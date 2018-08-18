重新定義聯合國的人：前秘書長安南逝世，享壽80歲

曾獲得諾貝爾和平獎的聯合國前秘書長安南（Kofi Annan）18日凌晨在瑞士病逝，享壽80歲。出生於迦納的安南任職聯合國期間提倡人權，並致力於愛滋防治，曾於2001年與聯合國共同獲得諾貝爾和平獎，近年卸任後也多次擔任和平特使，試圖調停肯亞選後衝突、敘利亞內戰、緬甸羅興亞難民危機等。聯合國秘書長的古特雷斯（Antonio Guterres）今天發文讚揚：「安南就是聯合國的代表。」

致力人道工作而曾獲得諾貝爾和平獎的聯合國前秘書長安南（Kofi Annan），今天凌晨在瑞士伯恩（Bern）醫院中過世，享壽80歲。在他過世前幾週，英國前首相東尼・布萊爾（Tony Blair）還曾經與他會面，布萊爾在他的推特上表示，「安南是他一位幾週前才見過面的好友。」

《風傳媒》報導，得知他的死訊，聯合國許多官員都在推特表示哀悼。聯合國移民署（UN Migration Agency）18日在推特（Twitter）發文哀悼：「今天我們哀悼一位偉人、領袖與遠見者逝世。」

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan.



A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p — IOM - UN Migration (@UNmigration) 2018年8月18日

當初就是獲安南拔擢現任聯合國秘書長的古特雷斯也悼念：「就許多方面而言，安南就是聯合國的代表，他從聯合國之中崛起，以無人能比的尊嚴和決心，領導聯合國跨越千禧年。」

安南創立的安南基金會也發表聲明，指他「為了更公平且更和平的世界而奮鬥了一生」。母國迦納的總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）也宣布，將於20日起，全國下半旗七日表示哀悼。

前聯合國秘書長安南在1938年生於當時的英屬黃金海岸（現為「迦納」），安南的父母都是部落酋長的後代，家庭背景顯赫。1962年起，安南進入世界衛生組織（WHO）工作，從此踏入聯合國。1997年，安南正式獲聯合國安理會選為聯合國秘書長做了兩任直到2006年，是第一位非裔的聯合國秘書長。

《紐約時報》以「重新定義聯合國的人」來描述安南。安南是聯合國第一位從內部員工拔擢上來的秘書長，《紐約時報》指出，安南活化了聯合國組織，並且創造出一套安南稱之為「人道介入新規範」的作法，特別是在傳統和平維護者難以施展之地。

《中央社》報導，安南在聯合國秘書長任內，除了提倡人權，也致力於防止愛滋病毒在非洲散播，並反對國際恐怖主義。《蘋果日報》報導， 2001年， 安南因協助創建「全球基金會」，防治愛滋、肺結核和瘧疾等疾病，和聯合國共同獲得諾貝爾和平獎。

而安南任職聯合國期間仍有不少爭議。綜合《衛報》和《CNN》報導，當時，安南擔任聯合國秘書長前，曾擔任維和部副秘書長，但卻無法阻止 1994年的「盧安達大屠殺」和 1995年發生在波斯尼亞的「斯雷布雷尼察大屠殺」。

前者是胡圖族（Hutu）對圖西族（Tutsis）的暴力屠殺事件，造成50萬～100萬人死亡，後者則 造成約 8,000穆斯林被屠殺，是二戰後歐陸最嚴重屠殺事件。 這兩次的屠殺事件，聯合國都在安南的指揮下部署了部隊，但並未做出更進一步的措施，錯失了挽救平民性命的機會。

2003年英、美以「解除伊拉克化學武器」為由聯合入侵伊拉克，聯合國雖反對，但無論安南如何從中斡旋，也無能阻止伊拉克戰爭。甚至在伊拉克戰爭爆發後，安南的兒子還捲入伊拉克「以油換糧計畫」的貪污醜聞。

《風傳媒》報導，安南在卸任後也持續擔任和平特使，2008年，他成功調解肯亞選後的流血衝突，促使時任總統吉巴基（Mwai Kibaki）與反對派組成聯合政府。2012年，安南也擔任聯合國的敘利亞特使，提出六點和平計畫，但並未得到敘利亞政府軍反對派接受，加上當時聯合國安理會內部也意見不一，安南備感挫折而辭去特使的職務。2016年底，他又被推派領導聯合國調查緬甸羅興亞危機的小組委員會。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜