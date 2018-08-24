從北約與WTO發展史，看見「狂人」川普的其他面向

中國有句話說「不以人廢言」，這句話用在美國總統川普身上其實應該是滿適合的。雖然他講話的口氣「狂妄不加修飾」，雖然他行事的風格「傲慢而蠻橫」，但是放在歷史的脈絡中，其實很多他說過的話可能都是對的，至少個人認為這個狂人說對的機率遠超過說話楚楚動人的陳文茜小姐。就像我一直很納悶，挾著66％高人氣當選法國總統的馬克宏，上任14個月後，民調節節下滑，即使預期法國奪得世界盃冠軍之後，他的民調可能上升5-6%，但這時卻只有39％認為馬克宏是個好總統，比德官軍前一個月還下降了2％。可是他長得帥，形象好，不像川普一副財大氣粗的樣子，我們就忽視其治國政績嗎？川普的當選真的是民主的倒退與毀滅嗎？把他打為「狂人」，反對他的一舉一動真的是理性的嗎？

冷戰時代，美國最著名的聯邦調查局長胡佛，他的反諜計劃最早被用來瓦解美國共產黨，後來又被用來對付諸如黑豹黨、馬丁・路德・金組建的南方基督教領袖會議，三K黨，新納粹主義者組織美國納粹黨以及其他團體。破壞手段包括滲透，盜竊，非法竊聽，偽造文件和散布謠言，甚至還包括煽動暴力和謀殺。還有著名的「紅色恐慌」，威斯康辛州參議員麥卡錫對共產主義滲透國務院、政府、美國之音和美國軍隊擅加各種指控。利用各種共產主義、共產主義同情者、不忠或者同性戀攻擊許多政府內外的政治家和其他個人，並通過指責、或公開威脅來開除政府職員，甚至迫害一般人民，就像台灣的「白色恐怖」。

這些往事都不足以擊倒美國的民主和法治，半個世紀後的今天，美國的民主有那麼不堪一擊嗎？就因為一個大嘴巴的川普，我們就對民主這麼沒有信心嗎？還是這些其實都是「共產主義」裡贊成極權獨裁的煽動與砥毀？很多的事情單看表面我們常常會陷入名嘴或媒體的陷阱，被人道溫情或意識形態牽引到錯誤的方向，大家不會深究其底，到最後變成愚民。

不要聽名嘴的，他們既缺乏知識，更不會為自己講的負責，答案往往就在歷史裡

像最近筆者在研究鄂圖曼帝國（即土耳其前身）的歷史，發現到這一段中古世紀從中東到歐洲的歷史我們了解的真的太少了。亞美尼亞人宗教上屬基督教，也是歷史上第一個將基督教列為國教的國家，1915年至1917年間在土耳其鄂圖曼帝國首腦的號召下，對其轄境內亞美尼亞人進行的種族屠殺，受害者有150萬之多。土耳其政府至今拒絕承認這是一起官方發起，有預謀的種族屠殺行為，但這不是像猶太人大屠殺一樣的的種族滅絕嗎？兇手的名字你知道嗎？希特勒也不過是眾多歷史中屠夫的一個而已。

有多少人知道，鄂圖曼帝國最精銳的禁衛軍騎兵隊是把基督教中未成年小孩抓來訓練，再用來攻打基督教國家，而且一路打到維也納。布達佩斯淪陷，多少匈牙利人在這段期間慘烈戰死、家庭被拆散、小孩被奴役。前幾年奧大利拒絕接受伊斯蘭教難民結果被嚴加譴責，但要是你是奧大利人、匈牙利人，知道100年前150萬基督教徒被屠殺的慘劇；知道幾百年前被侵略，小孩被抓去訓練來殺害自己同胞的故事，你真的有度量接受伊斯蘭教難民嗎？

想當年這些難民的所屬都是鄂圖曼帝國，其他歐盟國家有何立場要求奧國發揮人道精神，接納伊斯蘭教難民？當年奧匈兩國跟教宗還有其他歐洲王朝求救時，那些王朝可是袖手旁觀，甚至各懷鬼胎，坐視不管。這些歷史故事陳文茜小姐知道嗎？你在電視上款款而談，不斷播放一個小男孩死在沙灘上的畫面，把人道說得有多崇高，但在歷史上恰如無知的小兒嗎？還是您的道德實在太高尚了，覺得應該以德報怨，要不要介紹幾本書講當年殘酷的圍城之戰給您瞧瞧啊？

台灣的問題是，從我個人的角度來看——該走入歷史的不研究歷史，學問底子跟邏輯能力都不好，卻「老」佔據發言權，誤了年輕一代也誤了國。所以本文希望能讓您一次瞭解北約、WTO、我覺得還很有可取的川普，跟我覺得很爛的歐巴馬。

您真的了解北約嗎？

二戰後的那些年裡，美國的經濟是其他國家無法企及的。戰後的繁榮不僅受到旺盛的國內需求推動，而且受到貿易推動，貿易讓全球消費者的財富向美國工人流動。那時美國除了冥冥中被賦予了一種責任，要去幫助建立新的國際秩序之外，也因為二次大戰後，蘇俄成了歐洲唯一的強權，並野心勃勃的對外輸出共產主義，想積極侵略其他國家，逼得歐洲國家必須依靠拉住美國來自保。我有一個藥廠朋友是瑞典醫師，他說直到今天，北歐各國一直視蘇俄為威脅，覺得被蘇俄侵略是早晚的事，這恐怕是一般台灣人所無法想像的。

所以在1949年，美國、英國及法國建立北大西洋公約組織，最後共有12個國家簽署《北大西洋公約》，與前蘇聯為首的東歐集團國成員《華沙公約》相抗衡。雖然後來蘇聯解體，華沙條約組織宣告解散，但北約依然是一個地區性防衛協作組織。至2017年6月，北約總共有跨域歐洲和北美的29個國家組成，成員國受到的攻擊一旦被確認，其他成員國將作出即時反應，亦即各國部隊將自動參戰，不需要各國政府再次的參戰授權。

可是蘇聯解體了，勢力也大不如前，很多東歐國家不但脫離蘇聯控制，也都民主化，甚至加入北約，像東西德統一之後，也在1990年重新以德國名義加入北約。其實北約基本上就是一個軍事同盟的關係，假想敵當然還是以蘇俄為主，雖然歐陸的大型戰爭從未發生過。反而是九一一恐怖攻擊後，北約於2001年第一次引用北約憲章第五條，認為九一一的襲擊應視為對締約國全體國家的攻擊，2003年北約進入阿富汗，開始了歐洲境外首次軍事行動。

川普為何要槓上北約跟德國？

他錯了嗎？假如他沒錯，那歐巴馬呢？

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川普總統今年七月到布魯塞爾參加北約高峰會，開始就火力全開。他說，北約國家應該依約提高各國的軍費至各該國家GDP的2%，但是大多數國家都沒有達標。其實他說的是真的，原先的協議確實是每個國家都需要維持2%的國防支出，2011年，歐巴馬任內，時任美國國防部長蓋茲指責其他成員國軍費太少，說美國已沒有耐性繼續負擔大筆軍費。2014年，也是歐巴馬任內，在俄國併吞烏克蘭克里米亞後，北約領袖峰會上各國同意將軍費調高到GDP 2%，白紙黑字記載還沒達到承諾的國家，在十年內（即2024年）要做到。

在美歐的貿易中，歐方每年都有一千多億的出超，自然應該加以修正，德國卻大量購買俄羅斯的石油，但卻在防務上還要依賴美國來協助防衛俄羅斯，極不合理。川普特地讓電視實況轉播這段過程，警告須加以改善，否則美國將考慮退出北約，逼得德國總理梅克爾必須回應：「我十分高興， 我們今天已統一在自由之下 ，成為德意志聯邦共和國， 我們因此也可自訂獨立政策，而且決策獨立自主。」多會講話啊！讓川普看起像蠻橫的大老粗。

但事實是——德國軍費遠低於北約成員國同意的目標水準，北約剛公布的數據顯示，德國，歐洲最大經濟體，軍費只占GDP 1.24％（法國也有2.2％，西班亞只有0.9%）。在新的計畫下， 德國打算在未來十年提高軍費 80%，意思是2014的承諾要再拖四年到2018。言而無信，一再拖延，德國擺明就在耍無賴吧！至少從局外人看來不是如此嗎？

德國剛開始為了兩德統一確實花了很多錢，但是這幾年德國經濟是歐洲最好的，卻不願提高國防預算；即使蘇俄是他的死敵，還是選擇買他們的石油、天然氣，壯大敵人的經濟，美國幹嘛做冤大頭呢？小布希任內有九一一、攻打伊拉克，自顧不暇；歐巴馬任內初期有金融風暴，但後期呢？國家外交的原則何在？為了面子每年花人民納稅錢嗎？

更細節的部分還有歐洲防衛系統上的支出

美國對北約投入多少錢？川普今天聲稱美國「承擔北約90%費用」，不過不清楚他是怎麼推算出這個數據的。根據北約的數據，2017年美國承擔北約不到72%的國防經費。當年29個成員國軍費開支總額為9,570億美元，美國投入6,860億美元。2017年英國以550億美元排名第2，再來是法國的460億美元和德國的450億美元。請問你要是美國人，這筆帳單要怎麼買得下去？多賣一些愛國者飛彈給韓、日、台嗎？

綜合外媒報導，北約與德國協定，若有危機發生時，需要提供82架戰機出動，但目前德國空軍擁有128架颱風戰機，只有10架擁有實戰能力，由於德國軍方可供颱風戰機掛載的飛彈庫存量不足，僅有四架能升空執行任務，而缺少的空對空飛彈恐怕在短期無法購買。假如這篇報導屬實，在這個制空至上的時代，德國總理梅克爾，即使講話沒有咄咄逼人，冷靜自持，但單就數字跟事實上來看，真的是不折不扣，吃人不吐骨頭的無賴政客。川普才是真正為美國人爭取該有利益的總統，而只會斯文儒雅做好人的歐巴馬，在台灣應該被送進監察院彈劾吧？

更何況，由於歐盟在外貿方面有相當嚴格的規定，致使長年與美國有高額的出超，去年已達1,510億美元。這也是歐巴馬上任八年從來不願應強硬處理的問題，他的走訪好像是在交朋友、作秀，美國人為何會喜歡這樣的總統啊？國家的權益不應該是在個人形象之上的嗎？當國家長期被不合理對待，被占便宜，不應該據理力爭，甚至翻臉攤牌的嗎？雖然有人喜歡罵我們的前馬總統無能、愛作秀，但是跟歐巴馬比，馬前總統還真的比較man，也比較「愛台灣」啦！

總之，川普以美國優先政策為主導，對歐洲極盡攻訐之能事，還企圖打破重來，確實讓歐洲國家見識到川普的厲害。但因歐洲國家力量單薄又內部分歧，要如何面對川普這股衝擊，的確是嚴峻的考驗。另外一個備受衝擊的當然就是此刻深陷貿易戰爭裡的中國了，跟德國總理梅克爾比，習近平表面上更是話超少的綿裡針，狠話、當壞人都讓下面的嘍囉來就好，依然企圖躲在WTO世界貿易組織的保護傘裡。其實WTO世界貿易組織也是二次大戰之後的產物，跟開始說到二戰後的那些年裡，美國的經濟繁榮，而且貿易讓全球消費者的財富向美國工人流動有很大的關係。

WTO世界貿易組織是為了讓其他國家，尤其是工業上嚴重落後的新興國家可以有好的發展空間，希望有仲裁組織讓大家最後可以達到共榮互惠的產物。假如不從歷史源頭一路追蹤世界貿易的演變，並以邏輯數字來加以解析，單方面指責美國發動貿易戰爭，高聳關稅壁壘，這是只看表象的膚淺行為，也是我們名嘴們長期降低國民智商的慣性。

帶您了解世界貿易組織（WTO）

WTO是負責監督成員經濟體之間各種貿易協議得到執行的一個國際組織，加入WTO不算簽訂一種多邊貿易協議，但其設置的入會門檻可以做為願意降低關稅、法政上配合、參與國際貿易的門票。它是貿易體制的組織基礎和法律基礎，是眾多貿易協定的管理者，是各成員貿易立法的監督者，是就貿易提供解決爭端和進行談判的場所。

這次真正引發中美貿易戰爭問題的並不是WTO，WTO只是眾多貿易協定的管理者跟監督者，是中國希望透過WTO來實行糾紛的仲裁，其真正的問題是在關稅、貿易障礙，與不合理的國家干預。因為長期無法達成共識跟決議，讓美國覺得「不公平」，川普老大「不爽」，幹脆倡議不甩WTO，當然又挑起了「以人廢言」的慣例，覺得面孔跟態度比事實更重要。

1930年代的全球經濟大蕭條被認為是導致二戰的重要原因之一，而導致經濟大蕭條的「貿易保護主義」在戰後也被提出反省，希望順暢的國際貿易、以及提高各國的開放政策能夠實現。在1944年布雷頓森林協定的框架下，再加上國際貨幣基金和國際復興開發銀行的協助，許多國家在1947年10月簽署了關稅暨貿易總協定，並在隔年（1948年）正式生效。所以真正決定了世界當今貿易風貌的不是WTO，而是關稅暨貿易總協定。

關稅暨貿易總協定又是什麼呢？

關稅暨貿易總協定（GATT）的原則是自由（將貿易限制措施轉為關稅，以及降低關稅稅率）、非歧視（最惠國待遇、國民待遇）及多元化，必須在這三項原則下進行自由貿易往來。

翻譯成白話文好了，以前那些文謅謅的人道主義者跟經濟學家想的是，有了這個大家背書的協議：

大家好好做生意，不要動輒用各種理由禁止人家的東西進口，相互報復只會讓全球經濟崩潰。 如果你有產業需要保護，尤其弱勢的新興或發展中國家；或者有很多弱勢人民需要保護，像農民，那就用關稅吧！ 至於關稅要怎麼定？你們可以個別去談判，有紛爭就照上述兩個原則到WTO要求仲裁。

關稅暨貿易總協定自1948年生效，歷經修正，但這並不是永久組織，僅於臨時基礎上適用，並未經所有締約國國會之正式批准，完全是基於務實之需要。有關爭端之解決規定， GATT缺乏詳細之程序規定，在執行上較難以落實；而WTO爭端解決機制則較迅速，並具有法律上約束力，經WTO爭端解決機構裁決之案件，其執行亦從而較為落實與確定。大家常常把這兩者搞混了，甚至政府也不希望國民搞清楚這些國際關稅的事情，因為可以在中間保護財團特權，或者便於政客操弄民粹。

我們先以台灣為例來說明好了，為什麼台灣的進口車就是賣得很貴，尤其是歐洲的雙B。以一輛總代理商進口的全新雙B車款為例，先得要繳17.5%進口稅，再計算25%到30%的貨物稅，暫不考慮代理及經銷端的利潤，還要加上5%營業稅；申報完稅價格一百萬的進口車，稅金就超過54萬元。同樣一百萬的國產車，稅金頂多30萬元。這25萬的差距就是關稅障礙，也是當年為了保護國內汽車工業而來。原本的稅率還更高，只是政府終歸無法繼續保護扶不起的阿斗，逐次調降，但你我付出的代價還是不少，對其他國家也是不公平的關稅壁壘。

像台灣主力產業的電子及其零件等產品，基於台灣為資訊科技協定（ITA）會員，電子產品本是零關稅，在調製食品、機器及零配件、運輸設備、塑橡膠製品與紡織產業方面，歐盟仍對台灣課以3.96%至13.06%關稅。和汽車的17.5%來說，這些關稅是有差距的。那歐洲為何不抗議？或許只能說佛心來著，在GATT互惠的原則下，國家間達成最大的公約數，低關稅對當地人民來說也代表較低廉的物價。

川普之所以跳腳，是因為以前的老大心態，大家把美國拱得高高的當凱子

以iPhone X來說好了，因為關稅及其他障礙，美國999美元一隻（加上各州的稅率約1,100元），韓國要賣到快1,500美元，請問全世界是三星市占第一名，還是蘋果第一名？手機在韓國是需要保護的工業嗎？還是韓國是需要美國保護、收買的國家。大陸也是，iPhone X賣快1,300塊美金，可是手機在中國依然是需要保護的工業嗎？他們不是有華為、小米、OPPO嗎？

除了關稅之外，美國又做了什麼讓川大大跳腳、翻臉？

2001年，中國加入WTO時，美國表示支持，原因有兩個：希望幫助美國企業快速進入中國的消費市場，並且希望最終實現中國的政治自由化。結果中國非但沒有對美國的出口產品敞開大門，反而經常阻撓競爭，關稅障礙只是其中一種而已。最好的例子就是美國最賺錢的科技公司，政治上敏感的臉書、谷歌也就算了，連跟政治無關的亞馬遜、線上影音平台Netflix，通通進不了中國，連好來塢電影都要有配額，可愛的小熊維尼也要被封殺。

其他指控還包括竊取美國的知識產權，推動中國國有企業的發展，還迫使希望進入中國市場的外國公司同意組建「合資企業」，以方便對知識產權的盜竊和間諜活動。至於什麼補貼、優惠啦，台商以前不是都拿過好處嗎？幾乎免錢的土地，租稅極大的優惠，那些對美國或世界各國的企業公平嗎？美國早該翻臉了啦！川普說美國被利用了，他沒說錯，聯邦政府本來有辦法更好地掌控與中國的貿易，但歐巴馬選擇不使用它們，要是在台灣又要被監察院再彈劾一次，馬前總統還要再記功一隻。

我是一個精神科醫師，經濟跟政治不是我的本行，也從來沒人教過我這些。但在媒體上聽到一片對川普的撻伐，對歐巴馬的推崇、對中國進步的讚嘆跟維護，還要說普世價值的民主出了問題。我真的看不懂、想不通，雖然IQ跟我的學長柯文哲市長差很多，但是我盡量努力學習，寫了這篇文章為川普、為民主平反，還想告訴人云亦云的台灣媒體——歐巴馬爛透了。

衷心希望學習政治、經濟的前輩、專家多批評、多指教，讓台灣的年輕人不只是當井底之蛙，當爛名嘴的粉絲，需要多了解世界，多珍重價值與是非。民主不會因川普而隳壞，隳壞的是跟著收視率民粹墮落的媒體；世界不會因川普的狂妄而走樣，我們只是看到了不同於偽君子的一些面向：「粗魯、狂妄、色胚，卻實際、直接、努力」，這也就是我專欄的本意——面對所謂「醜陋的真實」。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航