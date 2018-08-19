你還在追垃圾車嗎？全台第一個24小時營業、不需專用袋的「智慧垃圾桶」現身台北

每天要追著垃圾車跑、還要做垃圾分類，是很多上班族的困擾。不過台北市政府近日與業者合作，將分點設置「智慧垃圾桶」（iTrash），未來24小時都可以丟垃圾，而且不需另外買專用垃圾袋，只要刷悠遊卡，就能秤重扣款。預計今年先試辦三處，明（2019）年更打算增加到120個據點。

根據環保署統計，全台過去一年（2017年）共產生了446萬公噸左右的垃圾，平均每人每天產生了0.5公斤的垃圾，不過整體垃圾回收率只有五成。為解決垃圾的清運問題、提升資源回收率，台北市政府媒合業者與社區，在社區大樓放置智慧垃圾桶，實驗民眾自助丟垃圾的可行性。

《TVBS》報導，有業者推出「智慧垃圾桶」，分為一般垃圾收集機與資源回收機兩種功能，垃圾機以每500公克四元計價接收垃圾，估計可以容納1000戶每天的垃圾量（200公斤）；回收機則祭出獎勵，累積十個寶特瓶或八個鐵鋁罐，就能獲得一元，估計一台機器可裝進800個寶特瓶、600個鐵鋁罐。

這兩項產品，只要將垃圾分類並以一般袋子裝好，不需要使用垃圾專用袋，就可以直接將垃圾丟入，垃圾滿載時會由雲端連線通知，隨時都可以進行垃圾載運。

智慧垃圾桶第一個據點選在中正區的住宅區（臨沂街63巷1號），今年八月先行，也是首度垃圾跟回收兩機一次到位。業者表示，接下來還要進駐北投，今年底前要在台北市設置三個據點，明年的目標則是120站。

《蘋果日報》報導，台北市政府資訊局主秘陳慧敏說，業者宣稱「iTrash垃圾回收整合系統」設備可壓縮及密封，並可抑制臭味，且24小時都能接收垃圾，不受時間限制。另外比照專用垃圾袋的付費概念，使用智慧垃圾桶也需付費，若丟棄一般垃圾或廚餘，每500公克收費四元，若是回收機，則採悠遊卡累積方式，累積十個寶特瓶或八個鐵鋁罐，就能獲得一元儲金獎勵。

《English Career》報導，智慧垃圾桶從2014年研發至今已經四年，研發業者、晧揚環境科技副總經理劉涵宇表示，公司曾規畫許多社區大樓的垃圾貯存設備，發現部分大樓的垃圾總是過量或分類不合格，即使加強宣導，成效仍然不彰。於是參考焚化廠處理廢棄物的收費模式，想出以重量計費的方式，應用至少六項專利技術，結合智慧控制系統，製造這款智慧垃圾桶。

劉涵宇解釋，智慧垃圾桶的控制系統與網路結合，形成了一套整合通報機制，當垃圾達八分滿時，就會透過網路通報清運人員前來收取， 九分滿時便會告知無法使用；系統更能自動記錄該地區民眾丟垃圾的時間、數量等使用習慣，為周邊社區量身打造垃圾清運解決方案。

這套垃圾收集機設備包含冷藏、壓縮、除臭等功能， 收費方式則依民眾垃圾量多寡以公斤計價，一公斤要八元，之後每半公斤計算，相比現行台北市隨袋徵收計費，不管是三公升、五公升、或是14公升的袋子，平均一個都落在一元到五元。

iTrash 粉專留言回應，收到的一般垃圾在短期內是送焚化，未來將會成為燃料棒用於發電基材；回收物則由大型回收廠收回再製成商品；廚餘回收將在未來會經過分類處後，成為肥料及飼料。

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核稿編輯：羊正鈺