作家吳明益回應國際曼布克獎「改國籍事件」：這是來自台灣兩千多萬人的聲音，而我堅持它

台灣作家吳明益日前作品入圍國際文學大獎，主辦單位一度擅將其國名改成「中國台灣」，遭到吳明益鄭重抗議。吳明益17日在倫敦出席座談會，會後受訪時表示，更改國籍的事情，他並非要彰顯什麼，但他代表台灣的一種聲音，他也堅持這個聲音。

吳明益的小說《單車失竊記》英文版《The Stolen Bicycle》，今年3月入圍「曼布克國際獎」（Man Booker International Prize），成為第一位入圍這個獎項的台灣作家，吳明益當天表示，萬分榮幸，並且標示的國籍是「台灣」（Taiwan）。

然而在入圍後不久，主辦單位的網頁擅將吳明益的國籍從「台灣」（Taiwan）更改為「中國台灣」（Taiwan, China）。吳明益當時表示：「這和我個人的立場不同，我會尋求協助，向主辦單位表達我的個人立場。」經過溝通，主辦單位最終做出了更正，列出作者來自的「國家／地區」，而不是他們的國籍，而吳明益 再次被列為來自台灣。

吳明益事後也透過臉書回應了這項聲明。他表示，自己的作品雖然啟蒙於世界各地的文化，但完全仰賴「台灣」這塊土地發芽、生長、演化；如果遺棄了這個土地、這個名字，「我的作品將無所依」。

吳明益本月17日在文化部及駐英國代表處文化組邀請下，出席位於倫敦的國家自由俱樂部座談會，與劍橋大學歷史教授顧若鵬（Barak Kushner）對談，也談到了爭取更改國籍的事件。

《中央社》報導，吳明益會後表示，對於國籍問題，他只是表達他的情感，原意不是為了要彰顯或是強調什麼。但反過來說，這件事情在他心中顯然十分堅定，否則他不會在自己的作品被感受的時刻，第一個想到這件事情。



吳明益表示，台灣在國際上受到很多壓迫與委屈，他並不是要聲張什麼，但有兩千多萬人在台灣生活，「我代表一種聲音，我也堅持這個聲音。這個聲音不是別人給我的，是我慢慢建立起來的」。

吳明益也提到，

我自己覺得在建構認同的過程中，並沒有敵視、仇視其他的認同，我也很希望台灣走上這條路。因為唯有彼此尊重彼此的認同，最後這些文化才有可能接納彼此的良善、美好的文化的可能性，否則很可能為了民族認同的問題，會摧毀其他一切情感上，或者文化上的可能性，這是最悲哀的狀態。

從原住民到外省老兵，吳明益盼台灣成為一個對認同「寬容」的地方

《中央社》報導，《單車失竊記》一書，涉及台、日與戰爭歷史，吳明益在書中使用多種語言，包括日語、閩南語等。他表示，因為他從小就活在多語的世界裡，因此在寫小說時，他很想把台灣多語言的生活環境表現出來。

吳明益認為，台灣與中國當代文學的不同在於，台灣文學發展多年，文字風格和中國已有很大的不同。另外，台灣文學從原住民身上吸收非常多的語彙，比如說布農族作家不會說「等一段時間」，而是說「等一頭牛尿尿的時間」。他說：「我們在原住民身上學到幽默感，學到不同對待自然環境的方式，而這些漸漸在我這一代作家體現出來。」

吳明益表示，很希望台灣變成一個對多元認同都能夠寬容的地方。他很同理那些因為戰爭輾轉來到台灣，永遠無法回去故鄉，或許埋骨台灣的軍人。原因是他小時候住的地方，門口有個顧車的老先生，在戰時斷掉一隻手臂，他從這個老人身上感受到巨大的悲傷。

而吳明益日前受訪時表示，儘管這本書講的是一部失竊單車的故事，但同時也在陳述「台灣的命運」，由台灣所有人民相互交織的故事組成。

吳明益舉例，書中的大象林旺，是出生在緬甸叢林的大象，由克倫族馴象人馴服，戰時先後為日本人和中國人擔任戰象；戰後到台灣，最後遷到木柵動物園，高齡86歲過世。如同書中角色，許多台灣人都有到動物園和林旺合照的記憶。

雖然該書英文版《The Stolen Bicycle》最終未進入決審名單，但吳明益明確的立場，不僅讓國人、也讓外國媒體印象深刻。

自由撰稿作家伊克巴（Jawad Iqbal）4月在《泰晤士報》發表社論，批評英國皇家劇院去年在中共十九大前夕、取消劇院上演一齣有關西藏的戲劇，直指中國越來越專制的政權，除了在國內不尊重言論自由，也極力對外國施壓、影響藝術自由，他也以吳明益國籍遭改事件為例，強調中國的審查不應該對英國文化界伸手。

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核稿編輯：羊正鈺