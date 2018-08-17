姚人多救駕姚文智成功，但我們是選市長還是選小編？

這次的台北市長選舉很有趣，因為除了執政的之外，另兩個主要候選人都在進行失言大賽，而其中一位經歷了抱貓和要求同黨議員退黨的種種爭議後，在選戰倒數一百天之前決定重開機，說要讓選民重新認識他。

而選民（更精確的說是網友）注意到的第一件事，就是他發文的風格變了。

這樣的發文風格，搭配不久之前的一封信，讓大家猜想姚文智reboot的這份文稿，其實就是蔡英文首席文膽（同時也是海基會副董事長）的姚人多所寫，進一步回頭看看「重開機」後姚文智專頁從語調、論述、議題到配圖的轉變，不難想像姚人多，基本上就是姚文智的「小編長」。

說真的，我並不喜歡小編這個稱呼，畢竟眾小編其實是面對大風大浪的第一線，而波濤之後雖然有人指出論述是一回事，候選人的本質是一回事，但多數網友確實有感，覺得「哇要開始認真了」。

但我們不得不思考，為什麼換一個小編能產生那麼大的影響力——或我們是否已把小編的好壞，當成投票的依據？

我們因為小編而投票，然後怪候選人執政不利

想想看，不管今天幫姚文智操刀講稿的是姚人多還是綠茶多多，今天的姚文智和七月底那位把貓咪當機關槍拿的人，仍存有大致相同的的蛋白質和基因組成。

再舉個一脈相承的例子，蔡英文在選舉期間那些讓眾人不斷點讚轉載的感動人心、高瞻遠矚、字字珠璣、不能增減一字的發文，大多也出自姚人多的雙手，但這些文字贏得689萬個台灣選民的支持後，人們開始發現專頁上那張笑得陽光燦爛的照片，和小編並不是同一個人，那些文字並非發自候選人的口或手，最後也多沒有落實。

所以人們開始在那些舊文章下面留言，說自己被騙了，然即便如此，看到那些批評的人也是小編，而不是政治人物本人。

那又有什麼辦法，如果你不是每天跟在候選人身邊的政治線記者，即便你日日在菜市場蹲點也很難見到候選人本尊，他說什麼做什麼想什麼，來源就只有媒體報導和小編的發文——再了不起就是所謂的逐字稿。我們僅靠這些資訊，就描繪出了一個候選人喜歡在機場露營、幫貓咪穿搭的形象。

所以在網路時代，公眾人物不需要進手術室變臉，有時候只要換一個人發文，就能完全扭轉他的樣貌。

公關幕僚的工作：精算候選人說的每一句話

說真的，這種也不是台灣獨有的狀況，1997年起做了10年英國首相的布萊爾（Tony Blair），就非常熟稔這樣的操作，後來成為他溝通長（Director of Communication）的貼身幕僚坎貝爾（Alastair Campbell）就設計了一套叫做OST（Objective目標、Strategy策略、Tactics戰術）的系統，精算策畫布萊爾所有的發言和媒體曝光，讓所有的訊息都導向他們設定的—也是他們希望群眾相信的—目標，這也就是為什麼在2003年聯軍進攻伊拉克之際，他們怎麼樣也要為辛普森家族錄上一段音的原因。

這段短短的對話中，從提及布萊爾的出生地愛丁堡，到用「Smashing」這種年輕人字眼，背後都是一系列的精算結果

在美國，前總統歐巴馬（Barack Obama）也是玩這一套公關遊戲的大師，從Twitter上的政治正確發文到上喜劇節目，甚至是與Buzzfeed這樣的新媒體合拍影片，都是幕僚群和公關團隊的刻意操作。話雖如此，在上一次的選舉中，美國人似乎發現了這個問題，所以用同一套操作模式的希拉蕊選輸了，坐在馬桶上親手發推特的川普，反而贏了。

其實也不是只有姚文智有姚人多，做過幕僚相關工作的人都不難看出，柯文哲的團隊自選舉至今也同樣計算著這些SWOT，讓柯文哲靠他異於常人的特質，自然而然講出這個世道裡選民愛聽、媒體會報、又有利自己的話；理論上，丁守中也該做相同的事情，但或許因為他沒黨部資源也沒行政資源，所以目前我們聽到的仍然是丁叔叔口中的話，喜惡另當別論，他還真該算是目前檯面上最「真誠」的候選人。但只要緣分到了，整頓了兵馬，屆時團隊放出的訊息必然也會「小編化」，和正常的選舉模式接軌。

畢竟（大部分人）選舉的目標就是當選，不是得第二或第三名，各方的質疑和挑戰，只要能壓到11月24日（或對上一次總統選舉而言，1月16日）不論忽悠不論spin都要選上，反正之後的最壞狀況，就是被網友改改圖而已。

話說回來，候選人能放手讓小編發揮也是少見的雅量，堪稱一種信任幕僚的舉動，更可以見微知著，看出政治人物用人不疑的個性（雖然用賽局的眼光來看，這可能也是形象塑造的一部份），畢竟也不是每個人都能信任自己的坎貝爾、艾索洛（David Axelrod）或班農（Stephen Bannon），重點反而在於信任的對象和資料來源，是自己的政策幕僚？是外部倡議團體？是黨意代表？還是所謂的選舉大師或精算師？這都具有完全不一樣的意義。

民主國家投票該比的原本就是政見，只是近代的選舉已經成為說服人的競賽，才會讓候選人把重點放在宣傳，而不是誰有願景方向、誰有執行力能做事，而好的策略和文宣又是一件很花錢的事情，兩者「相輔相成」，台灣和全世界的選舉，就成了今天的這個樣貌。

很多人都忘了執政力和公關力應該是切開的兩件事，因為一個人就算聘來再好的小編，也不會讓他兼任CEO。

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核稿編輯：彭振宣