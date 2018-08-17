公投下修18歲的「首投族」達60萬人，正在連署的公投案有哪24個？

（中央社）

中央選舉委員會作（16）日發布107年地方公職選舉公告，宣告正式進入選舉期間，將選出1萬1047位公職人員，也預估會有數個公投案合併選舉，公投門檻下修到18歲，公投首投族預估約60萬人。

107年地方公職人員選舉定於今年11月24日（星期六）投開票，中選會主委陳英鈐召開記者會指出，此次投票，有9種地方公職人員選舉，包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長等，將選出1萬1047位地方公職人員。預估選舉人數1920萬8000人。

陳英鈐說，今年1月3日公民投票法修正公布，下修投票權人年齡為18歲，九合一地方公職人員選舉將可能首次與全國性公民投票同日舉行投票，九合一選舉與公投總投票權人約1980萬，等於18歲到20歲的公投首投族有60萬人左右。

陳英鈐指出，中選會目前已受理37案全國性公民投票提案，其中18案提案領銜人已領取連署人名冊格式，開始連署，預估將有數個全國性公民投票案與地方公職人員選舉合併舉行投票，所以今年也可稱為「公投元年」。

中選會提醒國人，年滿18歲有公民投票權，年滿20歲有選舉權，投票當天請民眾攜帶國民身分證、印章、投票通知單至投票所，投票時禁帶手機及攝影器材進入投票所。一旦離開投開票所，就不能再進入，因此，若沒有一次領足選票，不能再進投票所。

中選會說，這次全國的投票所超過1萬5800個，工作人員也突破21萬人。陳英鈐表示，全國選務人員招募已完成7成，為了確保電腦計票作業安全性，審慎規劃相關資安防護措施及SOP標準作業程序，相較往年選舉演練3次，這次全國性演練增加到4次。

公投綁大選 5案就要開票到半夜

台灣過去10年僅6案交付公投，不過，公投法去年底修正通過後，提案門檻從千分之五，調降到萬分之一，如以第14任總統副總統選舉人數計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，導致今年公投案大增。

中央選舉委員會主任委員陳英鈐接受中央社專訪時表示，為避免公投干擾九合一地方公職選舉，公投綁大選的投票程序採「先選舉領、投，再公投領、投」方式辦理，也就是投票部分，先領投九合一選舉票，再領投公投票；開票也是先開九合一的票，再開公投票。

九合一選舉會有3到5張選票，6個直轄市和3個省轄市（基隆市、新竹市和嘉義市）將領3張票（市長、市議員、里長）；直轄市的山地原住民區，再加上區長、區民代表有5張選票；直轄市以外的縣轄市領5張選票（縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長）。

陳英鈐說，九合一和公投分開領投比較不會搞錯，如果一次領投，即使選票會分顏色，但顏色可能重複，民眾會亂掉，切割處理才能確保九合一選舉不受影響，「這是最高原則」。

九合一與公投合併選舉，投票所的動線設計，也跟以往不同。陳英鈐說，進入投開票所後，先有一個櫃台會查對身分證、投票通知單，接著開始領、投九合一選舉，一票一匭，投完後，接著再領、投公投票，原則上也是一票一匭，九合一選舉票匭與公投票匭之間會有「紅龍」區隔。經過模擬，估算平均一人投票時間約90秒。

陳英鈐進一步指出，他日前到台南參觀兩個最小的投開票所，其中一個只有10坪大，動線經過模擬，還是可以進行九合一領投、公投領投的作業，完全沒問題。

開票方面，陳英鈐表示，九合一選舉中選會過去已有經驗，選務人員也很嫻熟，按表操課，全國1萬5888個投開票所預計晚間9時能完成開票，官方將在12時前公布選舉結果，過去有幾個投開票所速度較慢，這次都有特別叮嚀，「有把握九合一可以在午夜前處理完」。

公投開票部分，中選會以5個公投案估算，預計到次日凌晨0時40分可完成開票，凌晨2時官方宣布公投結果；若公投案超過5案，時間勢必得再往後延。

若公投有5到10案，是否會一次開完票，陳英鈐說，中選會針對不同狀況都有研擬，「目前傾向一次開完」；若要一次開完，可能須找第二批工作人員輪班，需等最後確定幾案後才能決定。

談到國外經驗，陳英鈐說，有些國家並未一次開完，而是把票運到某開票中心，隔天再開，但這在台灣沒有施行過，難度很高。德國的公投開票還多加「整票」程序，把贊成、反對和廢票先分類，然後分別統計，可提高開票效率。

Photo Credit: 時代力量

到底有哪些公投？

進一步查詢仍在中選會委員會議審議程序的全國性公民投票提案如下（不含被駁回的提案）：

江盛先生所提「您是否同意，罹患嚴重傷病、無治癒可能且痛苦無法解除之成年病人，在本人意識清楚下提出請求，經醫療諮商團隊評估認可後，得由醫療人員進行協助死亡措施。」（107/08/07） 宋雲飛先生所提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」（107/08/07） 張麗善女士所提「您是否同意麥寮工業專用港改制成雲林國際商港？」（107/07/31） 曹愛蘭女士所提「你是否同意，政府應基於性別同工（值）同酬原則，訂定策略與期程，三年內徹底落實“性別工作平等法”第十條之相關規定事項？」（107/07/31） 曾銘宗先生所提「你是否同意政府應將火力發電量占比，以每5年降低至少5%之方式，逐年減少直至火力發電量占比低於60%？」（107/07/03） 林德福先生所提「您是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）』之能源政策？」（107/07/03） 王鼎棫先生所提「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」（107/07/03） 苗博雅女士所提「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」（107/07/03） 林正道先生所提「您是否同意應立法要求公職人員選舉候選人，對於其他候選人不得為惡意人身攻擊之行為，否則當選無效。」（107/06/05） 江世明先生所提「你（妳）是否同意，於『動物保護法』內增訂專章，設立專職的動物保護機制或警察？」（107/06/05） 黃士修先生所提「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」（107/06/05） 劉曜華先生所提「你（妳）是否同意，台灣應主動申請參加世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（Interpol）、國際民用航空組織（ICAO）等國際組織？」（107/06/05） 盧秀燕女士所提「為改善空氣汙染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」（107/05/15） 游信義先生所提補正「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」（107/04/18） 曾獻瑩先生所提補正「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」（107/04/18） 曾獻瑩先生所提補正「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」（107/04/18） 馬英九先生所提「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」（107/04/17） 黃國昌先生所提「您是否同意，立法院應制訂『最低工資法』，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬之基本生活所需。」（107/03/23） 紀政女士所提「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」（107/03/23） 黃國昌先生所提「廢止立法院2018年1月10日三讀通過勞動基準法相關修正條文」（107/02/27） 儲寧瑋先生所提「刪除勞動基準法第34條第2項但書與第3項規定」（107/02/27） 陳素香女士所提「廢止107年1月31日總統公布之增訂勞動基準法第32條之1等修正條文」（107/02/27） 范雲女士所提「廢止107年1月31日總統公布之勞動基準法修正條文，回復原有規範」（107/02/27） 謝毅弘先生所提「制訂國定假日法」（107/02/27）

中選會進一步說明，依據《公民投票法》第10條規定，該會於收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、同一事項於公告公民投票之結果起兩年內重行提出、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項之情事者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要之補正，該補正之30日期限，係自聽證結束日起算。

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核稿編輯：楊之瑜