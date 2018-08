一樣米養百種人，一次學會描述各種情人的英文用法

少女情懷總是詩,戀愛總像種憧憬,腦海中刻劃各種戀人的樣子,然而雖說情人眼裡出西施,是否你的另一半其實挺讓人頭痛的呢?

不管你的另一半是體貼、浪漫、大器又成熟,還是像影片中的Ryan一樣充滿控制欲、幼稚、反應過度又玻璃心,簡直讓人吐血,俗話說「一樣米養百種人」,世上情人百百種,不管另一半是怎樣的人,快一起來看看以下能用來描述情人的對話吧!

木頭型

有時候你可能想抱怨:

How can you be so unromantic?(你怎麼可以這麼不浪漫?)

其中unromantic是「不浪漫的」的意思。

I can't believe you forgot our anniversary! That's so unromantic of you!(我不敢相信你居然忘記我們的紀念日!你真的很不浪漫!)

浪漫型

相反的如果你的情人非常浪漫,你可以說:

My boyfriend / girlfriend surprises me every Valentine's Day and anniversary. He / She is so romantic!(我的男朋友 / 女朋友每個情人節跟紀念日都給我驚喜。他 / 她好浪漫!) I heard he planned out the proposal in secret. How romantic of him!

(我聽說他秘密地計畫求婚。他真浪漫!)

其中romantic就是「浪漫的,浪漫者」的意思。

好辯型

要是你的情人非常好勝或愛找麻煩,又必須贏得每次爭論,可以這樣形容:

He has a competitive spirit. He just wants to win over every argument with me.(他非常好勝。每次跟我爭論他都只想贏。)

形容「好勝、好鬥」或是「凡是都想爭贏」就可以使用competitive這個形容詞喔!

Why does she always want to get into an argument with me?(為什麼她總是想跟我爭吵?)

Can you stop picking a fight with me?(你能不能不要一直找我吵架?)

隨和型

但如果你與情人幾乎不吵架,也很少爭論,可以說:

We get along pretty well. We rarely fight.(我們相處得很好。我們很少吵架。)

Our relationship has always been pretty peaceful.(我們的關係一直很和平。)

三秒膠型

若是你要形容情人很幼稚或是很黏的話:

You're being so immature right now!

(你現在真的非常幼稚!)

其中immature就是「不成熟、幼稚」的意思,是mature的反義詞。另外也可以用childish來形容。

She often acts like a child, and she's too needy and clingy. I hardly have my own space!

(她常常表現得像個孩子一樣,而且她很黏人又依賴別人。我幾乎沒有自己的空間!)

互信型

有時候你可能想說情人讓你很有安全感:

I feel secure when I'm with him.(當我跟他在一起時,我覺得很安心。)

There's a great sense of security in our relationship because we never lie to each other.(我們的感情很有安全感,因為我們從來不欺騙對方。)

相反地,如果是缺少安全感的話,就可以用insecure來形容。

控制型

那可能有時候反而是遇到控制慾很強的人:

You should really relax and not be so controlling.

(你真的應該放鬆一下,不要這麼有控制慾。)

Susan is a control freak! She wants me to call her back every 30 minutes!

(Susan 是個控制狂!她要我每三十分鐘打電話給她!)

freak表示在某方面很狂熱,像是這裡的control freak就是控制狂。如果是收納狂就是storage freak。

敏感型

或是你想說另一半很常反應過度:

Have you noticed that you tend to overreact?(你有沒有注意到你很容易反應過度?)

We wouldn't have so much drama in our relationship if you weren't so sensitive!(如果你不這麼敏感,我們的感情就不會有這麼多戲劇性發展!)

I'm so tired of your overreacting!(我真厭倦你的反應過度!)

以over-為首的單字有「超過、過度」的意思,overreact就是指「反應過度」,類似的字還有overestimate「評價過高」。

貼心型

如果你的另一半十分體貼,就可以這樣說:

That's really thoughtful of you!(你真貼心!)

除了thoughtful,也可以用kind、sweet等字替換喔。

Brian's really considerate of my feelings and is always willing to listen to what I have to say.(Brian 真的很體貼我的感受,而且總是樂意傾聽我要說的話。)

延伸閱讀:【學好英文密技】不出國打趴海歸派!如何成功創造英文環境?

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航