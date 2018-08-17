美公佈2018中國軍力報告：若美國干預，共軍武力犯台的幾種方式

（中央社）

美國國防部提交國會的年度報告指出，中國的轟炸機可能正訓練攻擊美國和盟邦在太平洋地區的目標。這份報告也披露中國目前正為台灣海峽的「可能狀況」作軍事準備。

今天公布的「2018年中國軍力報告」（2018 China Military Power Report）強調中國的軍事、經濟和外交影響力日增，而北京正利用這點快速建立在國際上的勢力，以及確立地區霸權地位。

在中國的空中武力方面，這份報告指出，中國轟炸機正在發展打擊盡可能遠離中國目標的能力。

報告說：「過去3年間，人民解放軍快速擴大遠洋轟炸機作戰區域，增加在重要海洋地區作戰的經驗，並可能訓練攻擊美國與盟邦的目標。」報告指出，中國正將軍事行動推進到太平洋。

根據這份報告，2017年8月間，中國6架轟6K轟炸機穿越日本列島西南方的宮古海峽後，首度向北飛往沖繩東方海域。沖繩有4萬7000美軍駐防。報告說，人民解放軍也許是要展示「有能力攻擊西太平洋的美軍和盟國部隊與軍事基地，包括關島在內」。

這份報告也指出，中國的官方立場主張和平統一台灣，但從未否認可能動用軍事力量。報告說：「人民解放軍可能正為以武力統一台灣的可能狀況作準備，同時要嚇阻、延後或阻卻任何第三勢力為了台灣而介入。」

報告又說：「如果美國干預，中國會設法拖延有效的干預行動，尋求在短時間的高強度有限戰爭中取勝。」

除了詳細說明中國軍力發展現況外，也花了相當大的篇幅分析中國對台動武的可能性與戰略，報告也以「台灣總統」稱呼總統蔡英文。

報告對台部分放在第5章。報告指出，中國的總體戰略仍是繼續採取說服與脅迫的兩手戰略，要求台灣接受九二共識。中國從未放棄武力犯台，解放軍軍力全方位增強的同時，也給予北京更多選項，透過更全面、更有條理的軍事行動，迫使台灣屈服。

與此同時，中國也會試圖阻止美國的干預，若是無法做到，中國會試圖推遲干預，並在短期、不對稱的有限戰爭中求勝。如果發生長期衝突，中國可能會陷入停滯並尋求政治解決。

至於共軍可能採取的方式，美國國防部也一一分析，包括展開空中與海上交通封鎖、採取有限的軍事行動、空襲、聯合登陸或是大規模兩棲入侵。

美國國防部在報告中指出，入侵馬祖或金門這類中型且有駐軍防守的島嶼，對中國來說不是難事，也能展現軍事能力與政治決心，在領土收復的同時，又能展現一定程度的克制。然而這樣的軍事行動有極大的政治風險，可能激發台灣支持獨立的情緒，並引致國際反對。

報告指出，共軍仍在進行部隊重組、整合新能力與適應新指揮系統，短期內進行大規模聯合作戰的準備與熟練度應會降低。但長期而言，共軍仍積極強化戰鬥力，改善各單位間的通訊網路傳輸能力，也加強在艱難氣候與夜間的兩棲登陸訓練，這都將增強共軍長期作戰能力。

報告也對台灣軍力評析。報告指出，儘管台灣正採取行動希望縮減兩岸日益擴大的軍事差距，但只能部分解決台灣國防優勢下降的問題。蔡總統日前承諾增加國防預算，但兩岸國防預算相差15倍之多。

報告指出，台灣正努力發展不對稱戰爭的新概念與能力，包括通資電反制裝備、高效能作戰艦艇、無人飛行載具等。美國國防部正在努力簡化和確立台灣國防支出優先順序。不過，報告擔憂，台灣採行募兵制，為吸引人才，可能導致相關費用增加，佔用國防預算經費。

美國國防部也重申，美國堅持基於美中三公報與台灣關係法的一個中國政策，反對任何一方片面改變台海現狀，也不支持台灣獨立。美方持續支持以兩岸人民都能接受的方式、範圍與進度，和平解決兩岸問題。美方也根據台灣關係法，為台灣海峽的和平、安全與穩定作出貢獻，包括提供防禦性軍資與服務，使台灣維持足夠的自我防

經濟新武器 美警戒北京擴張全球影響力

報告除了詳細著墨解放軍各軍種現代化，也在5個特別主題中專章探討中國以經濟實力當籌碼，持續在全球擴張影響力。

報告指出，中國藉綜合手段，交互使用持續成長的經濟實力、外交和軍事力量，增進國家目標，擴大國際影響力。

報告特別提到，中國藉「一帶一路」倡議及亞投行，在世界多個區域形塑對北京有利的地緣政治利益，像斯里蘭卡去年7月與中國國企合作，簽署赫班托達（Hambantota）港長達99年的租約。另外，希臘的彼里夫斯港（Piraeus）與澳洲的達爾文（Darwin）也有類似合作案。

中國去年也啟用首座海外軍事基地，在非洲吉布地（Djibouti）部署軍力設施。報告認為，中國領導人可能會評估港口採取軍、商兩用模式，並持續投資關鍵海上交通線，以滿足解放軍物流需求，以利軍力投射。

在南海主權爭議海域，中國一方面持續軍事化南沙群島，另一方面不斷藉政治及經濟倡議，企圖影響東南亞國家，減少對中國在南海行事的關切。

報告指出，中國國防預算去年達1543億美元，是印度552億美元的近3倍、日本461億美元的近4倍及台灣105億美元的約15倍。

報告引述詹氏國防評論專家預估，按照中國國防預算每年平均成長6%預估，到2021年將高達2400億美元，中國仍是印太區域中，美國以外國防預算最高的國家。

五角大廈依據2000財政年度的國防授權法，每年須向國會提出中國軍力報告。2010年起，報告分機密與公開不同版本，提交國會。

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核稿編輯：楊之瑜