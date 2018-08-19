「九合一」選舉如火如荼，認識選舉相關英文詞彙

即使是天真可愛的小孩，對於國家元首的執政也有許多中肯的看法，甚至還能維妙維肖地模仿起總統的一舉一動，是不是很厲害呢？說到政治，今年十一月底台灣也即將迎來「九合一」選舉，在選戰打得如火如荼的同時，你是不是也開始好奇跟選舉相關的英文詞彙有哪些呢？今天就一起跟著希平方，把滿滿的英文知識帶回家吧！

party 政黨

一聽到party這個字，很多人都會聯想到「派對」的意思 。但在政治的領域裡，party這個字的意思是「政黨」。

例如：執政黨的英文是ruling / governing party，而反對黨的英文則是opposition party。

primary election 內部初選

在政黨提出侯選人參選之前，多半會先經過內部的初選，好推出最有希望的人選贏得選舉。primary的意思是「最初的」，所以primary election指的就是黨內初選喔！

nomination 提名

A: I heard that the competition for the presidential nomination was fierce. （我聽說總統提名競爭超激烈的。）

B: Yeah. Let's wait and see who will win in the end.（對啊。讓我們等著看誰最後會贏吧。）

poll 民調

A: According to the polls released yesterday, the mayor's approval rating was at 65%.（根據昨天出爐的民調顯示，市長的支持度是 65 %。）

B: Well, not bad. （嗯，還不錯嘛。）

campaign rally （選舉）造勢集會

Campaign的意思是「競選活動」，而rally則是「（示威）集會」的意思。所以campaign rally的意思就是選舉時的造勢集會。

A: My parents forced me to join a campaign rally with them yesterday.（昨天我爸媽強迫我跟他們去參加選舉造勢活動。）

B: Oh, that's too bad.（噢，太倒楣了吧。）

ballot 選票、投票

Ballot當名詞時的意思是「選票」，而當動詞使用時的意思則是「投票」。而選票箱的英文就是ballot box。

A: Hey, which candidates will you cast a ballot for? （嘿，你想投給哪個候選人啊？）

B: Nah, I don't want to vote for anyone.（沒，我誰都不想投。）

relative plurality system 相對多數決制

Relative的意思是「相對的」，plurality的意思是「多數」，relative plurality就是「相對多數」。而台灣各級行政首長選舉即是採用相對多數決制（relative plurality system）來決定當選者。

term in office 任期

A: The president spared no effort in resolving ethnic conflicts, which was recognized as one of his greatest achievements during his term in office.（總統不遺餘力地調解族群衝突，而這被視為他任內的幾項偉大成就之一。）

B: I really admire him. He is the best president I've ever seen.（我很敬佩他。他是我見過最棒的總統。）

continue in office 連任

Continue的意思是「繼續」，office在這裡的意思是「（政府）職位」，所以continue in office就是「連任」的意思。

landslide victory 壓倒性勝選

Landslide字面的意思是「坍方」，victory的意思是「勝利」。土石坍方般一面倒的勝利在選舉中就引申為「壓倒性勝選」。

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

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