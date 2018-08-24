發現從地心竄出的違章工廠，我該如何舉報？

文：吳其融（地球公民基金會專員）

你舉報過違章工廠嗎？容我以慘痛的經驗，推薦幾種方式給大家參考。

基本配備：手機下載「土地使用分區」App，確認該區域的分區和編定，確認工廠是否在農地上。如果是，接下來有三種舉報方式。

一、以「自然人憑證」登入「新違章建築立即處理資訊系統」

此平台層級是營建署建築管理組，轉給縣市政府的建管單位，但易於地方政治壓力而裁罰作結後排入待拆清單，卻永遠不拆除。

二、打電話到各縣市經濟發展局要求處理

目前部分縣市有公開檢舉未登記工廠的專線，但違章工廠面積最大、最嚴重的彰化縣沒有檢舉專線，也無專責處理未登記工廠稽查業務的承辦，更誇張的是要求舉報人具名且到違章工廠的現場舉報。此外，新竹、苗栗縣、嘉義、屏東、宜蘭也沒有舉報專線。（請參考附表）這些檢舉多數也是以裁罰作結，所以建議第一與第二個方式都做，同時促使建管和經發單位都面對。



地球公民基金會

三、撥打1999便民專線、寄發縣市首長信箱

高雄市的1999便民專線，同時有違規未登記工廠查報中心，其他縣市則是轉到各單位去處理。建議可以進行第一和第二種舉報後，再撥打1999便民專線、寄發縣市首長信箱，要求解釋為何沒有處理。

四、最後一個方式：跟民間團體合作，用團體名義發公文要求政府單位回函

公文不一定能發揮功用，但能留下證據持續追蹤，不讓地方政治介入把案件搓掉。但目前台灣的民間團體大都背負許多議題，分身乏術。

我的舉報經驗

第一個案件，位於台中市烏日溪南住家旁的瀝青再製廠。大學時，工廠突然到我家附近的農地興建，從此門窗只要未關緊家中就有一層灰。常常清晨四、五點機器便開始運轉。當年我與鄰居一起用簡陋的器材錄影，寄到市長信箱舉報，卻沒有任何作用，當時沒有意識這是違章工廠，只期望環保局主持公道。

第二次舉報是參與台中市區域計畫的審議，2014年台中市改朝換代後，宣佈新增建違章工廠即報即拆，於是我開始匿名舉報正要興建的工廠，幾個月後真的開始拆除，當下我非常震撼。

我沒想過政府竟然會守法，但轉瞬又覺得荒謬，政府本該做的事我竟感到讚嘆。這次的舉報成功拆除許多間，但很多蓋好的違章工廠雖被納入排拆名單，卻沒有後續動作。

2015年底，延宕多年的國土計畫法通過了，我才發現它的重要性。

第三次的舉報，是到地球公民基金會工作後。蔡英文總統到彰化鹿港的頂番婆，開始有「田園化生產聚落」的風聲，我去現地查看，當地已如火如荼蓋起違章工廠，比對土地使用分區，全都是特定農業區的農牧用地。

和頂番婆農友聊天，他們多覺得國家不敢「得罪」人，還有農友因土壤重金屬超標強制休耕。後來陸續跟小型違章工廠主、插秧的代耕業者、打算租售給廠商的地主等不同的角色對話，過程中看到了農友、地主與廠商的矛盾，深刻理解到「田園化生產聚落」並非根本解決之道。

在一次行政院邀請民間團體討論違章工廠處理方針時，我們要求張景森政務委員立即拆除新增建違章工廠，張政委當場承諾願意一起當舉報人。幾天後，我們在行政院門口開記者會對政府喊話，隨後行政院組成了跨部會專案小組，由完全沒有執法工具的農委會，承擔起跨部會的協調角色。

本圖為示意圖，非實際違章工廠 Photo Credit: Toomore Chiang CC BY 2.0

舉報行動的難題

民眾往往在舉報之後，開始受到地方上各種壓力。你是不是困惑？為什麼廠商違法，但舉報人卻成為鄉鎮村里內的黑名單？這確實是很艱難的公民行動。地球公民曾舉報過多間違章工廠，也會遭遇到業者來訪關切。

我們只能說：公平正義在台灣，往往還需要許多時刻不斷努力，才能找到解決的途徑。許多民眾會打電話來希望我們「接案」，但我往往會說，我們來一起討論！

地球公民是民間團體，沒有任何公權力，只是嘗試找到解答，並且想辦法堅強起來，往往仰賴堅強於此，也才不會丟失溫柔。

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航