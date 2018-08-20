自民黨總裁保衛戰，安倍為何老神在在？

作者：王輝生

8月10日民意基礎雄厚的自民黨元幹事長石破茂眾議員正式宣布再次挑戰安倍，參選9月20日的日本自民黨總裁選舉。11日安倍也宣示三連任的決心，而原本有意角逐的前外相岸田文雄政調會長，因為屢受安倍的栽培，這次如果冒然的強行出頭，不但會得罪安倍，有違政治倫理，而且自已在自民黨內的根基不深、其黨職經驗只有現今的政調會長（去年十月才由安倍所提拔）而已，歷練不足，勝算不大，如若執意參選，勢必會瓜分安倍的國會票，反而會使石破茂漁翁得利，損人又不利己，倒不如，把目標放在下屆的總裁大選，期待2021年安倍下台後的支持，所以在7月20日宣布棄選轉而支持安倍。

野田聖子總務大臣雖然也有意出馬，但肯定湊不足20名國會議員的聯署推薦而達不到參選的門檻，與2012年同樣，此次總裁之爭也是只有石破及安倍的兩強對峙，到目前為止，自民黨七大派閥中已有五大派共257人（63%）支持安倍，而搖擺分裂中的第三大派系（竹下派55人）眾議院側34人支持安倍，參議院側21人支持石破，所以安倍在國會的支持票已確保291人（71%），未表態的無派閥議員73人已不能左右大局。

自民黨總裁選舉是參眾兩院議員405人（票）加上地方黨員、黨友票405票，共810票，過半數則當選，未過半則進入第二輪決戰，由國會議員的405人（票）加上全國47個都道府縣47票共452票決戰，過半者當選。石破茂的黨政經歷完整，歷任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、地方創生大臣、及自民黨政調會長、總務會長、幹事長等《黨三役》要職，歷練之豐在自民黨內無人能出其右。

2012年的總裁選戰，石破茂在第一輪曾以199票勝過安倍的141票，但未超過半數的250票，而在第二輪的國會決戰中可惜慘遭滑鐵盧，功虧一簣的敗選後，他拒絕入閣，藉以韜光養晦，此次養精蓄銳後捲土重來，來勢洶洶，而且《森友學園》、《加計學園》《財務官員自殺》、《財務次官性騷擾》等等醜聞都重創安倍，使其內傷頗重，加上偏遠地區及農村不但沒有享受到《安倍經濟學》的好處，反而成為FTA及CPTPP的直接受害者，所以當石破適時的高舉《地方創生》大旗時，頗獲地方及農村的迴響及支持。

Photo Credit: Reuters/達志影像

但，8月7日朝日新聞的民調，安倍支持率32%、石破26%，仍然輸給安倍，各年齡層中以20歲到29歲的安倍支持率最高，反安倍者大都是冷戰時期參與左翼運動的年長者，而安倍得到近七成年青人支持的主要原因是安倍主政以來，振興經濟，提高年青人薪資及改善勞動條件，去年高中大學生的《就職內定率》高達97.6%，大學畢業生月薪平均20萬3千日幣，所以一向有大嘴巴之稱的麻生太郎副總理說「愛看報紙者自民黨支持率低，不看報紙的年青人都支持自民黨」，6月25日日本經濟新聞的民調，安倍支持率52%，不支持42%，支持的理由是安倍「有國際觀、有穩定安全感、有領導力」，在目前國際情勢險峻困頓之際，安倍在日本外交國防領域所擔負的角色是無人可以取代的。

而且《安倍經濟學》奏效，民生經濟獲得改善，所以此次大選安倍穩操勝算，尤其，2016年立法通過將投票年齡由20歲下降為18歲，本來就頗受年青人青睞的安倍更是如虎添翼，老神在在的準備迎戰，如果連任成功作滿2021年9月，首相任期達3567天，不但遠超過其叔公佐藤榮作的2798天，也超過戰前桂太郎首相的2886天，將成為日本有史以來任期最長的首相，而其外祖父岸信介元首相於1957年與美國簽新《美日安保條約》，將條約中美國《可以》保衛日本，改為美國《必須》保衛日本成為日本當年的盛事，如今，克紹其裘以修憲為職志的安倍，如果連任成功，可能打破記錄成為戰後日本修憲成功的首位首相。

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