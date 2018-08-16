2018年基本工資確定調漲：月薪23100、時薪150元

（中央社）

勞動部今（16）日召開基本工資審議委員會，會後決議月薪部分從現行新台幣2萬2000元，調至2萬3100元，漲幅5%；時薪部分則由現行140元調升至150元，仍需提報行政院決定。

基本工資審議委員會由勞資政學四方共同討論，每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整。依《基本工資審議辦法》規定，由勞、資、政、學四方組成委員會開會建議漲幅後，由勞動部送行政院核定。

從1997年以來，基本工資調幅最高的是2007年，月薪調幅9.09%，時薪調幅43.94%，其餘調幅則為1%到5%之間。

《蘋果日報》報導，據了解，勞資雙方目前已經進行到最後討論階段，晚間6時20分左右勞方委員一度全數離開會議室走入電梯，勞動部長許銘春也站在電梯口前與勞方委員交談，經過約5、6分鐘討論後，勞方委員才又回到會議室中。

勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安說，勞方委員主張以依每人每月最低生活費1萬3362元乘以就業扶養比2.16，基本工資要調漲至2萬8862元、時薪164元才能養家餬口。

莊爵安強調，我國基本工資長期受僱主團體抵制，數度凍漲或微調；反觀南韓最低工資已經追上OECD水平，連歐盟最低工資中段班最後一名會員國葡萄牙，基本工資仍比台灣高出2000元。

勞方盼28K，但資方支持低於23K

（中央社）基本工資目前為月薪新台幣2萬2000元、時薪140元，決定基本工資是否調升的基本工資審議委員會今天登場，由勞資政學組成共21個委員當中，除了資方委員賴淑芬、曾寶祥派代表與會外，其餘委員都到場參加。

會前勞方委員在勞動部門口宣示盼月薪提高到2萬8862元，時薪164元以上；資方的工總則支持商總調升2%的版本，即月薪2萬2440元的版本。

勞動部長許銘春會前致詞表示，基本工資是為了照顧勞工的基本生活，基本工資的制定對於邊際勞工的收入來說，也是很重要的保障。

許銘春指出，根據社會經濟情勢等相關報告，台灣經濟成長率已經連續4季達到3%以上，顯示經濟穩定成長，這是勞資雙方共同達成，成果也應由雙方共享。這也是許銘春上任以來，首度主持第3季基本工資審議委員會。

行政院長賴清德昨天表示，賴清德說，在目前經濟有進步的狀況之下，如果時薪跟月薪都有調漲，相信社會應該也不會意外；至於有沒有辦法調到勞工團體講的數字，「我是不宜去下指導棋」

賴清德在接受華視專訪時表示，老闆或企業如果成功獲利，員工自然希望能夠得到比較高的薪資。政府在提高勞工的薪資的過程中，必須要標本兼治，根本就是要發展經濟，讓企業可以加碼投資台灣，當投資增多了、工作機會多了，人力在市場上供不應求，他薪水自然而然會上升。

Photo Credit: 中央社

全國產業總工會今天一早也邀集基本工資審議7位勞方委員共同在勞動部門前宣示「月薪28K，時薪164」、「一次漲足，拒絕再拖」、「調高工資，拒絕低薪」，希望基本工資月薪調升至新台幣2萬8862元；時薪164元以上。

勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安說，台灣還尚未有最低工資法之前，基本工資的制定應該要依照106年的最低生活標準為1萬3362元乘以就業扶養比2.16來計算。

莊爵安表示，台灣20年來的經濟成長率高達3.5%，但調薪幅度卻僅1.8%，雇主應履行與勞工分享生產利潤的企業社會責任。

勞方委員、全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，基本工資是要讓有固定工作的勞工，不僅滿足自身生活需求，還要可以照顧家人。張旭政也提出，韓國大幅調高基本工資，但今年6月的失業率還比過去低，顯示資方所講的會影響就業率是假的。

資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語會前受訪則鬆口表示，站在工商團體的腳步，工總支持商總日前提出的調漲2%版本，但如果要調整到勞方委員期望的28K，除非國內生產毛額（GDP）達到3萬3000元美元以上，否則會有60%以上的中小企業直接倒閉。

何語也表示，工總還要聽取國發會跟經濟部的內容，再尚未看到評估報告前，工總對於基本工資不會提出相關意見。但如果調漲超過2%，他們也尊重商總，工總沒有意見。

何語，韓國大幅調高基本工資，企業影響很大，甚至已經發起企業不服從運動，這都是現實問題，工總贊成企業賺錢要分給勞工，但超過企業成本負擔，企業真的很難生存。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜