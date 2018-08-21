員工因為學習曲線低而留下工作，算不算是加班？

今天的問題是常識題，不過也是企業常常中獎的地方，個人覺得也要特別注意，特別是在這個勞檢旺季，話不多說，我們來討論今天的主題！

問題一：

一、勞基法關於加班的規定：

這其實早就不是新聞了，勞工用加班的時間來做上班做的事，但實務上除非企業有相關的舉證及明確的數據來做支撐，否則目前勞基法日工時就是八小時，超過就是要給付加班費或補休，這一點還請各位要有基本的概念，講一句白的，不要再凹下去了。

二、學習時間可以算是「教育訓練」，這是工作時間嗎？

只要勞工是在從事工作內容、執行公司的指令，不論他是在工作、補班、學習，都算是工作時間，特別補充所謂的教育訓練，英文叫做ON JOB TRAINING，這也是一樣，都算是工作時間，所以不要跟我說什麼學習曲線不好，因為回歸一日八小時的規定，超過就算是加班。

三、只要是延長工時，都應該算是加班：

所以結論是只要是延長工時，一日超過八小時，都要算是加班，這一點沒有別的解釋空間，為什麼勞檢員一到企業就是先查出勤記錄？簡單，他只想要用簡單的數據推算來看企業是否符合一日8小時、一週40小時的基本規定，所以不要心存僥倖，該給的就是要給！

問題二：

四、勞基法並未規定「延長工時的申請程序」：

延長工時的申請，就是加班的申請規定，其實每一間的企業都有所不同，勞基法也沒有做硬性的規定，不過我可以給各位一些共同的要件，以供各位參考：

載明在工作規則中 明確的紙本作業程序 明確的系統作業程序

企業要記得，程序的設計及說明，這都是企業的責任，所以載明在經核備的工作規則中是一個保險及合法的機制，說明清楚再搭配紙本或系統的作業程序，這都是目前企業普遍會做的事，但很不幸的小型的企業對於加班作業的程序普遍都認知不足，仍有很大提升的空間喔！但加班的爭議通常跟加班程序有密不可分的關係，要小心處理，因為稍有不慎，鐵定觸法。

五、勞工未依規定申請加班程序是否就不算是加班？

如果企業有明確的加班申請程序的話，勞工如果未依加班申請程序申請，是否就不算是加班？這實務上有很多種的意見，我個人的見解是：不依申請程序就不能算是加班。但這種情況必須要去了解為什麼勞工不申請，是不能申請？不敢申請？不會申請？

人資單位必須要去了解背後的事實，因為實務上也有勞工是被暗示不能申請加班，結果月工作時數超過非常多，勞檢單位上門查核的時候，企業就算有明確的加班程序，結果仍是被裁罰的案例，所以明確的制度再加上定期的查核才是加班制度健全的基礎！

這五個概念其實是簡單的，不過放在應用面上的話，其實會有很多待討論的空間，企業不可心存僥倖，因為加班是主管機關的大地雷，不要輕易的以身試法，與各位分享今天的內容！

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航