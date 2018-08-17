當蔡英文說「22K將走入歷史」，基本工資調漲到底影響了誰？

（中央社）

基本工資今（16）日拍板從明年1月1日起，月薪調漲至2萬3100元，時薪150元。人在巴拉圭出訪的總統蔡英文還不忘在臉書發文指出，「22K即將走入歷史，雖然人在地球的彼端，和台灣有時差，但看到這個消息，一樣感到欣慰。」

基本工資審議委員會由勞資政學四方共同討論，每年第三季時開會決定基本工資是否需要調整。從1997年以來，基本工資調幅最高的是2007年，月薪調幅9.09%，時薪調幅43.94%，其餘調幅則為1%到5%之間。

勞動部16日召開基本工資審議委員會，歷時9小時，是史上開最長的一次，會後決議月薪部分從現行新台幣2萬2000元，調至2萬3100元，漲幅5%；時薪部分則由現行140元調升至150元，漲幅7.14%，仍需提報行政院決定。

根據勞動部初估，本次月薪調漲約有180.14萬名勞工（本勞136.34萬名，外勞43.8萬名）受惠；至於每小時基本工資調升至150元，則預估約有45.6萬名本國勞工受惠，總計225.74萬名勞工受惠。

不過，全國工業總會常務理事何語受訪指出，產業界本來就要照顧勞工，但應考慮到企業永續經營，中小企業占了產業界96.8%，基本工資調整對中小企業衝擊很大，也可能淘汰邊際的小企業。

何語也指出，調高基本工資會增加年輕人失業率，目前年輕人失業率在9.8%至10%左右，後續也應繼續觀察。此外，調高基本工資也會衝擊服務業、旅館業、超商超市等，「衝擊服務業一定會調高物價」，只是多少而已。

基本工資調漲，到底影響了誰？

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，一般上班族的月薪多超越基本工資，因此基本工資調漲的影響不大，相較之下，部分工時的工作常見以基本工資作為基準來給薪，聘用部分工時員工較多的行業，受基本工資調漲的影響也較大。

主計總處近半年新增發布本國籍全時受僱員工與全體受僱員工的薪資差距，不只可以看出部分工時的員工數，當薪資差距愈大、本國籍全時受僱員工薪資高於全體受僱員工愈多，也代表該行業聘用較多部分工時、外勞，而且給薪的基準較低，才會拉低全體平均薪資。

主計總處調查顯示，今年第二季全體受僱員工總薪資為新台幣4萬7049元，與本國籍全時受僱員工總薪資差距為2507元，若觀察各行業全體受僱員工與本國籍全時受僱員工的總薪資差異，以製造業3567元、落差最大，住宿餐飲業以3521元居次，支援服務業也有1879元的差距。

潘寧馨分析，製造業差距最大的原因，是聘用大量產業外勞，由於產業外勞的薪水多與基本工資相差無幾，便拉大全體受僱員工與本國籍全時受僱員工的落差。

至於住宿餐飲業與支援服務業，潘寧馨分析，前者需要很多外場服務生、基層服務員，後者常見的工作則有保全、清潔員，這些員工多屬於部分工時的工作型態，雇主給薪時，多半會參考基本工資，因此基本工資政策對該行業影響也會較顯著。

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「超商餐飲業」恐掀漲價潮

事實上，今年元旦起基本工資月薪調升至2萬2000元、時薪調升為140元，就讓以時薪計、小本經營的餐飲業者叫苦連天，包括胖老爹、清心福全及50嵐等連鎖餐飲業者，都因不敵營運成本增加而紛紛喊漲。

一位於台北市鬧區的小吃攤業者直言，在台北開店做生意租金成本原本就貴，扣掉食材、店租跟人事成本，利潤最多約2成，現在時薪調漲，雖不至於收攤關門，但會藉由減少聘僱員工或漲價反應成本增加。

不過，也有餐飲業者表示，儘管經營成本逐年攀升，擔心漲價導致顧客流失，只好「校長兼撞鐘」，老闆自己跳下來當店員，或是調整聘僱策略，改聘月薪計的正職，有可能不再徵聘時薪計的員工。

根據經濟部統計，2017年台灣便利超商密集度居全球第二，平均每2211人就有一家。基本工資時薪調整，首當其衝的就是便利超商，一位加盟約13年的店長對中央社記者表示，以現在平均每店、每月約新台幣7萬元的薄利計算，扣除新增的人力成本，「加盟主等同是在賺自己的薪水，跟外面上班差不多」。

這位在超商業工作超過20年的加盟主表示，因為大夜成本太高，他自己的店早就沒有24小時營業，將人力用在人潮較多的早班；不過，就算如此，每天也要付出50個小時時薪，調漲10元，等於加盟主每月要多支出1萬5000元的人事成本，屆時可能會有更多加盟主考慮改採月薪制。

他說，已有加盟主在「賺得少」的情況下，考慮和業者「合意解約」，但如果公司願意調整分潤制度，幫加盟主分擔部分成本，也許不會有這麼多加盟主退出市場。

另外，有超商加盟主表示，過去幾年基本工資時薪調漲，壓縮經營利潤，有加盟主甚至直言，現在便利商店同質性高經營利潤越來越低，如果基本工資調漲趨勢不變，未來可能乾脆遇缺不補，縮減人力，甚至是收起來不做。

至於目前正夯的無人商店，這位加盟主說，目前兩大超商都只在直營店經營，為的就是只需補貨人力，可以大大省下成本，要開放給加盟主「可能要等10年，無人商店更普及之後」。

經濟部工業局副局長游振偉表示，基本工資調漲會影響企業成本，經濟部會以協助業者導入自動化、智慧製造等方式，降低人力成本，同時也協助業者開拓國內外市場，增加收入。

商業司副司長陳秘順也說，按照主計總處統計，餐飲業薪資偏低，又多是中小企業，受到影響可能性較大，商業司目前透過智慧商業計畫，協助業者做嘗試性導入，若基本工資調高造成業者壓力，可能提升業者導入自動化科技的意願。陳秘順也坦言，導入科技服務「也是需要投入成本」，經濟部目前也正與財政部研商，是否可就科技化、智慧化的投資提供優惠抵減方案。

勞資成本各增13億及207億

勞動部也估計月薪部分雇主支付每名本國勞工每月的非薪資報酬主要包括勞保保費和就保保費（費率共7.70%）、健保保費（費率4.531%）、勞退提撥6%，約增加201元，占2萬2000元的0.91%；加上每月基本工資調幅1100元（5.00%），合計約1301元（5.91%）。

時薪部分每名本國勞工每月增加的非薪資報酬主要包括勞保保費和就保保費（費率共7.70%）、健保保費（費率為4.531%）、勞退提撥6%，平均每小時增加1.82元，占140元的1.30%；加上工資調幅10元（7.14%），合計約11.82元（8.44%）。

總成本部分，勞動部估計，月薪部份約有180.14萬名有一定雇主的投保勞工（本勞136.34萬人，外勞43.80萬人）受惠，預計每年勞、資及政府分別增加約8.98億元、142.61億元、7.49億元，合計約增加159.08億元。

時薪部分，約有45.60萬名有一定雇主的投保勞工受惠，預計每年勞、資及政府分別增加約4.01億元、64.22億元、3.49億元，合計增加71.72億元。

也就是說，基本工資調漲後，勞資政每年分別會增加12.99億元、206.83億元、10.98億元的負擔成本。

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核稿編輯：楊之瑜