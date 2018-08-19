由於破壞「風水」與炫影、噪音，澎湖低碳島風電風車將遷徙

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

由於破壞「風水」與炫影、噪音疑慮，澎湖低碳島陸域風電計畫中，龍門場址的A-01號風機將調整位置，遷移至180公尺外。8日在環保署通過變更內容對照表案的初審。台電表示，雖然對發電效率會有些微影響，但為了爭取民眾接受而選擇移址，不過當地民眾一再抗爭，這支風機調整位置後是否就能平息反對聲浪，初審小組與台電都認為還需繼續溝通。

由於破壞「風水」與炫影、噪音疑慮，澎湖低碳島陸域風電計畫中龍門場址的A-01號風機，因此將調整位置 | 取自環評書件

「澎湖低碳島」計畫在2014年通過環評，目標是台電要建置風力發電裝置容量共3.2萬瓩，台電的設置計畫是龍門六支、講美二支、大赤崁三支，台電預估，運轉後每年發電量約為116百萬度。龍門沙灘要架的六支風機，目前已經裝好了三支。

這次需要變更位置的A-01號風機，原選址在龍門沙灘上，由於鄰近當地既有的墳墓「菓葉A遺址」，遭居民以破壞風水為由反對。台電再生能源處處長陳一成表示，雖然原本的選址地點已是符合各項規範，不過也尊重居民的意見，因此在澎湖縣府與林務局的協助下，在往內陸的南南西180公尺處找到新址，新址距離「菓葉A遺址」有40公尺遠。改址後，台電預估對發電效率會有些微影響，但仍在可接受的範圍。

除了風水問題外，去年3月開始，因為炫影與噪音的疑慮而多次遭到當地民眾抗議，如今新址將距離聚落更近，與民宅最近的距離為530公尺，環評委員劉希平、鄭明修因此在意未來可能面臨的反對。

台電表示已經進行專業模擬與評估，估算最近的民宅噪音值將是25.1dB（A）、低頻噪音則是22.0dB（A），小於環署公告的標準值日間與晚間50dB（A）、夜間40dB（A），與背景值合成後，增量為0.0dB（A）屬於無影響、可忽略影響。

但鄭明修質疑，龍門風場的六支風機風機都位在東面，日出後風機運轉陰影正好投射在民宅，恐造成炫影衝擊視覺，甚至造成不適。台電回答說，炫影大多發生在緯度高、太陽斜照地區，台灣因緯度較低較無影響。他們以緯度接近的台中太陽仰角資料推估風機投射日影長度，模擬結果發現，僅中午前陰影會出現在風機西側，距離較遠，風機炫影對居民應無影響。

此案雖然將在環評程序中獲放行，但仍須面對當地居民是否接受，台電承諾將繼續與居民溝通，以降低當地民眾對風機的心理壓力。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航