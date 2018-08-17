499亂完換488，搶攻「學生」除了電信三雄還有亞太、台灣之星

（中央社）

電信吃到飽又掀戰，遠傳電信昨（16）日開了第一槍，針對學生推單辦門號488元吃到飽方案，中華電信跟進，台灣大哥大更下一城，祭488元上網、網內通話雙飽方案，比先前499方案更殺。

台灣大哥大雖是電信三雄中最晚宣布的業者，但若以月付門檻比較，端出的優惠比先前引起市場熱潮的499方案優惠更殺。

台灣大表示，從8月18日起至10月底，祭出「學生好Young」專案，學生申辦單門號，488元上網和網內互打統統吃到飽，網外再送40分鐘語音通話，也是目前三雄488吃到飽最優方案，憑學生證或相關證明文件可申辦。

另外，單辦門號月付288元，提供4GB上網傳輸量，可網內互打免費，網外30分鐘的語音通話，購機方案則388元前6個月吃到飽、網內互打免費，588元則吃到飽、網內打到飽。

遠傳電信開的第一槍，至10月底前針對學生族群推出「青春無價」學生單門號吃到飽488方案，攜碼、續約或新申辦的用戶，亮出學生證可申辦，有單門號與購機兩方案，單門號有288、488、588元資費。其中，488元起享吃到飽不限速，網內前5分鐘免費，加贈網內、外各40分鐘的語音通話，以及每個月60分鐘的市話通話分鐘數，588元則網路吃到飽，網內通話免費。

手機方案則有388、588、688元，588元方案，其中588元吃到飽不限速，網內前5分鐘免費，688元網路吃到飽、網內免費。購機優惠包括iPhone 6 專案價3900元等。



而中華電不約而同宣布學生族群新「青春無敵學生方案」，10月底前申辦購機方案，可選月繳388、588或688元，588元與688元可上網吃到飽，通話分別有網內前十分鐘免費和網內免費，另有單門號方案，月繳288元、488元、588元，488元起可享上網吃到飽，588元網內通話免費，學生方案另可享熱門十國（日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及柬埔寨等）吃到飽每天平均98元優惠。

中華電信表示，根據調查發現，大學生時常觀看網路影音、手遊連線，因此最重視的是網路下載速度，其次是希望上網無限瀏覽；行動加值方面，音樂類、漫遊上網為大學生最期待的優惠類型。另外，大學生因課後活動參與度高，常常需要打電話聯繫家長、學校社團，通話優惠也十分重要且實用。

「499之亂」效應有什麼影響？

今年母親節檔期，電信三雄推出限時7天全民499上網吃到飽、網內打到飽專案，引爆全台空前申辦熱潮，但後續效應餘波蕩漾，不只影響電信業者長期的營收獲利，導致外資降評、看衰前景，還害了國內手機市場銷量急凍，更因老客戶心生不滿，傷及企業品牌形象，衍生的相關亂象被網友比喻為「499之亂」。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）當時統計，7天以來中華電信處理這項資費方案的案件量約144萬件，遠傳電信、台灣大哥大申辦量也達約30萬件。

美系外資針對電信三雄出具報告指出，因為499吃到飽方案，加上台灣之星蠶食市占，預計未來電信三雄2至3年營收將進一步惡化，數據變現率恐怕變更糟，這說明目前4至5%的股息收益率未來成長空間有限。

美系外資調降中華電信評等，從「中立」至「減碼」，目標價從105元至95元；台灣大哥大、遠傳電信從「加碼」降至「中立」，台灣大目標價從120元降至110元，遠傳電信從80元降至75元。

美系外資進一步指出，499吃到飽方案恐稀釋客戶價值。過去兩年，吃到飽價格下滑已導致營收下降，5月推出的499促銷案快速銷售後，預計在未來2至3年內，營收會進一步惡化；估計新台幣999元降至499元的吃到飽方案，在30個月合約期內，客戶價值將減少27%。

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可能也因此，今年父親節檔期，電信業者促銷力度顯得「適可而止」，但針對開學檔期，遠傳電信開出第一槍，隨後中華電信跟進，台灣大哥大更加碼優惠，若以月付門檻比較，比先前499方案更殺。

台灣之星、亞太電信也有類似方案，台灣之星2015年就推出「U25學生專案」，25歲以下就可申辦，月租388元起，21Mbps限速4G上網吃到飽、網內互打免費。亞太電信也有396元21M限速吃到飽，網內互打免費。

亞太電信表示，為迎接開學季，即日起申辦全新4G「壹網打勁」吃到飽系列，包含單門號及購機方案，即可依申辦資費不同，享KKBox免費的優惠好康；以396/596購機方案為例，搭配任一款手機、筆電或其他商品，即可享「KKBOX」加「大牌答鈴」免費6個月服務（原價單月328），搭配796資費更可以享免費多達1年的服務。

五大電信搶攻學生市場吃到飽方案，由於學生族群重視網路下載速度、上網吃到飽，通話優惠也十分重要，市場評估將受到學生族群青睞。

不過，相較於過去電信業者劍拔弩張的競爭態勢，「別家有的優惠，我也不能少別人一分」，這次業者在跟進優惠時腳步明顯放緩，學生方案是否會像軍公教專案一樣，擴大成全民申辦，有了499的前車之鑑，相信這次業者在做決策時，也會更謹慎思考。

電信業者大打出手，坐收漁翁之利的當然是廣大的消費者，但消費者認為「賺到」之餘，也得憂慮業者網路建設若縮手，未來網路品質下降，購機補貼金額縮水，恐怕也影響電信業者投資5G意願。

一位不具名的電信高層私下坦言，「吃到飽價格戰不休兵，一定會禍延5G」。

業界人士分析，5G不只是頻寬加大、速度更快，關鍵在於應用，「但這些加值服務，真能吸引既有吃到飽用戶買單嗎？」在消費者早有「低價預期」的心理下，業者推出5G資費時，也怕面臨高價推不動，低價又傷本的窘境。

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核稿編輯：楊之瑜