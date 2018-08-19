要享「國民級禮遇」，先交出指紋：中國公布港澳台居民居住證辦法

中國政府今天公布「港澳台居民居住證申領發放辦法」，其中除了居住證編碼稱為「公民身份號碼」，還向申請人採集指紋。學者指出，中國對台已不滿於「一國兩制」，而逐漸朝「國民」級的禮遇與監控。

（中央社）中國公安部、國務院港澳事務辦公室、台灣事務辦公室日前共同宣布，9月1日將正式實施「港澳台居民居住證」，中國政府網今（19）日正式公告申領發放辦法全文。辦法指出，居住證將採用中國居民身分證製作技術標準，由公安機關按照「公民身份號碼國家標準」編制，稱為「公民身份號碼」。

香港居民「公民身份號碼」地址碼使用810000

澳門居民「公民身份號碼」地址碼使用820000

台灣居民「公民身份號碼」地址碼使用830000

辦法還提到，居住證將登載，姓名、性別、出生日期、居住地住址、「公民身份號碼」、本人相片、指紋資訊、證件有效期限、簽發機關、簽發次數、港澳台居民出入境證件號碼。

辦法顯示，若持有人喪失港澳台居民身分、使用虛假證明材料騙領港澳台居民居住證、「可能對國家主權、安全、榮譽和利益造成危害」，或正常換補發情形以外，港澳台居民出入境證件被註銷、收繳、宣布作廢的，居住證將被宣告作廢。

依據公告，在中國居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的港澳台居民，根據本人的意願，9月1日起可持有效港澳通行證或者五年期台胞證，到當地公安機關申請辦理。申請受理之日起，20個工作日就能領到證件。

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對於中方使用身分證技術製作台灣居民居住證，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正日前曾表示，中國政府近年加強全民監控技術，建置「天網」工程，監控攝影機遍佈城市，中國官方恐已握有超過十億人的臉部辨識紀錄。一旦發現秩序挑戰者，即啟動監控與追尋裝置，透過自動人臉識別技術記錄違規行為，並與「社會信用體系」結合，全面對民眾進行監控。

邱垂正說，這次中方宣稱「居住證」採用與居民身分證相同技術標準製作，對於有意赴中國就業或就學的台灣民眾，可能會產生一定的風險，應多加注意。

學者警告：中國對台目標已不只是「一國兩制」

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，從今年二月中國公布「對台31條」後，看出中共對台措施一步步往「國民待遇」前進，且目標已經不是「一國兩制」；再繼續發展，未來可能會讓年輕一輩的台灣青年面臨選擇。

趙春山指出，對現在已經在中國生活的台灣民眾來說，申辦居住證會為生活帶來許多方便，可能會產生在中國長期居留的想法。

《德國之聲中文網》報導， 目前台灣人赴中國旅遊或工作，都需要申請台胞證（ 台灣居民來往大陸通行證），並持該證在中國就學、考試、就醫、置產、開戶等，台胞證的期限為五年。不過， 台灣人使用台胞證在中國居住旅遊，可能會遇到一些麻煩，包括了居住旅館時可能會因身份是「外賓」而被拒絕；開公司時適用的是「外資待遇」，或沒有辦法申請創業貸款；沒有辦法被網路金融與服務的系統採認等等。

國台辦副主任龍明彪表示， 越來越多台灣人前往中國 ，台灣居民居住證可以與中國的社會公共服務系統兼容，「從而徹底解決多年來困擾台胞的一個大問題。」

根據公布的部分辦法，中方開放港澳台居民憑居住證依法勞動就業、參加社會保險依法繳存提取和使用住房公積金。居住地政府及有關部門，也應提供義務教育、基本公共就業、衛生、文化體育、法律援助和其他法律服務等六項基本公共服務。

此外，中方也開放港澳台居民持居住證，享有以下九項便利：

乘坐國內航班、火車等交通運輸工具 住宿旅館 辦理銀行、保險、證券和期貨等金融業務 與中國居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動 在居住地辦理機動車登記 在居住地申領機動車駕駛證 在居住地報名參加職業資格考試、申請授予職業資格 在居住地辦理生育服務登記 國家及居住地規定的其他便利

北京清華大學台灣研究院副教授鄭振清表示，居住證是目前中國涉台公共政策體系的「關鍵環節」，目的在於讓中央到各地方省市先前提出的對台政策有平台能落實。

鄭振清認為，中國對「統一」的定義有兩種，一種是政治形勢上的，一種是人民生活。居住證則是把「統一之後的公共政策挪到統一之前來實施」，雖不等於「政治統一」，但兩岸民眾可以透過居住證平台自由往來，目的就是推進「人民生活實質統一」。

蔡英文：居住證只是一張卡片，不能代表認同

不過，依照《兩岸人民關係條例》第九條之一第一項，「台灣人民不得在大陸地區設有戶籍，或領用大陸地區護照，違者將喪失台灣人民身分，並依法註銷在台灣的戶籍登記及隨戶籍衍生的相關權力。」而中國相關措施9月1日就要實施，陸委會日前表示，政府仍需更多資訊，才能釐清中國公布的居住證措施與現有戶籍待遇有何不同，也才能確認是否與兩岸條例有所衝突。

總統蔡英文目前正出訪「同慶之旅」，日前在貝里斯與隨團媒體茶敘時曾表示，中國發行台灣居民居住證，「有一定的政治操作」。

不過蔡英文也強調，「居住證是一張卡片，是一個生活上便利性的東西，跟認同是兩回事」，相信台灣人即便居住在中國，仍是認同自由、民主等重要價值，這是台灣人在台灣共同發展的價值。她說，如果一張卡片沒有這些價值，那只是「居住在那裡、生活便利的工具而已」，不代表是對卡片背後的發行單位、或是卡片代表的政治主體的認同。

陸委會副主委邱垂正則表示，這幾年申請入中國正式戶籍的台灣民眾，只有500多人，何況是與一般戶籍有差距的居住證。他相信在中國求學就業的台灣民眾都會珍惜台灣自由民主環境，中方的拉攏策略，不會影響民眾對這塊土地的熱愛與認同。

另根據主計處今年最新統計，2016年國人赴海外工作國家（地區），雖然以中國（含港澳）最多（40萬7千人，占 55.9%）最多，不過若觀察2009年至2016年變化，赴中國工作者平均年增率為負0.1%，人數連三年減少，占比也連減五年。

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核稿編輯：羊正鈺