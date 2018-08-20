台灣公民社會，是中國「銳實力」的照妖鏡

只要北京出手打壓台灣，不論是挖走邦交國、軍機船艦繞台這類政治軍事議題，或是逼人思想審查進行自我表態這些平常事，彷彿就是一個無形的政治照妖鏡，隨即讓北京所在台扶持的第五縱隊或是無數的「吉斯林」（Quisling）露餡與見光死。

從這些人拙劣言論語境或謬誤邏輯思維中，也讓社會大眾見識到中國所謂的「銳實力」攻勢本質就是短視近利，吹口哨壯膽的象徵居多，由於這些「代理人」的所帶的政治風向、製造的謠言或是假新聞，台灣社會氛圍嚴重脫節，反而引人訕笑且徒增反效果罷了。這在85度C所引發的爭議中深藍紅統人士的發言得到最新解釋。我們不妨列舉幾個經典的言行做為參考：

「如果接受九二共識，兩岸關係會搞成這樣嗎？」

「蔡總統行行好別再害台商」

「可見蔡英文多讓人討厭」

事情都有預料不到的另一面，這些言行的動機與目的可能未必相同，但是無形間也讓台灣輿論開始思考，為什麼這些人要講這樣離譜的話？是什麼樣的利益關係讓他們必須如此？他們究竟想做什麼？

我們先解構九二共識的迷思。高舉九二共識的人的內心世界其很複雜，除了認為民進黨無法處理兩岸關係外，九二共識才是台灣的萬靈丹與保命傘的想法外，也想藉此替馬英九的出山帶風向，建構「馬英九與九二共識的美好歲月」的認知。

過去對於九二共識的狹隘性與侷限，自己寫過不少評論。在整個兩岸關係的發展脈絡來看長久以來，主要的問題在於國民黨自稱的「建設性的模糊」其定義權與解釋權都在北京手中，一中原則永遠都是最大的緊箍咒，在這前提之下才有所謂「各表」，只要對符合中南海的統治基礎，「各表」的空間隨時可調整。說具體一點，就是拿神主牌或房契，去抵押換取一個沒有任何保證的默契，當別人給點好處時，自己洋洋得意宣稱得到「這一代的和平」（很熟悉的一句話吧？這就是英國首相張伯倫在簽署慕尼黑協議後，回到英國時所發表聲明，國際關係稱之為「綏竫政策」（appeasement））。

一旦對方收縮緊箍咒時，就責怪別人「為什麼不願意接受這種方案」。直白地說，為什麼一定要在別人設定好的戰場中，盡做些取悅討好對手的事？民進黨不願意接受這樣的選擇，所以國民黨的馬友友們就必須與北京站在同一陣線不斷羞辱自己總統與民眾？迎合對岸固然可以偏安一時，但是在北京目前銳實力的攻勢下，只是另一種形式的投降主義。

其次，藍營人士所宣稱的「這一代的和平」其實是個謊言。他們用高阮文紹姿態的口吻告訴台灣民眾「在九二共識下，台灣才有國際空間」，這句話和南越彼時喊的「阮文紹下台，共產黨不來」的語境如出一轍。真相就是雖然馬政府高舉九二共識旗幟，但是北京對台灣的打壓未曾停止，絕不手軟。

根據外交部原本每季在官網公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，但僅記錄到2008年為止，曾遭外界質疑馬政府上台後刻意淡化中國打壓，外交部當時稱改列「內參」，其後重貼相關訊息，竟將其「藏」在宣示釣魚台、南沙群島、大陸礁層主權的「海域資訊及政府聲明內容」選項下，2009年以後仍掛零。民進黨執政之後重新揭露相關資訊，國人自始發現除了中共在國際社會對於台灣的打壓已經到了無所不用其極的地步。

為什麼馬英九與藍營人士始終不願意把真相告訴國人，答案不言而諭。

至於提出「拜託小英不要再害台灣」的人，根本就在邏輯上搞混了「加害者」與「被害者」之間的關係，這種思維慣性其實與國民黨面對轉型正義或追討黨產時的態度雷同，以辯論技巧來看叫做「惡逃」或是「偷渡責任」。試想，總統出訪展現「他鄉遇故知」的高度何錯之有？不去譴責擺道檢舉的鹿強、環球網，不敢批判態度蠻橫的國台辦副主任（他進一步要求85度C台灣總部不要「語焉不詳」），反過來指責總統不該探視本國企業或不要牽連台商，這種自我剝削與閹割的立場，本質就是嚴重的心理扭曲現象。

最後，洪秀柱在講風涼話之前，不如先反省一下幾件事，再來討論誰比較喜歡討厭的認知。

Photo Credit: Reuters/達志影像

由於先前洪秀柱在國共論壇說的「求一中原則之同，存一中內涵之異」的說法，反成了北京目前採取「一個中國原則下『九二共識』」（亦即各表趨弱）的重要推手，一方面讓國民黨幾無空間可以表述「一個國家兩個政府」的內涵，也讓民進黨難有選擇其他「考卷內容」的可能與彈性。

面對各表空間的緊縮，國民黨必須在失去選票以及市場區隔之間，進行論述與政治操作的兩難選擇：如果繼續走一中路線，那麼國民黨將新黨化從而失去整個世代的支持，最終面臨泡沫化；但若因為選票考量朝本土化移動，恐將因為論述趨同而失去主體性。

柱柱姐，如果做這些事情會讓北京更喜歡妳，那麼我們寧可討厭這樣的蔡英文。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航