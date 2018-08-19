【插畫】公司有人比我還過勞，還好還好

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

從段考成績到百米秒數，我們從小就習慣互相比較。

即使比上不足，我們也不想當最後一名，所以常只要看到還有人殿後，我們就能安心的繼續在同一條軌道上跑—例如加班這檔事—沒有人喜歡加班，但環顧辦公室，每天總有幾個比自己還要晚走的同事，只要能比他們先下班似乎就還說得過去，那再留個一小時，或是兩小時吧。

於是，我們畢業後仍持續的比較，只是這次競爭的不是榜首，而是搶當比較不慘的那一個人。

►台灣沒有過勞死？四張圖看過去五年台灣過勞死狀況

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航