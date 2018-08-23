打遺產分割訴訟官司，應該付多少裁判費給法院？

「律師，我們想打遺產分割訴訟的官司。但是要分割的遺產很多。到底我們應該繳多少的裁判費給法院呢？」

「是不是用全部的遺產價值，做為計算的基準呢？」

使用者付費

大家對這句話一定都不陌生。

套用到民事法院中，意思就是如果沒有特殊事由（例如符合訴訟救助的要件、或是刑事附帶民事案件），請求法院下判決之前，得先繳一筆裁判費給法院。而這筆裁判費，通常是由原告先行墊付，等案件終局確定了，再聲請法院依照雙方勝敗的情形，確定最終應該由誰負擔多少比例的裁判費。

因此，訴訟一開始由原告墊付的裁判費，如果最後原告官司打贏了，不論是否全部勝訴，原告就可以向對方要求給付勝訴部分的墊付裁判費。

舉例來說，假設原告起訴時繳交新臺幣一萬元裁判費給法院，最終法院判決被告應給付原告請求金額的六成，亦即關於原告的請求金額，法院認為六成有理由，四成是敗訴，那麼原告先前墊付的一萬元裁判費，就只能向被告請求六千元，剩餘四千元的部分因為法院認定原告請求無理由，則由原告自行負擔。

裁判費如何計算

讓我們先來看一下《民事訴訟法》第77條之11的規定：「分割共有物涉訟，以原告因分割所受利益之價額為準。」

在遺產分割案件中，所謂的「原告因分割所受利益」，就是原告在遺產分割完畢後，所能分得的遺產價值。通常的計算方式，就是將遺產總價值乘以原告可以繼承的遺產比例（《民法》第1141、1144條規定參照）。算定之後，再將這個數字，填入計算軟體中「訴訟標的價額」欄位中，就可以知道裁判費用是多少了。

例如：老張喪偶，共有四個兒子。老張過世後，留有536萬元的遺產，沒有留下遺囑指定遺產分配。依《民法》第1141條規定，老張的遺產應由4個兒子均分，所以每個兒子可分得的遺產是136萬元（計算式：536÷4＝136）。這時大兒子提起遺產分割訴訟，因此，利用上面的軟體計算，大兒子起訴的裁判費用就是14,464元。



賴佩霞律師

比較特別的是，遺產分割訴訟最終的裁判費負擔，是由原、被告雙方按取得的分配的比例計算。如同前面所說的，老張的遺產既然應該由四個兒子均分，那麼老張大兒子墊付的14,464元裁判費，也應該由四個兒子均分。所以每個兒子應負擔的金額為3,616元（計算式：14464÷4＝3616）。因此，大兒子可以分別向三位弟弟請求墊付的3616元。

舉一反三：進階版的小秘訣

了解完遺產分割訴訟的裁判費計算標準後，不知道大家有沒有發現，在分割財產案件中，只要能掌握原告分得的利益數額，就能夠控制起訴時應繳納給法院的裁判費用金額。中翻中的意思就是，在一般的不動產分割案件，有可能因為原告持分比例較高，而需要繳納高額的裁判費。這時我們只要想辦法降低原告的持份比例，就可以達到減省裁判費用的目的。因此，實務操作上，在分割共有物訴訟中，常見的情形是由持份比例較低的共有人當原告起訴。當然，降低原告的持份比例，是可以事先透過移轉過戶的方式進行的。

但不論用什麼方法降低繳給法院的裁判費，能在進入訴訟前，盡力溝通協調，弭平紛爭，或許才是更有效率的作法。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航