【圖輯】撐起215年的家族企業，希臘兄弟的鑄鐘人生

隨著產業與時代的變遷，很多傳統行業慢慢進入寒冬，甚至根本看不見產業回春的可能，猶如落日餘暉般即將消逝，因此又被稱為「夕陽產業」。台灣很多過往興盛一時的傳統產業，正逐漸面臨遭到機械化產線取代的命運，如打鐵舖、鐵工廠等。

在遙遠的希臘，除了聖托里尼島（Santorini）閃耀著觀光的烈日之外，也有如台灣打鐵舖般走向夕陽的產業：鑄鐘廠。

59歲的鑄鐘師托馬斯｜Photo Credit: Reuters/達志影像

位在希臘西部的小鎮帕拉米提亞（Paramythia）的最後一間鑄鐘廠，由加拉諾普洛斯（Galanopoulos）兄弟經營，他們正把熾熱的熔融狀金屬液澆注到各式各樣的模具裡，忙著替衣索比亞和羅馬尼已的教堂製作大鐘。

加拉諾普洛斯家族經營鑄鐘廠已有215年的悠久歷史，如今依然在運作當中。

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「我們有超過一半的訂單來自國外。」59歲的哥哥托馬斯（Thomas Galanopoulos）與他55歲的弟弟克里斯托斯（Christos Galanopoulos），處在銅錫熔化產生霧氣的工作室中。

55歲的克里斯托斯，正在把熔化的金屬倒進模子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

托馬斯還說，訂單最高峰的時期，每年會生產120噸的鐘，範圍遍佈整個希臘的各式鐘樓。現在，訂單銳減至每年約50噸，主要客戶則集中在巴爾幹國家和非洲的教堂，也有來自以色列、黎巴嫩或澳洲的顧客。

希臘的東正教教堂無處不在，幾乎是希臘人生活的一部分，所以處處都有教堂，甚至是最偏僻遙遠的小鄉村，也一定會有一間信仰歸宿。

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但這一切，都在希臘債務危機爆發後，一夕間崩壞。

教會本身雖然並未受到歐債危機的直接影響，但突然出現的許多無家者、失業遊民，讓教會提供的慈善飲食與相關支出不斷攀升。教堂修繕的經費也因此受到擠壓，停工或工程延宕十分常見，即使是最虔誠的信徒，對教堂的捐款也大大減少，這也使得教會的鐘塔維護縮水，讓鑄鐘廠生意受影響。

加拉諾普洛斯家族做過最大的鐘重達3.5噸，掛在希臘北部的一座教堂，但那個輝煌的日子已過去，現在時常受到原物料價格的波動，導致生產成本居高不下。目前鑄鐘廠有六名工作人員，比過去的九人還少。

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但即便如此，工廠機器的運作還是未曾停歇。對加拉諾普洛斯兄弟來說，鑄鐘廠的所有工作，都是他們心甘情願、不求回報的付出。

「你必須保有對這項工作的熱忱，並且堅持做下去。但這不容易，並非人人可做到。」托馬斯說，父親驟逝時他才12歲，就必須接手這一切的工作。

他在四十多年前製作的第一個鐘，就掛在他們鎮上的一座教堂裡。

帕拉米提亞小鎮上的教堂鐘樓，頂部是加拉諾普洛斯兄弟所做，底下的兩個小鐘則是他們做的｜Photo Credit: Reuters/達志影像

克里斯托斯說：「你的祖父、曾祖父、曾曾祖父所做的事情，到你手上還在繼續做，是一種傳承與難能可貴的滿足。」

「我喜歡這份工作，我也從不打算放棄它。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航