按照性別平權價值，七夕的傳說應該要這樣講才對

七夕的傳說，實在是嚴重違反現代的性別平權價值，一個女孩子被男人偷窺沐浴跟偷竊衣物 ，卻還要莫名其妙被迫跟對方結婚，不知道織女是患有什麼斯德哥爾摩症候群，甚至織女的天衣還被牛郎扣押回不去天庭，有夠像是現代的新住民姊妹被扣押護照回不去家鄉。

所以怎麼看王母娘娘也只是個愛女、護女心切的普通母親，七個女兒一起出去玩突然少了一個回來，然後跟一個沒認識多久的陌生男子結婚生子，當然會心急如焚想要把女兒帶回家來，卻被人們形塑成拆散女兒好姻緣的毒婦，這種認知有實在違情理。

以下是根據性別平權價值修改的新版故事：

很久很久以前，天庭的王母娘娘有七個女兒，每一位天女都各有擅長的才藝，因為小女兒擅長紡織，所以她就叫作織女。有天，織女跟六個姐姐到人間去玩，玩到滿身大汗就去乾淨地河邊洗澡，結果她們被一個叫作牛郎的男人偷窺，雖然天女們都沒有發現，可是織女的天衣卻被他給偷走了。

天黑之後，織女的六個姐姐先回家了，織女還在找她的天衣，不然她不能回去天庭，結果這時候牛郎就出現了，他威脅織女要跟他結婚，不然就要沒收織女的天衣，讓她一個人在人間孤苦無依。可憐的織女被迫答應跟牛郎結婚了，可是牛郎並沒有依照約定把天衣還給織女，反而把她的天衣藏起來，讓織女只能被關在牛郎家裡面，為他不眠不休地織布給牛郎到市場來賣，卻沒有得到合理的報酬與待遇。

後來織女還被迫為牛郎生下兩個孩子，織女為了養活保護孩子們，日日夜夜都必須依照牛郎指示不停歇地織布，每天晚上都因為過度思念媽媽跟姐姐們，所以獨自望著星空哭泣。直到有一天，再也無法忍受這樣待遇的織女，偷偷在要拿去市場賣的布料裡面，放了一封親筆寫下的求救信，結果幸運地被買家發現，交給了當地的執法單位。

所以有警察跟社工來到牛郎家，護送她跟孩子們離開，並且逮捕了牛郎，後來司法單位也依照性騷擾、婚內性侵、剝削勞工與扣押天衣妨礙自由等罪名，把牛郎送進了監獄裡面。雖然織女總算可以與媽媽姐姐們團圓，可是兩個孩子的戶籍是人間的，織女的戶籍卻是天庭的，所以孩子們必須送往安置機構，並且由機構媒合寄養或收養家庭，織女很不捨卻也無能為力。

織女回到天庭的多年後，成為了兒童守護神，專責兒童人權等相關職務，並且成為天庭的人權大使，經常在一群喜鵲的伴隨下穿越銀河，到人間各地協助兒童人權的相關事務。兩個孩子也找到了善待他們的收養家庭，織女一年會跟他們見面一次，並且跟他們去探望入監服刑的牛郎，因為牛郎在良好的輔導及再教育下，改過自新成為了一個好人，並且在獄中發揮所長，協助增加人間的糧食生產，靜靜地等待刑期結束，重新融入人間社會生活。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：潘柏翰