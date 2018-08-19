台灣總統首次拜訪美官方機構就選在NASA，環球時報：只要買票，人人都可去

（中央社）

蔡英文今（19）日結束貝里斯出訪行程，轉往休士頓過境，她在休士頓將參訪美國國家太空總署（NASA）所屬詹森太空中心（Johnson Space Center）、德州醫學中心新創基地，這是歷任台灣總統首度參訪美國官方機構。

蔡英文12日到20日展開「同慶之旅」，出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計九天八夜，此行去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

總統專機抵達休士頓前，總統府發言人黃重諺在機上向隨行媒體說明過境休士頓27小時的行程：蔡英文預計在當地時間下午四時左右抵達休士頓，並與正在美國參訪的總統府秘書長陳菊會合；晚間出席僑宴，預計超過千位僑胞與會，這也是歷年來在休士頓規模最大的僑宴，美國多位政要與國會議員將出席。

休士頓時間19日上午，蔡英文將赴美國國家航空暨太空總署所屬詹森太空中心，參訪控制中心、太空站訓練區。

美國太空總署是美國聯邦政府轄下主責國家太空計畫、太空科學研究的機構。台灣發展福衛五號等計畫，中研院、中央大學、國家太空中心與NASA都有長期合作；詹森太空中心則是訓練太空人的重要基地。而這也是歷任台灣總統在過境美國時，首度參訪美國官方機構。

《台北時報》報導指出，蔡英文此行將拜訪NASA，別具政治意義，因為這是美國總統川普三月簽署《台灣旅行法》之後，台灣總統第一次進入美國聯邦大樓。《台灣旅行法》允許台美高級官員互訪，打破美國以往不准許內閣級部長雙邊訪問的政策，但允許台灣總統過境美國、拜訪其他國家。

針對蔡英文參訪NASA，中國官媒《環球網》批評說，這樣的安排，是美國一貫的伎倆、是在打「擦邊球」。報導指出，由於《台灣旅行法》通過，美方為了提升美台官方交流層級，但又不想過於刺激中國，而NASA是一個「不太敏感的官方機構」，這才安排此行，是一種「 漸進式的突破 」。

報導也指出，只要買票，人人都可進去NASA，不知道有什麼好高興的。

不過，就在 蔡英文造訪前幾天，美國才剛宣布成立美國第六軍種「太空部隊（Space Force）」，要與中國、俄國相抗衡，而NASA 是美國聯邦政府轄下主責國家太空計劃、太空科學研究的機構，與台灣研究機構長期合作，而 詹森太空中心 則是訓練太空人的重要基地， 蔡英文此一行程安排雖然純屬巧合，卻也讓此行增添話題性。

台灣與NASA合作密切，副署長曾來台出席剪綵

我國與NASA合作關係密切，台灣的第一顆氣象衛星、2006年4月15日升空的「福衛三號」，就是由我國國家太空中心與美國大學大氣研究聯盟（UCAR）共同合作執行，由台灣出資80%、美國出資20%，進行全球氣象預報、氣象變遷研究、電離層動態監測，有「太空中最精準的溫度計」之稱。

而預計在今年底發射、接替「福衛三號」任務的「福衛七號」，也是台美政府授權的大型雙邊合作計劃，由我國國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）合作，未來將執行全球氣象預報、氣象變遷研究等任務。

《自由時報》報導，除了衛星計畫，為解開宇宙形成之謎，由美國主導、16國參與探測太空「暗物質」（不與電磁力產生作用的物質，無法通過電磁波的觀測進行研究）的太空磁譜儀計畫（AMS），就是由我國中研院院士丁肇中博士擔任計畫總主持人。而計畫中的亞洲監控中心也設在台灣。2012年監控中心成立時，NASA的副署長葛斯登梅爾（William H. Gerstenmaier）還曾來台出席剪綵。

此外，軍方中科院與NASA也有其他項目的合作，國際太空站上的太空級任務電腦，即由中科院研製，中科院目前也與NASA合作執行「無人登月載具計畫」。

結束NASA行程之後，蔡英文預計將轉往參訪全球最大綜合型醫療體系中心 — 德州醫學中心新創基地，了解醫學新創產業發展，以及新創產業聚落形成，並於當地時間19日晚間結束休士頓行程，啟程返台，預計台北時間20日晚上11時30分返抵國門。

台美外交突破，蔡英文感謝美方安排

此次出訪，蔡英文在去程過境洛杉磯時，訪視僑委會下屬洛杉磯僑教中心，並在參訪美國國家檔案局所轄的雷根總統圖書館時發表公開談話，打破過去台灣總統過境美國時不視察我官方單位、不進入美國聯邦政府直屬機構的限制，並且全程開放隨行媒體採訪並即時報導，而這也是蔡英文 擔任總統以來，在美國的第一次公開演講。

「我很感謝美國安排中途停留」， 蔡英文17日受訪時 表示， 美國官方在這次的安排上，遵循以往便利、舒適、安全和尊嚴四項原則， 就像過去一樣。

蔡英文說，無論是過境或其他到美國的行程，主要還是以實際需要為主，這次因為到中、南美洲訪問，過境確實是在旅程上非常重要的安排。

談到這次出訪最大的收穫，蔡英文說，這幾次出訪到不同國家，都針對不同情況進行外交或出訪行程的設計，出訪南美友邦巴拉圭，參加新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的就職典禮，看到來賀喜的外國領袖或副元首，能親切互動是滿好的一件事。

而17日蔡英文在 友邦貝里斯國會發表演說時，也承諾 將加強與中美洲國家在教育、經濟、農業和基礎設施等各個領域的合作，蔡英文說，將增加 台灣獎學金名額，邀請貝里斯年輕人到台灣接受短期技職培訓，經濟上，她表示將和私部門合作，支持他們在貝國投資與採購計畫 ，也持續鼓勵台灣商界代表團訪問伯利茲，與那裡的可可和咖啡行業進一步發展貿易關係。

蔡英文說，台灣與貝里斯 這段友誼29年來造就無數成果，嘉惠兩國人民，不過她也提到，「有些國家顯然會試圖破壞這段關係」、「他們以為透過空洞的承諾就能動搖我們兩國30年來建立的真摯友誼」，但她強調，「台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，也不是領導人一時的政治想法」。

Photo credit: 蔡英文 臉書

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核稿編輯：羊正鈺