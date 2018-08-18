中美貿易戰進入第三階段：從「打不打」變成「打多久」

自從五月底，美國不顧五月中華盛頓聯合聲明，再度宣佈對中國500億美元中國商品徵稅25％關稅以來，中美貿易摩擦節節升溫。7月6日，美國向價值340億美元的中國進口商品徵25％關稅，中國當天同時對等量美國進口商品徵關稅報復。中美貿易戰正式開打。

美國同時宣佈將在聽證後向價值剩下160億美元中國商品徵關稅，中國也已預先開出對等報復清單。川普隨即開出清單，威脅對2,000億美元中國商品徵稅10％，後又宣佈要把關稅提高到25％。還威脅如果中國反制，則對所有5,000億美元中國商品都徵稅。中國雖然籌碼不足，仍「用數量與質量相結合的方法反擊」，宣佈將對600億美元美國商品分四檔徵收5％至25％的關稅。8月7日，美國公佈了160億美元商品清單，準備在8月23日實施。中國也在8月8日也宣佈，將與美國同日徵關稅。

中美貿易戰螺旋式上升，越燒越烈。早前有消息傳出，中美雙方可能繼續談判。其實，雙方差距太大，又有上次美國「不守承諾」的經歷。即便談判能繼續，也無法有過高的期待。8月15日傳來，原來所謂談判，只是副部長級別的，顯然只能算是維持溝通渠道而已。

簡單回顧一下，中美貿易摩擦從三月份開始，明顯存在兩個的轉折點，以此可分為三個階段。

中美摩擦三階段：從「打不打」變成「打多久」

第一階段在4月16日美國制裁中興前。這時中國口氣非常強硬，外交部和媒體高調地認為美國不堪一擊，甚至鼓吹民族主義「打雞血」，指美國「搬起石頭砸腳」、「站住懸崖邊上」，揚言中國「不惜一切代價」打贏貿易戰。這個階段，中國是自信的（或自大的），也認為美國只想嚇唬一下中國。不符事實的宣傳錯誤地「帶節奏」，讓很多中國人都以為貿易戰「很容易」。

可是到了美國制裁中興，中國業界一片哀鳴，「無芯之痛」令中國頓感實力尚有巨大差距，不得不放下身段，貿易摩擦於是進入第二階段。這時，《厲害了，我的國》下架了，《戰狼II》受批評了。就連美國談判團在北京談判期間開出了「喪權辱國」的條款，中國也不嚴厲反擊。但這時中國還未能完全掌握美國的意圖，認為像以前那樣「出點血」，大手筆買美國貨就能過關。於是，以劉鶴為首的代表團到華盛頓，承諾大筆採購，削減貿易逆差，也得到了美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）的首肯，發表聯合公告。

然而，美國的「休兵」似乎只是為美朝峰會掃除障礙的幌子。川金會一確定，美國在5月29日就一改「不打貿易戰」的口風，重提對500億美元中國商品徵關稅，令中國大為震驚。這時中國才意識到，美國希望制度性地改變以往中美的貿易格局是「來真的」，不只是裝裝樣子，也不是一些讓步就可以「收貨」。

於是，貿易摩擦進入第三階段。中國一方面指責美國失信，宣佈「前階段的談判成果一律作廢」，也拒絕與美國進一步談判；但另一方面，也沒有對美國採取如同以前那種趾高氣揚的語氣，反而繼續放低姿態，「韜光養晦」，營造一個「受害者」的角色。

整個貿易戰風向為之一變。以前各界都抱有避免貿易戰的希望，以為能以戰促談，最後能達成協議。現在中美貿易戰已經從前一輪打不打的問題，變成打多久的問題。甚至有可能，這種關稅會維持相當久一段時間，很可能最終變成「新現狀」（new status quo）。

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若貿易戰持久化，對美不是好事

美國手上的籌碼比中國多，比如它「大」中國2,000億美元，中國就無法「跟」2,000億。美國現在經濟正處於上行通道，加上去年通過減稅法案的刺激，還有一段時間的升勢。現在美國失業率處於低谷，上季度增長率達4.1％，股市也屢創高峰，聯邦儲備局還不斷提升要加息以防止經濟過熱。應該說，川普先搞了減稅，再打貿易戰，是有計劃的安排。

儘管如此，如果進入持久戰，對美反而不是什麽好事。

首先，中國本身人口眾多，市場規模龐大得足以與美國媲美，而且市場規模還在持續快速增長中。中國有潛力擴大內需，消化部分因出口受阻而受影響的產品。

最近中國電商「拼多多」成立三年即在美國上市，這種奇蹟令人深思。「拼多多」上面的冒牌貨多、假貨多、低質量貨多，受多間中國廠商與媒體的指責。但有兩點值得注意：第一，中國還存在大片「五環外」的市場有待開發，他們每個人消費力不高，但稍微發掘，就足以讓一個電商迅速崛起成為「第三極」，可見中國市場潛力極大。第二，以前淘寶時代也是冒牌貨多著稱，但那些冒牌貨都是冒外國廠商的牌，「拼多多」上的冒牌貨都是冒中國牌子。這從另一面證明國貨的質量和信譽都在上升，這為擴大內銷市場打下強心針。

其次，中國近年來對外貿易的依賴已經減少，對美國出口的依賴也在下降。中國在2006年出口美國佔總出口的30％，2017年只佔13％。習近平的「一帶一路」倡議及「非洲策略」，中國廠商已經非常注重開發沿線和非洲發展中國家的市場，持續投入也得到有初步回報。中國商品在那些地方的增長潛力，有望抵銷對美國貿易降低的衝擊。

當然，出口美國的商品與出口發展中國家的商品路線不同，總的說來利潤也較高。中國廠商需要時間調整，但若貿易戰變成持久戰，這種陣痛可以忍受。

再次，中國加緊輿論戰與法律戰。中國在貿易摩擦初期輿論戰頻頻失著，但從美國制裁中興科技開始，整個傳媒氛圍有很大改觀。貿易戰打響之後，中國轉為用低調的方式應對，《人民日報》也發出「三評『嚇尿體』。」《人民日報》為此推出「十評」中美貿易戰，指責美國「貿易欺淩」，比當年「九評」蘇共還要多一評，套路也算適宜。

雖然中國宣傳還有很多誇大與自相矛盾的地方。比如，把自己中國說成「開門」，把美國說成「關門」，雖然就算中國降關稅後，美國關稅還比中國低。 比如中國在WTO上控告美國的232調查和301調查違反WTO規則，「不尊重『以規則為基礎』的國際秩序」，這又與兩年前，中國視南海仲裁為「廢紙」形成鮮明對比。

儘管有這些缺陷，中國以靜制動，總的說來輿論上已經是應對得宜。

再次，中國努力在打合縱戰，希望聯合歐盟、日本等支持自由貿易的國家對付美國。川普四面開火給中國看到了實現的可能。

習近平多次強調，中國不是重商主義。中國先是主動降低大批最終消費品的關稅，繼而宣布將大力刺激進口，以取悅歐日。中國又主動改善對日關係，總理李克強訪日，簽訂貨幣互換協議。李克強還走訪歐洲爭取支持，甚至釋放劉霞，以「人質外交」取悅德國。

惟歐日也一直抱怨中國侵犯知識產權，看來未必會與中國站同一陣營。尤其是歐美宣佈暫時不打貿易戰，「零關稅、零壁壘、零補貼」的三零自由貿易市場，對中國打擊甚大。歐日此前已經達成幾乎完全零關稅的自由貿易協定，再加上CPTPP，進入最後階段的NAFTA，以及歐加自由貿易協定。如果能組合成統一自由市場，對中國而言是噩夢。但此事目前看來還只是意向。

中國代工廠正在製作川普2020連任的標語旗幟：「Keep America Great!」（讓美國繼續偉大）｜Photo Credit:Reuters/達志影像

再次，中國也在修煉内功。中國在三個最迫切解決的危機上，應對都還可以。

一是應對眼前的股市匯市雙跌，網絡貸款平台大規模倒閉等經濟問題。如何刺激中國經濟，是採用金融手段（寬鬆），還是財政手段（減稅），中國似乎舉棋不定。央行還是開出了增加5,020億元的一年期中期借貸便利（MLF）的「放水」措施。又出動國家隊救匯市，力挽狂瀾一天拉高匯市500點。總算穩住陣脚。

二是應對可能到來的企業外移潮。中國大力鼓勵外國來中國設廠，開出了新的負面清單，放寬22個項目的外資投資限制，包括允許外國汽車企業成立獨資公司；李克強總理三番四次強調，中國要嚴格保護知識產權，禁絕強迫技術轉讓。美國明星企業特斯拉在上海設厰被視為「穩定軍心」的標誌（雖然馬斯克有點空手套白狼的感覺）。

三是在更關鍵的科技戰。中國不顧美國反對，繼續推進製造業2025計劃，以求儘快擺脫科技的「美國依賴」。這是較為長期工程，無法一時看出成不成。這方面中國既有危，也有機。以芯片與操作系統為例，中國有能力做出芯片與操作系統，但無法在市場上與美國競爭，除了確實與美國的有差距外，還在於整個行業生態都被美國設定了，更換成本巨大。但如果美國對中國進行技術封鎖或者中國被迫對美國貨加稅，中國開發商反而有可能越過這個成本障礙，最終發展出一套本土的芯片—操作系統生態。因此客觀而言，封鎖並非一定是壞事，這就是置之死地而後生的道理了。更何況，中國在科技上「搭便車」已經駕輕就熟。即便不算「非法」的手段，就算外國不許中國收購科技公司，中國還有買人才，利用開源資源等招數。

期中選舉將成美貿易戰轉捩點？

最後，中國最期盼的是在期中選舉川普挫敗。現在看來，確實存在這種可能，但這不是中國的「精準打擊」導致的（筆者有另文分析）。但即便川普挫敗，是否意味中國有轉機，這又沒有這麽樂觀。看來中國只能寄望下一次大選。

►無論選贏或選輸，期中選舉後民主黨即將迎來一場內鬥

不管如何，從種種跡象看來，美國是急於要中國儘快認輸的一方。比如7月11至13日，美國接連三天出招施壓：白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）竟稱習近平「阻撓談判」；接著，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）又指中國竊取美國知識產權，與中國貿易是零和遊戲。最後，川普宣佈準備向所有5,000億美元中國進口商品徵關稅。隨後，美國又把對200億美元的中國商品的關稅從10％上升到25％。美國頻頻出手，顯示了美國不願打持久戰。中國在保持定力的同時，反而更加要預備好，美國把貿易戰擴大到其他領域。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航