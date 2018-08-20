【插畫】我選擇加入魔王那一邊

謝東霖 Hsieh Tung Lin

設計從來就不是免費的，但許多設計師，都曾遇到業主用「讓你的作品可以曝光」當作理由，或砍設計費，或付款拖拖拉拉，即使大公司也時有這樣的事情發生。

其實不只是設計師，很多產業都會用「學經驗」、「學技能」等等的說法壓低薪資福利，就為了能省下一點點開支，反而造成劣幣驅逐良幣，最終往往得不償失。想想看，如果我們仍然活在勇者鬥惡龍的時代，一方陣營說會讓人民傳頌你的事蹟，另一方則保證會準時支付你的開銷，勇者會加入哪一方？

什麼都是假的，準時收款才是真的，業主們，請不要再用「給你機會學習」當藉口了。

►設計師要的其實很簡單：不要指指點點，把我當成無酒單的調酒師好嗎？

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航