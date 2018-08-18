一樣米養百種人，一次學會描述各種情人的英文用法

少女情懷總是詩，戀愛總像種憧憬，腦海中刻劃各種戀人的樣子，然而雖說情人眼裡出西施，是否你的另一半其實挺讓人頭痛的呢？

不管你的另一半是體貼、浪漫、大器又成熟，還是像影片中的Ryan一樣充滿控制欲、幼稚、反應過度又玻璃心，簡直讓人吐血，俗話說「一樣米養百種人」，世上情人百百種，不管另一半是怎樣的人，快一起來看看以下能用來描述情人的對話吧！

木頭型

有時候你可能想抱怨：

How can you be so unromantic?（你怎麼可以這麼不浪漫？）

其中unromantic是「不浪漫的」的意思。

I can't believe you forgot our anniversary! That's so unromantic of you!（我不敢相信你居然忘記我們的紀念日！你真的很不浪漫！）

浪漫型

相反的如果你的情人非常浪漫，你可以說：

My boyfriend / girlfriend surprises me every Valentine's Day and anniversary. He / She is so romantic!（我的男朋友 / 女朋友每個情人節跟紀念日都給我驚喜。他 / 她好浪漫！） I heard he planned out the proposal in secret. How romantic of him!

（我聽說他秘密地計畫求婚。他真浪漫！）

其中romantic就是「浪漫的，浪漫者」的意思。

好辯型

要是你的情人非常好勝或愛找麻煩，又必須贏得每次爭論，可以這樣形容：

He has a competitive spirit. He just wants to win over every argument with me.（他非常好勝。每次跟我爭論他都只想贏。）

形容「好勝、好鬥」或是「凡是都想爭贏」就可以使用competitive這個形容詞喔！

Why does she always want to get into an argument with me?（為什麼她總是想跟我爭吵？）

Can you stop picking a fight with me?（你能不能不要一直找我吵架？）

隨和型

但如果你與情人幾乎不吵架，也很少爭論，可以說：

We get along pretty well. We rarely fight.（我們相處得很好。我們很少吵架。）

Our relationship has always been pretty peaceful.（我們的關係一直很和平。）

三秒膠型

若是你要形容情人很幼稚或是很黏的話：

You're being so immature right now!

（你現在真的非常幼稚！）

其中immature就是「不成熟、幼稚」的意思，是mature的反義詞。另外也可以用childish來形容。

She often acts like a child, and she's too needy and clingy. I hardly have my own space!

（她常常表現得像個孩子一樣，而且她很黏人又依賴別人。我幾乎沒有自己的空間！）

互信型

有時候你可能想說情人讓你很有安全感：

I feel secure when I'm with him.（當我跟他在一起時，我覺得很安心。）

There's a great sense of security in our relationship because we never lie to each other.（我們的感情很有安全感，因為我們從來不欺騙對方。）

相反地，如果是缺少安全感的話，就可以用insecure來形容。

控制型

那可能有時候反而是遇到控制慾很強的人：

You should really relax and not be so controlling.

（你真的應該放鬆一下，不要這麼有控制慾。）

Susan is a control freak! She wants me to call her back every 30 minutes!

（Susan 是個控制狂！她要我每三十分鐘打電話給她！）

freak表示在某方面很狂熱，像是這裡的control freak就是控制狂。如果是收納狂就是storage freak。

敏感型

或是你想說另一半很常反應過度：

Have you noticed that you tend to overreact?（你有沒有注意到你很容易反應過度？）

We wouldn't have so much drama in our relationship if you weren't so sensitive!（如果你不這麼敏感，我們的感情就不會有這麼多戲劇性發展！）

I'm so tired of your overreacting!（我真厭倦你的反應過度！）

以over-為首的單字有「超過、過度」的意思，overreact就是指「反應過度」，類似的字還有overestimate「評價過高」。

貼心型

如果你的另一半十分體貼，就可以這樣說：

That's really thoughtful of you!（你真貼心！）

除了thoughtful，也可以用kind、sweet等字替換喔。

Brian's really considerate of my feelings and is always willing to listen to what I have to say.（Brian 真的很體貼我的感受，而且總是樂意傾聽我要說的話。）

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航