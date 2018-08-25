從排泄空間看日本文化與歷史：清潔屁股的各種用具，與衛生紙的歷史

文：屎尿．下水研究會

衛生紙的歷史

在哺乳類中，只有人類懂得把屁股擦乾淨。四腳行走的動物，口與肛門都與地面平行，重力的影響較小，所以形成脫肛排便。人類一旦站立，以雙腳行走後，口與肛門都與地面呈垂直狀態，受到重力的拉引，因而必須收縮肛門的肌肉，否則會出大麻煩。很可能是因為無法像動物那樣脫肛排便，所以才需要清潔屁股吧。

清潔屁股的各種用具

西岡秀雄教授在著作《衛生紙文化誌》（西岡秀雄著 論創社）中，舉出了各式各樣擦拭屁股的用具。

手指與水——印度或印尼等回教或印度教國家。 手指與砂——沙烏地阿拉伯地區、沙漠地帶。 小石頭——埃及等。 土板——巴基斯坦等。 葉片——俄羅斯某些地區、日本等。 植物的莖或稈——日本、韓國。 玉米的纖毛、芯——美國。 繩子——中國、非洲的大草原sabama地帶。 木片、竹籤——日本、中國。 樹皮——尼泊爾等。 海綿——地中海各國。 碎布——不丹。 海藻。

Photo Credit: 健行文化提供 清潔屁股的各種用具。

其他目前已得知的還有雪（北歐）、苔蘚（挪威）、木棒（婆羅洲）等。

西岡教授在前述的著作中提到「全世界將紙作為擦屁股工具的人，還未到世界總人口的三分之一。」但我認為，現在世界總體衛生紙的產量為2,600萬噸，以世界人口六億人來除的話，每個人是四公斤。（譯注：這裡有點問題。世界人口已達七十五億，若按上述的三分之一，也並非六億，就算是六億好了，2,600萬噸除以六億人口，也不是四公斤，而是433公斤。若算成六十億，則是四十三公斤）鑑於有些地方並不用紙來清潔屁股，所以世界應有二分之一的人在使用。

除了前述的用具之外，應該還有其他清潔屁股的方法，但由於沖水馬桶的普及，而且紙類既便宜又容易攜帶，所以用紙清潔的方法，在世界各地已十分普遍。

紙的歷史與衛生紙

中國在紀元前便發明了紙張，距今已有2,150年的歷史了，從《東漢書》中可以找到記載（蔡倫於西元105年將紙張改良，得以書寫文字）。而日本方面，據《日本書紀》記載，紙是在西元610年，由高麗僧人曇徵傳去，但根據考證，實際上紙的傳入應是在西元四到五世紀。

中國發明的紙，經由絲路西傳，西元900年傳到開羅，1100年傳至摩洛哥，1151年到西班牙，而傳到德國、英國、荷蘭等歐洲各地，則比日本晚了約一千年。

紙尚未傳入前，歐洲人書寫用的素材，以「莎草紙」和「羊皮紙」為主。紙張的傳播，也讓伊斯蘭地區興盛的文化，得以透過「紙張」傳遞到基督教地區。

紙張有書寫、包裹、擦拭、加工等的用途，而到了六世紀時，中國的《顏氏家訓》治家篇中，才留下疑似將紙作為衛生用的紀錄。

「吾每讀聖人之書，未嘗不肅敬對之；其故紙有五經詞義，及賢達姓名，不敢穢用也。」

這裡出現的「穢用」一詞，日文譯成鼻紙，但很可能也用於清潔屁股。這應該是紙作為衛生紙使用最古老的紀錄。

Photo Credit: 健行文化提供 繪卷《餓鬼草紙》中〈伺便餓鬼〉一節。（〈餓鬼草紙 複製版〉〔部分〕國立國會圖書館收藏）

在日本，出現於十二世紀的繪卷《餓鬼草紙》中，有在土牆前排便的情景，地面散落著籌木（糞篦）和紙。由於這幅繪卷沒有題字，所以只能推測。但這個時期，上流階層的人很可能已經使用紙來清潔屁股了。

此外，在佛書《正法眼藏》（道元著，十三世紀）的洗淨篇中有：

「屙後便籌，又使紙。」

這裡的屙，指的是茅廁，意思是「如廁後使用籌（糞篦）或紙」的意思。在當時，在寺院裡能隨意用紙的人，據判應該是高僧吧。

從以上紀錄可知，中國在六世紀，而日本在十二到十三世紀左右，上流階層的人，已經開始使用紙來清潔屁股。「大壺紙」為手抄紙，但不確定紙質怎麼樣。

至於歐洲清潔屁股的紀錄，十六世紀法蘭索瓦．拉布雷（François Rabelais）的《巨人傳》（Pantagruel）中，在〈高朗古傑讚賞想出擦屁股妙法的高康大靈活腦袋〉一章中，有下面這段話：「發明了最適合擦屁股的方法。高康大得意洋洋的展示出各種用具。（中略）也用羊毛、紙擦拭。」、「用紙等做成的擦髒屁股的玩意兒，總是會在睪丸那兒留下屑屑。」

其他像是德國十七世紀的《痴兒西木傳》（Simplicius Simplicissimus）裡，出現過相當於衛生紙的文字。不管怎麼說，到了十六到十七世紀，紙張終於在歐洲普及開來。但由於原料問題（當時沒有足夠的碎布），木材紙漿還沒有誕生，所以，紙張應該還沒到達一般老百姓能自由使用的狀態。此時，英國開始投入抽水馬桶的開發。

捲筒衛生紙的誕生

十九世紀之前，歐洲的造紙原料來自碎布，所以，當紙張的需求量隨人口增加而擴大時，碎布料不敷所需，而成為一大社會問題。

1719年，法國科學家瑞尼．瑞歐莫（René Antoine Ferchault de Réaumur）觀察到雀蜂用木頭纖維築巢，提出了一篇論文，推斷木材可以做成紙。經過了一百多年，德國的凱勒（Friedrich Gottlob Keller）發明了磨碎木材，製成紙漿的機器，並於1844年獲得專利，證明了木材造紙的理論，成為一大材料革命。當時的紙都是手工抄製，中國、日本等地，紙張只供毛筆書寫，但歐洲人使用硬筆，所以主要生產較厚的紙，既不像日本生產「厚、薄」等許多種類的紙，也沒有現在的家庭用紙，再者，手抄的數量也很有限。

1798年，法國的路易．羅貝爾（Nicolas-Louis Robert）發明了抄紙機，才開始生產機器抄紙，也就是洋紙。而且，最初的原料是舊衣，比起手抄紙，機器抄紙需要更大量的原料，舊衣來源的不足形成了社會問題。

之後，人們改用麥稈或麻進行機器造紙，1844年後發現木材可以磨成紙漿來使用，再加上人們也發現了許多製紙用的藥品，因而才能擴大紙張的產量。

機器抄紙普及到全世界後，紙的生產也開始有了五花八門的種類。1871年，美國的塞斯．惠勒（Seth Wheeler）取得了包裝專利，它原本是利用有壓孔的紙張，但比一般紙大三倍，以作為包裝其他紙張使用。這種技術可將恐怖的衛生紙做成圓筒形，所以應可稱為捲筒狀衛生紙的基本專利。

後來，塞斯．惠勒在1877到1878年，在紐約成立了阿爾巴尼穿孔包裝公司，首度開始生產捲筒衛生紙。但早在1857年，美國的約瑟夫．葛帝已在販售塵紙狀的產品了。然而，據前史谷脫紙業公司的宣傳冊上記載，在一世紀以前，歐美人還是認為購買衛生紙是很大的羞恥。

Photo Credit: 健行文化提供 塞斯．惠勒的專利公報，應該是衛生紙的基本專利。

Photo Credit: 健行文化提供 美國文具批發商於一九一○年發行的目錄，刊出形形色色的衛生紙。

Photo Credit: 健行文化提供 十九世紀的衛生紙與二十世紀初期的史谷脫紙捲（左）。

日本的衛生紙

在日本，從手抄紙的時代，各地便已生產「塵紙」種類的紙張，奈良、京都等地，上流階層會使用吉野紙之類的薄紙，作為衛生紙。而各地也另外生產「淺草紙」，這種再抄紙的代表，則是針對庶民販售。

1899年5月1日出刊的《中央新聞》報中，芙蓉舍「化妝紙」的廣告裡有這樣的宣傳字句：「目前歐美各國正流行的衛生紙」。一般認為，這是我國第一次在廣告中出現「衛生紙」這個詞。

之後，在1910年某人自舊新橋站到下關站的列車見聞記中，留下這樣的紀錄：支那製紙一張張相連，捲成小捲放在廁所中（收錄在《紙業雜誌》）。但沒有相關資料可以判斷，這種衛生紙捲到底是國產品還是進口貨。

Photo Credit: 健行文化提供 「化妝紙」廣告（出自明治32年5月1日的《中央新聞》）。

1961年以後，美國金百利．克拉克公司與史谷脫公司相繼與日本的公司設立合資公司，於是塵紙變更為捲筒衛生紙，京花紙變更為面紙。但是，這些合資公司雖然在專利和生產技術略勝一籌，但日本紙活化手抄和紙的風格，細緻的加工技術，他們卻遠遠不及，最後在利潤無法升高的狀態下撤出日本，現在只徒留招牌而已。

Photo Credit: 健行文化提供 「化妝紙」廣告（出自明治32年5月1日的《中央新聞》）。

有一段時代，紙堪稱為文化的度量尺。日本現在每年生產一百萬噸的衛生紙，每人一年的使用量為8.04公斤。1973年發生石油危機時，衛生紙的產量為十九萬噸，塵紙為二十九萬噸。但在1978年後，這個數字開始翻轉，主要是因為在七、八年以前，日本國內並沒有捲筒的加工機。

相關書摘 ▶從排泄空間看日本文化與歷史：住在廁所裡的神是位美女嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《便所：從排泄空間看日本文化與歷史》，健行文化出版

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作者：屎尿．下水研究會

譯者：陳嫻若

以前的日本使用的噗通廁所，味道會刺得人眼睛發疼。

日本最古老的廁所是何時形成？

以前可以和馬同住屋簷下，但廁所卻在屋外？

廁所女神是美女，而且還有專屬神符，千萬別亂貼！

公共廁所太華麗，讓人誤認為時尚咖啡館！

如果有豬在下面等著吃人的排泄物，這樣還能順利上廁所嗎？

原以為不足掛齒的排泄空間，卻以意想不到的方式影響人類生活與文化發展

在日本，從繩文時代的遺跡中挖掘出糞石（大便形成的化石），可以推斷出當時的人將靠近生活場所的貝塚或垃圾場附近，當作排泄場所。當時人口密度低，若是讓大自然進行分解作用，並不會引起環境污染，但是隨著時代進步，人們很可能在共同的默契下，將某個特定地點當作排泄場所，也就是決定了廁所的位置。

奈良時代，開始使用「廁」字作為便所的名字。「廁」字源自於「川屋」的說法，目前最具說服力。一般認為，搭建在河上的「屋」，即是指「棧橋式廁所」。平安時代的畫卷《餓鬼草紙》裡，描繪男女老幼正在大小解時，有伺便餓鬼群聚其間的情景。

之後再經歷室町時代、江戶時代、到現代，人口越來越多，排泄物的量也越大，並隨著處理技術的發展，或許已經讓人很難想像古早時代的廁所，以及古人方便的方式。

這本書除了介紹廁所的歷史、構造的演變之外，還有每個時代饒富趣味的便所知識。例如江戶時代，排泄物可以賣錢；在河川上航行的「用船」，功能就在運送屎尿；在世界各地都已十分普及的衛生紙，人們也都養成用紙擦拭屁股的習慣。但是，還是有某些地方用紙以外的物品擦拭屁股，而且仍有用手擦屁股的人；日本能將日本浴廁文化推廣到全世界的原因；下水道建設、馬桶普及，卻間接使耕作的土地缺乏養分，而容易地力枯竭；英國伊莉莎白女王連自己的味道都無法忍受，竟然是馬桶誕生的重要關鍵人物……

與每個人大大相關的小小空間，蘊藏了超乎想像的世界。

本書特色

充滿濃濃氣味的一本書

書中爬梳廁所的由來、演變，與對生活的影響

各主題由該領域專家撰寫，兼具深度與廣度

本書並提及受中國文化影響的日本廁所文化

卷頭彩色特輯，收錄多幅珍貴彩色圖片

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航