從排泄空間看日本文化與歷史：住在廁所裡的神是位美女嗎？

文：屎尿．下水研究會

廁所之神

廁所並不只是方便排泄的空間而已，如同廚房、浴室，廁所也有屬於它的神明，同樣擔任守護家庭的任務。

植村花菜的〈廁所女神〉

NHK的除夕特別節目《紅白歌唱大賽》，想必大家都耳熟能詳，多年來，在節目中最長的一首歌，是佐田雅志的〈關白宣言〉。當時，有人向美空雲雀請教看法，她說：「這首歌很難縮短，或是唱到一半結束。」但是，2010年的紅白大賽中，出現了一首超越它的強者，那就是植村花菜的〈廁所女神〉，整首曲子長達九分多鐘。最令人印象深刻的是這一段。

「……廁所裡啊，其實住了一位美麗的女神。所以每天把自己打扮乾淨的話，就能像女神一樣，變成美女了……」

那年的三月底，距離紅白歌唱大賽還很遙遠的時節，在辦公室突然接到雜誌女記者打來的電話，問我：「植村花菜有首歌叫做〈廁所女神〉，您聽過嗎？」那時候，我完全沒聽說過這首歌。沒想到她竟然說：「雜誌截稿在即，請容許我用電話專訪。關於廁所之神，有幾個問題想請教您……」以前有過採訪別人的經驗，但被採訪倒是第一次，所以一時慌了手腳。手邊也沒有資料，只能憑著模糊的記憶回答。但是結束之後音訊全無。於是，發行的那天，自掏腰包買了那本週刊來讀。那篇報導下的標題是「廁所之神 如此不同的縣民特質」。文章大半是我回答的內容，但是受訪者的名字全部以假名示出，採取多人受訪的形式撰寫。

我上網查詢植村花菜的名字，大致明瞭了這是一首什麼樣的歌。由於我曾在某本書中寫了一篇〈廁所之神〉的文章，所以，在這首歌走紅前，只要在網路上打入「廁所之神」，我的名字一定會排在最前面，但現在全是植村花菜的訊息，好不容易才在相當後面看到我的名字。

到了七月，又有別的雜誌來邀訪。對方說：「我想採訪您，能不能約個時間見面。」所以，我便指定了方便的時間，在咖啡館見面。由於事前已收到採訪的問題，所以這次可以做好萬全準備接受訪問。報導順利的獲選刊登。發行之後對方也寄來刊載該文的雜誌和車馬費。這本雜誌以「廁所之神真的存在」為標題，也介紹了採訪對象，刊出我的名字。

住在廁所裡的神

植村花菜所唱的〈廁所女神〉好像是位美女，但真的是這樣嗎？

根據《古事記》和《日本書紀》的記載，伊邪那美（譯注：日本神話中的女神，為伊邪那岐的妹妹和妻子，兩人誕下多位日本神明）在生下火神「火之迦具土」時死去，排出大便和小便。從大便中誕生了土神「波邇夜須毘古」，及「波邇夜須比賣」；從小便中誕生了水神「彌都波能賣」與穀物之神「和久產巢日」。

卜部神道和橘家神道（譯注：卜部神道又稱吉田神道，是室町時代京都吉田神社的神官吉田兼俱整合的神道流派。而橘家神道，則是江戶時代中期普及的神道流派）的信仰者，將這裡出現的波邇夜須比賣和彌都波能賣視為「廁所之神」。由於波邇夜須比賣和彌都波能賣，以及中國的廁神柴姑神都是貌美的女神，所以才會流傳「廁所之神都是美人」的說法吧。

後來，佛教傳進日本，帝釋天（譯注：原為印度教神明，統領天界，後為佛教吸收，成為護法神）知釋迦牟尼不喜臭味，築起糞城將祂鎖在城內，而北方的守護神烏樞沙摩明王（譯注：中國多稱為火首金剛攻破了糞城，救出釋迦牟尼，所以一般民間都將烏樞沙摩明王尊奉為廁所之神。尤其是禪宗大多會祭祀祂。這位烏樞沙摩明王原本是印度的神明，後來被佛教吸收而成為護法神）。

除此之外，加牟波理入道、愛奴族的midarukamui、沖繩的fuuruyanukan、古羅馬的斯特庫蒂瑪斯都是相當知名的廁所之神。

廁所之神的稱呼

廁所也稱作便所，從前也稱作便所之神，除此之外，廁所還有茅廁、雪隱、手水場、閑所、後架等別名，因而在這些名稱後多加個「神」字，就成了茅廁神、雪隱神、閑所神、後架神。不只這樣，另外還有御日髮神、尻尻神、Utsushima神等。

從前的廁所

我小時候曾在母親秋田縣鄉下的娘家住過，大家可能都聽過「曲家」這個詞，那裡的農家房舍就是這種形式。主屋與馬廄相連在一起，廁所一般都設在屋外。上個廁所必須走出家門，但卻和馬住在一起。可見，對當時的農家來說，家畜有多麼重要。

五歲時，我家搬到千葉縣，雖然也是農家的造型，但是馬廄並沒有附屬於主屋，廁所也在屋子裡，走上三、四階踏板，上面簡單鋪著木板，其中開了洞，連前方的遮蓋也只是一片板。方便時只要跨在洞口旁蹲下來就能解決。當然，它是糞坑式撲通廁所，阿摩尼亞的味道刺得眼睛發疼，臭氣天之外，還有蒼蠅四處飛舞。較頭痛的是水肥抽過之後，有段時間大便會濺上來。

當時，電力資源尚不充足，到了晚上雖然可開電燈，但有限制數量。上廁所的時候，一般都是拿著蠟燭過去。盯著搖搖晃晃的燭光，往廁所走去，對小孩子來說，是件極度恐怖的事。因為這種恐懼感，所以黑暗的廁所會有「從底下伸出手來……（各地都流傳著在廁所裡被摸屁股的傳說，真實身分莫非是河童？）」也不奇怪了。

從前的廁所經常發生踩空失足，跌落糞坑的事件。尤其是小孩子，甚至可能致命。大概是這個因素吧，人們將廁所當成現世與陰間的分界點，並且相信廁所裡有特別的神明，往來於陰陽之間。

關於廁所的民間故事

與廁所有關的民間故事中，有個故事叫「三張符紙」，各地都有流傳，但情節略有出入。茨城縣川越一帶的說法，大略是這樣的：

有座廟裡，小和尚對老師父說的話總是充耳不聞，師父一怒之下，交給小和尚三張符紙，叫他捲鋪蓋走路。小和尚無可奈何，只能往山裡走。在山裡遇到一位姥姥，晚上便住在她家裡。到了夜裡，小和尚心裡害怕，想去小解，但姥姥卻在他腰上綁了繩子。小和尚靈機一動將繩子綁在廁所的柱子上，求廁所之神幫忙拖延，然後趕緊逃走。姥姥露出猙獰的模樣自後方追來。小和尚情急之下，將師父給他的三張符紙丟了出去。符紙分別化成河、山和火，幫助小和尚逃脫。小和尚九死一生的逃回廟裡求老師父幫助。老師父立刻和山妖開始比賽變身，最後山妖變成豆子，被老師父一口吃下肚，小和尚終於得救。從此之後，小和尚洗心革面，成了一個乖孩子。

Photo Credit: 健行文化提供 位於東光寺的廁所之神解說板。

祭祀廁所之神的寺社

我在東京都下水道局任職時期，為了幫局內文化會的會報誌採訪，第一次踏上位於東京品川的東光寺。過了幾年後，我成為日本下水文化研究會分科會「屎尿．下水研究會」幹事，必須發表報告，當時，對童話產生興趣，想起了民間故事中提到的「廁所之神」，於是再次拜訪東光寺。寺內的解說牌上寫著「東司（廁所）守護 烏瑟沙摩大明王」。這就是廁所之神的大名。這座寺裡似乎沒有住持，也不知道這尊神被供奉在什麼地方。

Photo Credit: 健行文化提供 明德寺的「烏樞沙摩明王堂」。

下面的照片， 是位於伊豆湯島的明德寺。此寺有山門，宏偉氣派，裡面有座堂，匾額大大寫著「東司護神 烏樞沙摩明王堂」，供奉著廁所之神。功德箱的後面有根大的跨木，據說由此跨過後，「下半身不用交給別人照顧」，我也在那跨木上試著坐了一會兒。後來還買了廁所之神的神符。神符有兩張，一張只有文字，一張畫著神明的樣貌。照廟裡的說明，文字符要貼在廁所門上的牆壁。神像符若是和式廁所，則貼在方便時的正前方，西式廁所，則貼在門背後。此外，注意事項寫道，須將符貼在人類氣息吹不到的高處。

Photo Credit: 健行文化提供 廁所之神的護身符咒。

Photo Credit: 健行文化提供 貼在廁所上的符咒。

上方的照片，是2010年8月，我去山形縣米澤，在丸八醬菜店吃醬菜壽司的時候發現的符紙。

本文封面照片是在石川縣金澤發現的廁神泥人偶商品。以前似乎要把它們埋進地基裡，才能建廁所。但現在有人只是買來當作廁所的裝飾。屎尿．下水研究會的關野勉先生就收藏了一對男女二神的素燒人偶，色彩鮮豔，高約十公分。

我本來以為，只有寺廟在祭祀廁所之神，但這次重新考察之中，發現祭拜廁神的神社也不少。神社中，大多會以御幣（驅邪幡）之類的物件裝飾。我們選中了東京某座神社，話不多說，立刻前往一探究竟。

各位都聽過推理小說家內田康夫嗎？他以淺見光彥為主角的系列小說十分有名，後來還改編成電視劇，小說中不時提到「平塚亭的糰子很好吃」，總是讓我這個好吃鬼邊看邊流口水。某天下定決心去買一份來吃，查了地址發現，那家店的隔壁，有一間神社，即平塚神社。它位在東京北區西之原，從JR京濱東北線上中里站出來就到了。

星期天，抱著一石兩鳥的想法，到那兒走了一趟，當然，糰子買到了，而在該神社買到的符，上面寫了「烏樞沙摩明王」。我忍不住向社方問道：「這兒是神社，為什麼有烏樞沙摩明王符呢？」原來明治時期之後，政府否定神佛合一的觀念，提倡「神佛分離」，而將神道從佛教中獨立出來。我沒問對方，平塚神社以前與哪間寺廟合一，他們只說：「這符以前就有，現在還是繼續在賣。」

與廁所之神相關的習俗、保佑、迷信

傳說，廁所之神右手接小便，左手接大便，隨時看顧著世人的健康。下面列舉各地傳承有關廁所之神的習俗、保佑和迷信。

習俗

生產之後，要在廁所裡供上紅豆飯和鹽，並且擺上筷子，出生後（第三天或第七天、第三十三天）抱著嬰兒去參拜廁所之神，假裝做出拿穢物給嬰兒吃的樣子。這叫做雪隱參拜。

小孩子掉進糞坑的時候，就會到陰間走一遭，所以孩子得救之後，就等於靈魂又在現世重生，要取新的名字。

建築新廁所的時候，要埋入人偶、鏡子和化妝品。

保佑

孕婦若經常保持廁所的清潔，供上鮮花祭祀廁所神的話，就能夠順產，生下漂亮的小孩。

一月十六日打掃廁所，點一根香，就不會得結膜炎。

傍晚時，用掃把在廁所裡揮掃三次，不要回頭的離開，就能去除疙瘩。

把小孩的臍帶吊在廁所裡，孩子不會夜哭。

迷信

在廁所摔跤的話，家人會發生不幸。

在廁所裡吐痰，容易中風。

廁所裡到底有沒有神，端視你想不想相信。古人說廁所裡有神，是為了培養日本人的道德感吧。正因為廁所是家裡最惹人嫌棄的地方，所以透過「神明」的存在，來喚起注意，讓大家不致忽視不見。進而，打掃廁所本就被當成是主婦的工作。因此才會用「打掃廁所會變美」、「孩子會健康長大」來鼓勵主婦們勤快的打掃廁所吧。

這裡的重點，並不是打掃廁所這件事，而是人對於討厭事務，應該積極面對的心態。如果相信每天都用得到的廁所裡，有神明存在的話，人們一定不想讓神感覺骯髒，就算沒有神，也不會想在使用方法上讓自己蒙羞吧。

相關書摘 ▶從排泄空間看日本文化與歷史：清潔屁股的各種用具，與衛生紙的歷史

書籍介紹

本文摘錄自《便所：從排泄空間看日本文化與歷史》，健行文化出版

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作者：屎尿．下水研究會

譯者：陳嫻若

以前的日本使用的噗通廁所，味道會刺得人眼睛發疼。

日本最古老的廁所是何時形成？

以前可以和馬同住屋簷下，但廁所卻在屋外？

廁所女神是美女，而且還有專屬神符，千萬別亂貼！

公共廁所太華麗，讓人誤認為時尚咖啡館！

如果有豬在下面等著吃人的排泄物，這樣還能順利上廁所嗎？

原以為不足掛齒的排泄空間，卻以意想不到的方式影響人類生活與文化發展

在日本，從繩文時代的遺跡中挖掘出糞石（大便形成的化石），可以推斷出當時的人將靠近生活場所的貝塚或垃圾場附近，當作排泄場所。當時人口密度低，若是讓大自然進行分解作用，並不會引起環境污染，但是隨著時代進步，人們很可能在共同的默契下，將某個特定地點當作排泄場所，也就是決定了廁所的位置。

奈良時代，開始使用「廁」字作為便所的名字。「廁」字源自於「川屋」的說法，目前最具說服力。一般認為，搭建在河上的「屋」，即是指「棧橋式廁所」。平安時代的畫卷《餓鬼草紙》裡，描繪男女老幼正在大小解時，有伺便餓鬼群聚其間的情景。

之後再經歷室町時代、江戶時代、到現代，人口越來越多，排泄物的量也越大，並隨著處理技術的發展，或許已經讓人很難想像古早時代的廁所，以及古人方便的方式。

這本書除了介紹廁所的歷史、構造的演變之外，還有每個時代饒富趣味的便所知識。例如江戶時代，排泄物可以賣錢；在河川上航行的「用船」，功能就在運送屎尿；在世界各地都已十分普及的衛生紙，人們也都養成用紙擦拭屁股的習慣。但是，還是有某些地方用紙以外的物品擦拭屁股，而且仍有用手擦屁股的人；日本能將日本浴廁文化推廣到全世界的原因；下水道建設、馬桶普及，卻間接使耕作的土地缺乏養分，而容易地力枯竭；英國伊莉莎白女王連自己的味道都無法忍受，竟然是馬桶誕生的重要關鍵人物……

與每個人大大相關的小小空間，蘊藏了超乎想像的世界。

本書特色

充滿濃濃氣味的一本書

書中爬梳廁所的由來、演變，與對生活的影響

各主題由該領域專家撰寫，兼具深度與廣度

本書並提及受中國文化影響的日本廁所文化

卷頭彩色特輯，收錄多幅珍貴彩色圖片

Photo Credit: 健行出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航