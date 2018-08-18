厲害了我的國：「中國或成最大贏家」這種爛話術

文：企鵝公園

不知從何時開始，許多媒體喜用「中國或成最大贏家」一語，來做為某些國際新聞的標題與結論。其中的「或」字下得巧妙：「或」代表一種推測而非直接肯定，既是推測就有準不準可言，反正後續狀況也不見得有人認真查證，而宣揚中共國威的效果卻已達到了。

這種不負責任的話術，很快地就成為諷刺揶揄的對象。在批踢踢等網路論壇，許多中國的負面新聞，都會引來類似這樣的留言：「中國又要成為最大贏家了」。尤其是美中貿易戰發動以來，明明是中國無力還手、不斷退讓，中共官媒卻是嘴上絲毫不肯認輸，硬要打腫臉充胖子，也難怪這麼多人抱著看笑話的心態了。

這一現象，其實反映了中共官媒的主要宣傳策略。他們的首要任務，當然就是塑造「厲害了我的國」的形象，再全都歸功於共產黨的領導，從而鞏固中共政權的合理性。然而世事無常，負面事件總會出現，為了讓廣大人民有社會欣欣向榮，前景一片光明的認知，官方媒體自有一套危機控制的手段。

對於小的負面事件，當作沒聽說、沒發生，完全不予理會；略有規模的負面事件，則報喜不報憂、說好不說壞，譬如天津大爆炸就被網民評論為「喪事當喜事辦」，因為媒體只顧著說官方救災多麼英勇，卻始終不肯把管理上的弊病說個清楚。而那些不符官方主流定調的言論，特別是涉及外交與國際貿易者，就用各種方式讓它們消失，極力維持「中國或成最大贏家」的主流觀點。

至於極為嚴重的負面事件，如美中貿易戰，官媒一開始說得中國有如覺醒巨龍，轉頭才發現是條暈眩巨蟲，前後定調差異太大，「不予理會」、「報喜不報憂」等招式都失靈時，就不得不出最後的絕招：承認那些批評是「正確點出不足之處」，並強調自己「家底雄厚足堪再戰」，再加個幾句「持續努力精進」的精神喊話，就同樣能夠得出「中國或成最大贏家」的結論。

好笑的是，這樣的宣傳策略轉變，可苦了阿諛奉承的官方學者們。譬如發表「中國綜合國力已超越美國、世界第一」，北京清華大學國情研究院的胡鞍鋼，當時雖然有不少明眼人批評，但有了官方定調加持和網民盲目相挺，倒也風光一時。想不到才隔一年，中興案戳破中共在高階技術上的紙老虎皮，加上貿易戰形勢殊不樂觀，官方定調倒轉，要人別再亂吹牛皮，這位胡先生的言論才被拿出來狠狠鞭屍。

由此可見，中共官媒在宣傳上早有一套標準程序，來面對一切可能碰到的、不同規模的負面事件，並視情況轉換官方定調。這樣的話術，不得不說有其精緻之處，但對照諸多社會亂象（譬如近來的疫苗之亂），又不得不說有其荒謬可笑之處。儘管如此，這套板斧短時間內仍然不會從我們眼前消失，因為它確實有用。

此話術的核心精神，若用一句話表達，就是「中國或成最大贏家」；若用兩句話表達，就是「如果中國還不是最大贏家，就是在往最大贏家的路上」；若用三句話表達，就是「最後中國必定是最大贏家，如果現在還不是，那是因為還沒走到最後」。

不知這樣的話術，還要被我們揶揄諷刺多久？

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航