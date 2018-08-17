【圖輯】雨季的印度：洪水和土石流釀成7省774死

（中央社）

印度西南部克勒拉省（Kerala）上週豪雨引發的洪水持續惡化，今（17）日數百支軍隊奮力救援受困民眾。目前死亡人數升至164人，超過15萬人無家可歸。今年6月進入雨季以來，豪雨在印度7省造成洪災，全國死亡人數達774人。

持續暴雨重創這個印度重要的觀光區。救援直升機救起受困在屋頂上的災民，洪水沖破水壩門。克勒拉省省長維加揚（Pinarayi Vijayan）表示，暴雨預計將持續惡化，他們正面臨「極為嚴重」的危機。克勒拉省主要機場強制關閉至8月26日。

克勒拉省以貝卡爾（Bekal）等度假勝地成排的棕櫚樹海灘和茶園聞名。克勒拉省每年都受雨季所困，經常出現豪雨及洪水，但今年的災情是近百年來最嚴重的一次。一名克勒拉省公共關係部官員受訪時表示，死亡人數升至164人。

克勒拉省一名官員表示，截至今天傍晚，省內已開放超過1330個災民營，安置超過15萬名避難民眾。另一名災難處理官員受訪時說：「至少有6500人受困在克勒拉省不同區域，其中3個地區情況尤其嚴重。」

有數百個村莊淹水，超過一萬公里長的路面和數千戶住宅因洪水和土石流被摧毀或受損，克勒拉省官員警告，克省所有區域都處於紅色警戒，預期未來24小時還會有更多降雨。

由於雨勢過大，克省首府科欽（Cochin）的科欽國際機場已暫時關閉，鐵路和地鐵服務也全部中斷。

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印度總統莫迪（Narendra Modi）16日在推特（Twitter）上表示，他今早與克勒拉省省長維加揚（Pinarayi Vijayan）通話，討論克省洪水災情，已下令國防部進一步加強克省的救援與賑災行動。

目前印度陸軍和海軍都已加入克省救災行動，動用直升機到災區救援受困民眾。

印度雨季引發洪水和土石流也在克勒拉省鄰近的卡納塔卡省（Karnataka）、安德拉省（Andhra Pradesh）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）省造成災情。

根據印度國家災害應變中心（National Disaster Response Centre）12日公布的數據，今年6月進入雨季以來，豪雨在印度7省造成洪災，全國死亡人數達774人。現今克省死亡人數上升，全國累計死亡人數會再增加。

根據13日的統計，雨季暴雨帶來的洪水和土石流衝擊南部的克勒拉省（Kerala）、北部的北方省（Uttar Pradesh）、西部的馬哈拉什特拉（Maharashtra）和古茶拉底省（Gujarat）、東部的西孟加拉（West Bengal）、阿薩姆（Assam）和那加蘭省（Nagaland），造成774人死亡。

其中以最近持續遭洪水肆虐而災情嚴重的克勒拉省死亡人數最多，其次是北方省171人，再次是西孟加拉省170人。在阿薩姆省，有114萬5000人受災，近2萬8000公頃農田受影響；在克勒拉省，有超過6萬人因洪災而流離失所。

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印度在2013年也發生過大洪水，當年6月於印度喜馬偕爾邦以及北阿坎德邦的強烈暴雨所造成的災難性洪水和山崩意外，災區同時還擴展至尼泊爾的多提與胡姆拉縣、以及印度的哈里亞納邦、德里與北方邦等部分地區。2013年6月27日的印度官方數據指出有超過5,000人死於此次洪水中，因為橋樑和道路損壞離則導致近73,000名朝聖者和遊客被困在不同地方，還有許多人在洪水過後失蹤。

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核稿編輯：楊之瑜