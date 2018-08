「九合一」選舉如火如荼，認識選舉相關英文詞彙

即使是天真可愛的小孩,對於國家元首的執政也有許多中肯的看法,甚至還能維妙維肖地模仿起總統的一舉一動,是不是很厲害呢?說到政治,今年十一月底台灣也即將迎來「九合一」選舉,在選戰打得如火如荼的同時,你是不是也開始好奇跟選舉相關的英文詞彙有哪些呢?今天就一起跟著希平方,把滿滿的英文知識帶回家吧!

party 政黨

一聽到party這個字,很多人都會聯想到「派對」的意思 。但在政治的領域裡,party這個字的意思是「政黨」。

例如:執政黨的英文是ruling / governing party,而反對黨的英文則是opposition party。

primary election 內部初選

在政黨提出侯選人參選之前,多半會先經過內部的初選,好推出最有希望的人選贏得選舉。primary的意思是「最初的」,所以primary election指的就是黨內初選喔!

nomination 提名

A: I heard that the competition for the presidential nomination was fierce. (我聽說總統提名競爭超激烈的。)

B: Yeah. Let's wait and see who will win in the end.(對啊。讓我們等著看誰最後會贏吧。)

poll 民調

A: According to the polls released yesterday, the mayor's approval rating was at 65%.(根據昨天出爐的民調顯示,市長的支持度是 65 %。)

B: Well, not bad. (嗯,還不錯嘛。)

campaign rally (選舉)造勢集會

Campaign的意思是「競選活動」,而rally則是「(示威)集會」的意思。所以campaign rally的意思就是選舉時的造勢集會。

A: My parents forced me to join a campaign rally with them yesterday.(昨天我爸媽強迫我跟他們去參加選舉造勢活動。)

B: Oh, that's too bad.(噢,太倒楣了吧。)

ballot 選票、投票

Ballot當名詞時的意思是「選票」,而當動詞使用時的意思則是「投票」。而選票箱的英文就是ballot box。

A: Hey, which candidates will you cast a ballot for? (嘿,你想投給哪個候選人啊?)

B: Nah, I don't want to vote for anyone.(沒,我誰都不想投。)

relative plurality system 相對多數決制

Relative的意思是「相對的」,plurality的意思是「多數」,relative plurality就是「相對多數」。而台灣各級行政首長選舉即是採用相對多數決制(relative plurality system)來決定當選者。

term in office 任期

A: The president spared no effort in resolving ethnic conflicts, which was recognized as one of his greatest achievements during his term in office.(總統不遺餘力地調解族群衝突,而這被視為他任內的幾項偉大成就之一。)

B: I really admire him. He is the best president I've ever seen.(我很敬佩他。他是我見過最棒的總統。)

continue in office 連任

Continue的意思是「繼續」,office在這裡的意思是「(政府)職位」,所以continue in office就是「連任」的意思。

landslide victory 壓倒性勝選

Landslide字面的意思是「坍方」,victory的意思是「勝利」。土石坍方般一面倒的勝利在選舉中就引申為「壓倒性勝選」。

