前已獲得深入研究的現象，我在後文馬上會做詳細的說明。不過，首先，我想要透過一個小故事，為各位讀者說明一下心身症的作用機制：

請想像一下，有位慈愛的母親看著四歲大的兒子在踢足球。在這個例子裡，這位缺乏經驗且思慮淺薄的小朋友，代表了有意識的理智。相反地，這位具有數十年生活經驗、較高大的身材及深謀遠慮能力的母親，則代表了潛意識。

接著請想像一下，這位小朋友完全專注於自己腳下的那顆足球，他一而再、再而三地先踢了球，然後追著球跑，完全沒有注意到自己正跑向一條車輛川流不息的馬路。這位警覺的母親，亦即潛意識，當然馬上就意識到這一點，於是高喊：「站住，別動！」她喊了一次、兩次，也許又更大聲地喊了第三次。萬一這位小朋友還是一直不聽母親的勸阻，這位母親肯定會快速地追上去，或許就在最後一刻，將他從馬路的邊緣拉回來。

在這樣的情況下，這位小朋友或許會十分震驚，他可能完全不了解，為什麼母親剛剛會那樣激動，那麼粗野地拉了他一把。這也正是你在面對自己的恐慌發作時所抱持的心態。

如同前例中的母親，你那憂心忡忡的潛意識，在你對任何直覺都毫無回應的情況下，就會像抓住你的衣領一般，透過一場恐慌發作，強迫你好好地對生活中的某些事情深思熟慮一番。可能會是什麼事情，我在第一章已經大略介紹過，在比較後面的章節裡，我還會再次做更詳細的說明。

盡可能給你最好的保護，盡可能阻止你往錯誤的方向走太遠或蒙受傷害，這是你的潛意識必須完成的首要任務之一。為此，如有必要，它也會不惜採取某些激烈的手段。因此，與其說恐慌發作是一種疾病，不如說它是潛意識施予我們的恩惠；或許也可以說，那是我們的心理為了保護我們免於被更糟的事情所傷害。

或許你現在總算明瞭，所有這一切突如其來的、彷彿從天而降的、劇烈的身體反應，是從何而來。如果你不傾聽直覺的呼喚，你的心理就會採取更強硬的手段。藉助神經傳導物質，它會引發某些劇烈的身體反應，逼迫你停止某些事物，或者至少對它們深思熟慮一番。

神經傳導物質：心理的得力幫手

神經傳導物質是身體本身的信使，藉助它們，大腦可以喚起任何一種身體反應。神經傳導物質有數十種，其中最廣為人知的莫過於腎上腺素（adrenaline）、去甲基腎上腺素（noradrenaline）、血清素（serotonin）、多巴胺（dopamine）、催產素（oxytocin）和組織胺（histamine）。

每個焦慮的想法都會讓你的大腦刺激腎上腺，分泌神經傳導物質「腎上腺素」。這種信使會讓心臟跳得更快，藉此讓大量的養分和氧氣在身體裡被盡快地輸送。尤其是你的雙手和雙腳，會被提供充足的養分和氧氣，因為在一個引發恐慌的情況裡，迅速逃離或至少能夠防衛自己，是十分重要的。

然而，在那些患有焦慮症的人身上，這些過量的養分和氧氣，基本上不會因為逃跑或戰鬥而被消耗掉，事實上，這些人往往會在驚懼中嚇得發愣，整個人僵硬到幾乎寸步難行。

因此，他們的身體必須另闢蹊徑，以便將這些過量的養分和氧氣再次移除，畢竟身體會力求盡快回復一個健康的平衡狀態。於是，它們會利用肌肉組織的微運動，來完成這樣的移除過程；這種情況你應該不陌生。這時，你的手腳彷彿有許多螞蟻在鑽動，還會不時地突然來個震顫。透過這種方式，你的體溫會快速升高，如此一來，細胞裡過量的能量就能被消耗掉。潮熱和手汗都是常見的典型附隨現象。從今往後，你不必再害怕這些過程。在這樣的情況下，你的身體其實運作得相當完美，它只是在做一些為了再度回復平衡而必須做的事。

如果你在恐慌發作時，並不是覺得熱，反倒是覺得冷，那麼你很有可能由於恐慌而迅速做了深呼吸。這種所謂的「過度換氣」（hyperventilation，又稱「過度呼吸」），會造成過量的二氧化碳被排出，導致血液酸鹼值升高。身體裡的某些代謝反應會因而發生改變，雙手、雙腳與腦部的供血情況會急遽惡化。在這種情況，往往也會發生頭暈、皮膚刺痛且汗濕，甚至還會有肌肉痙攣等現象。

在極端的情況，你甚至可能會因而昏厥，所幸這類情況鮮少發生。不過，即便如此，這也只是你那運作完美且計算精密的身體所發動的一項保護機制。透過這樣的方式，你的身體十分有效率地，雖說也是十分極端地，讓你可以回復正常的呼吸。正是這項舉措，才讓昏厥者得以迅速恢復。這類小型的「暫時性眼前昏黑」（blackout）多半只會持續幾秒鐘。

因此，請你謹記，所有這些令人不適的身體反應（至今為止，這些情況你或許都已體驗過），只有一個目的，那就是：盡可能保護你免於遭受更嚴重的傷害。

就連腹瀉與胃痙攣，也能以這樣的方式來說明。除了腎上腺素以外，身體還分泌了神經傳導物質「組織胺」。組織胺除了會控制皮膚的外觀，也會控制胃、腸和支氣管的某些功能，讓人在焦慮之際突然胃部痙攣。這種現象的發生，只是為了幫助我們。如果我們因為某種焦慮的想法而處於逃跑或戰鬥模式，就需要所有的能量來保護自己。於是，大腦會透過組織胺驟然停止消化。消化過程需要用到非常多能量，而在焦慮之際，我們得將這些能量全部挪作逃跑或戰鬥之用。

此外，它還會幫助我們拋棄不必要的負擔。這套十分古老的遺傳程式，雖然對現代人類不再有任何實際的效益，不過，就演化史的角度來說，它具有很大的意義。曾經看過某些動物紀錄片的人，或許已經猜到，這裡所要說的是：所有動物在驚慌逃跑時，都會遺留糞便和尿。嚇得「屁滾尿流」，其實是為了減輕身體的負擔，好讓自己跑得快一點。因為些微的速度優勢，或許就主宰了生死。

我們的身上也帶有這種遺傳的根源。患有恐慌發作的人，在發作不久後往往會有很強烈的尿意，不少人還有腹瀉的症狀。這些現象其實是完全正常的，它們的歷史與人類的存在同樣悠久。也因此，這種現象早已成為日常生活用語的一部分。基於這項理由，如今當我們被嚇得手足無措，經常會貼切地說：「這下挫屎了！」

如果我們稍微留心一下，不難發現在日常生活用語中，其實還有許多這類形容心身症的用語，像是"Es sitzt mir im Nacken"（字面意思是「…在我的脖子上」，引申為「我的內心充滿了…」）、"Es geht mir unter die Haut"（字面意思是「…在我的皮膚下」，引申為「某事令我深受感動」）、"Es raubt mir den Atem"（字面上的意思是「…剝奪了我的呼吸」，引申為「某事令我緊張到喘不過氣來」）、"Es schlägt mir auf den Magen"（字面意思是「…擊中了我的胃」，引申為「某事令我壓力大到胃部不適」）、"Es zieht mir den Boden unter den Füßen weg"（字面意思是「…抽走了我腳下的地面，引申為「某事令我自亂陣腳」）等。所有這些俚語的用法，都是在形容由不同的神經傳導物質所引起的某些身體反應，但那些部位其實並沒有真的發生什麼病變。

然而，要是我們由於害怕改變，始終緊抱著某些對我們不好的事物，迫使潛意識一而再、再而三地發出警告，時日一久，即使是最健康的身體也終將顯現出惡果。這時候所產生的將會是「真正的」病象；不過，一旦我們得到了教訓，它們也可能會再度迅速消失。

大多數的胃潰瘍、椎間盤突出症、慢性腹瀉、帶狀皰疹和皮膚刺激，都可以歸因於此；根據我個人的診療經驗，這種情況其實不到一週就會消退。前來我診所求助的患者，一旦學會聆聽自己的潛意識所發出的信號，沒有一個人不迅速地恢復健康。

因此，請你和家人省去經常性地看診，也不必一再緊急呼叫救護車。就算再照一次胃鏡或檢查一次心臟，也不會得出其他的結果。請你開始試著理解，你的潛意識一直以來到底想對你說些什麼；請你試著學習，有什麼技巧與練習可以幫助你的大腦，連帶地還有你的生活，重新回到常軌。

相關書摘 ►為何暴露療法、精神分析等「標準治療」，對恐慌症造成的傷害多於幫助？

書籍介紹

本文摘錄自《零恐慌！：神奇十句法訓練大腦永久擺脫焦慮恐慌症》，本事出版

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作者：克勞斯・伯恩哈特（Klaus Bernhardt）

譯者：王榮輝

35萬人見證！德國最新腦神經科學療法

透過「神奇十句法」練習

靠自己擺脫焦慮恐慌，效果立竿見影！

恐慌發作其實是一種潛意識完全正常且健康的保護反應，

藉以保護你免受其他更糟糕的情況所侵害。

有一句成語「屁滾尿流」，意指被嚇到留下糞便與尿液，

其實這是為了減輕身體負擔，好讓驚嚇者跑快一點，

因為些微的速度或許就主宰了生死！

恐慌發作有哪些原因？

遭到忽視的警告信號：無法專注、感到無力感，或是常常頻尿、長皰疹、視力惡化…… 可能造成恐慌發作的物質：濫用藥物、抗生素過敏、缺乏維生素、食物不耐症…… 負面想法以及對大腦的不良後果：蓄意的悲觀會影響大腦，你會無法停止胡思亂想……

本書作者採用一種全新的治療方法，這種方法則是源自於現代的大腦研究。

這套方法與焦慮症患者司空見慣的那些尋常治療方法無關。

這裡完全不做暴露療法（exposure therapy）、不做呼吸練習、不做漸進的肌肉放鬆、不去挖掘童年。就連抗憂鬱藥物與鎮靜劑，除了極其少數的例外情況，作者也嚴格拒絕。

永遠擺脫焦慮或恐慌最快的方式就是一種雙重策略。

一方面要藉助適當的模式斷路器迅速遏止焦慮或恐慌，

另一方面則要編織新的神經元網絡。

透過一套名為「十句法」的特殊心理訓練，能夠最為迅速地達成目標。

進行「十句法」練習時，請遵守以下規則：

不用「否定詞」，寫十個句子 只以正向方式表述 以現在式表述十個句子 以十分具體的方式表述句子 請留意，這些句子務必「你自己能夠達成」

搭配五管道技巧：藉助五種感官「看、聽、感覺、聞、嚐」來分別體驗同一件事。

大腦的神經元會一再地被點燃，進一步透過神經突觸互相連結，

有助於解除焦慮症患者的恐慌發作。

所有在本書裡所介紹的技巧，都是作者經年累月在自己的診所裡反覆測試且不斷改進。

或許你根本無法想像，不過，時至今日，在作者的所有患者中，有超過七成的人，

只需要少於六次的治療，就能夠完全擺脫自己的恐慌發作。

本書可以幫助你了解，到底是什麼原因引發你的恐慌。

此外，更提供了一系列既有趣、又容易上手的技巧，

許多患者早已藉助它們，成功地重拾沒有焦慮與恐慌的正常生活。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰