伊拉克女孩逃到德國，卻再度遇上曾性侵她、奴役她的IS聖戰士

曾被伊斯蘭國綁架，後來逃亡到德國的伊拉克「雅茲迪族」（Yazidis）女孩伊許瓦克（Ashwaq Haji Hamid）表示，她在德國再度遇上了曾經奴役她、性侵她的伊斯蘭國激進份子，對方甚至恐嚇，知道她的住處和生活細節。伊許瓦克為了躲避IS激進份子，放棄在德國的生活，回到伊拉克的難民營。而德國關注雅茲迪族權益的非營利組織表示，伊許瓦克不是唯一在德國碰上IS聖戰士的人。

她逃到德國，卻遇上當初奴役她、性侵她的IS聖戰士

《德國之聲》報導，2014年夏天，IS發動一場閃電戰，進攻伊拉克和敘利亞，原居於伊拉克北部辛賈爾山區（Mount Sinjar）的雅茲迪族也遭受波及，有超過5,000人被殺，多達10,000人被俘虜，這次行動甚至被聯合國描述為「種族滅絕」。

部分被俘虜的雅茲迪女性被當作性奴，激進組織甚至創建了一個「奴隸資料庫」，內容包括女性的照片，並詳記載由誰買下，避免她們逃脫。

《BBC》報導，現年19歲的伊許瓦克就是其中之一，14歲時他被IS激進份子綁架，以100美元被賣給一名叫做阿布胡曼（Abu Humam）的IS聖戰士，被當成性奴強暴並毆打。三個月後，她成功脫逃，2015年，她與母親和兄弟一同到逃亡到德國，定居於德國西南部巴登－符騰堡州（Baden-Württemberg）的施瓦本格明德鎮（Schwaebisch Gmuend）。

但今年2月21日，伊許瓦克在附近超市再度遇上當初奴役她的阿布胡曼，她表示：「回學校的路上，一輛汽車停在我旁邊，他就坐在前座，用德語問我，『妳是伊許瓦克嗎？』我顫抖著回他『不是。』隨後他用阿拉伯語說：『別騙我，我知道你是伊許瓦克，我是阿布胡曼。』」伊許瓦克說，隨後那個人說出她的地址，和其他在德國的生活細節，包括她和母親、兄弟同住的狀況。

根據《德國之聲》，伊許瓦克說這是他第二次遇上阿布胡曼，第一次是在2016年。

德國聯邦政府介入調查，但證人已經逃離

《BBC》報導，今年二月遇到阿布胡曼後，伊許瓦克隨即報警。警方對嫌犯進行電子臉部識別，並告訴她如果再遇上阿布胡曼，立即聯繫警方。伊許瓦克也要求警方回放超市的監視器，但警方並未答應。最後，警方未能抓到阿布胡曼，伊許瓦克說，「我等了整整一個月，但沒有收到消息。」

由於擔心會再次碰到阿布胡曼，加上她的四名姐妹聽說已經獲救，被送到伊拉克北部庫德斯坦地區（Kurdistan）的難民營，伊許瓦克在今年3月與母親、兄弟一同回到了伊拉克。《德國之聲》報導，「要不是遇上他，我會留在德國，完成學業並過上體面的生活。」她說。

巴登 - 符騰堡州警方表示，他們的確獲報，並在3月份展開調查。警方表示他們曾依照伊許瓦克的指稱，進行電子臉部辨識，但警方認為伊許瓦克給的資訊不夠準確，他們也找不到任何人的名字與伊許瓦克指稱的相符。

德國聯邦檢察官在6月份接管這項調查，但那時伊許瓦克已經和她的家人回到伊拉克。巴登 - 符騰堡州警方15日在推文中坦承，因為無法聯繫上證人，調查目前停擺中。聯邦檢察官辦公室則表示，該案的訴訟程序從7月以來就沒有進展。

非營利組織：伊許瓦克不是個案，許多人都曾在德國遇過IS聖戰士

《France 24》引述《法新社》報導，目前伊許瓦克與母親、兄弟和他們位在伊拉克的父親團員，住在庫德斯坦的難民營。伊許瓦克的父親哈吉哈米（Haji Hamid）表示：「她的母親告訴我她碰上那個聖戰士，我要他們回來，因為德國顯然不再是安全之地。」

雖然伊許瓦克逃離了德國，但生活在恐懼之中，因為她說阿布胡曼在巴格達仍有家人。《BBC》報導，加上伊許瓦克仍希望繼續接受教育，他們一家人目前正申請前往澳洲。

總部位於柏林、關注雅茲迪族權益的Hawar.Help創辦人杜森特凱（DüzenTekkal）表示，伊許瓦克並不是唯一的個案，他聽過不少雅茲迪難民在德國遇上IS聖戰士。

《德國之聲》報導，目前人在伊拉克的伊許瓦克表示：「我只希望那個人受到懲罰，除此之外我不奢求德國政府做什麼。德國還有很多女性跟我有類似的經歷，希望政府能確保她們不再受德國IS份子的影響。」

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核稿編輯：楊之瑜