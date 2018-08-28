《聊齋》中的地獄審判：有錢能使鬼推磨，沒錢會被鬼抓走

時光飛逝，又到了眾所期待（？）的農曆七月說書單元，說書人今天說一則《聊齋誌異》中「席方平」的故事。人死後會去哪裡呢？真的有上帝、閻羅王或判官嗎？其實，這個古代的故事，和現今的電影《與神同行》頗有相似之處，主題正是死後的「最終審判」。

席方平是個耿直孝順的好青年，他的父親之前曾得罪地方上羊姓的大富豪，富豪死後，席方平的父親也病倒了。臨終前，父親神智不清地說道：「啊！那個姓羊的買通陰間差役來打我了！」說完這句話，席方平父親腿上突然浮現傷痕、全身紅腫，慘叫而死。

席方平悲痛不已，對家人說道：「父親忠厚老實，現在卻被惡鬼欺負，我要到陰間去為父親分辯申冤。」此後，席方平不再言語，看起來總是在發呆，變得像白痴一般，原來他的靈魂已經脫離身體了。

話說席方平來到陰間，一面問路、一面尋到了縣城去探監，父親流著淚向他訴苦：「那姓羊的買通了監獄大小官吏，沒日沒夜地打我，我兩條腿都給打爛了。」席方平看到父親如此遭遇，又氣又恨，對獄卒罵道：「縱使我父親有罪，也應該依法審判，怎能任你們這些小鬼擺佈！」

席方平揮筆寫好了狀子，向縣城隍申冤，羊姓富豪得知消息，連忙送上更多銀子，趕在開庭之前打通各個關節；反觀席方平孤立無援，既沒有銀子，也沒有月值使者李德春來幫他，就這樣迎來了開庭。

「打開業鏡。」城隍語聲落下，一面清澄的大鏡子映出羊老闆生前欺負地方百姓的畫面。「關上、關上！誰叫你們打開了！」席方平睜大眼睛，不可置信地望著城隍，然後瞪向羊老闆。「以下宣讀判決，原告席方平所言皆為誣告，羊老闆無罪！」

城隍一句話也沒有問，便做出判決，席方平大聲喊冤，卻被差役打了出去，他眼中含著淚，最後看到的畫面，是羊大老闆臉上輕蔑的表情。

然而，這還不是地獄──這只是地獄的開端。

席方平滿肚子怨氣，離開縣城，連夜趕了一百多里路，來到郡府城繼續上訴，控訴羊老闆和縣城隍的惡行。

「羊老闆無罪！」郡司閉上眼睛，一秒宣判。「席方平，你誣告良民、誣陷城隍，來人啊！拖下去狠狠給我打！打完發落給城隍再審！」席方平渾身是傷，又被遣回縣裡，受盡了種種酷刑，獄吏料想他不敢再次上訴，將他送回家；但席方平仍不死心，強忍著痛楚長途跋涉，度過重重關卡，來到閻王府。

Photo Credit: 陸忠淵 @ public domain 絹本著色十王像《五七閻羅大王圖》，陸忠淵筆

「無論如何，閻王總會主持公道吧……」席方平這樣想，將城隍、郡司貪贓枉法等事上報，閻王看到了狀子，找來郡司和城隍對質，郡司支吾其詞，心底也有些害怕，決定向席方平求和，以重金誘惑他，想叫他撤回告訴，但席方平不為所動。

路人與路鬼見此情景，都勸說道：「別固執了，當官都的向你說情了，就答應了吧，聽說他們在閻王那邊也送了禮物，這樣下去就糟糕了。」席方平相信閻王會秉公處理，並沒有撤回狀子，沒有多久，案件開始審理，席方平被拉上公堂，只見閻王滿臉怒容，彷彿他犯了什麼重罪。

「罪人席方平帶到！」一旁的小鬼叫道。「好傢伙，來人啊！先打二十大板！」閻王立刻下令。

「我無罪！」席方平大叫道。「你們說啊！我犯了什麼罪？」閻王只當作沒聽見，鞭笞依舊，席方平怒極反笑，他決意反抗到底。「是了！我有罪，我沒錢啊！當真該打！誰叫我沒有錢呢？哈哈哈！」

閻王一聽也動了氣，命令鬼役用刑，生起火，將鐵床燒得通紅，脫去席方平的衣物，將他壓在火床上反覆折騰，席方平皮肉筋骨都燒焦了，劇痛無比卻又無法死去，這酷刑持續了整整一個時辰。

回到公堂，閻王問道：「你還敢再告嗎？」席方平正氣凜然答道：「這我一定吉！大冤未伸，非告不可！」閻王又令人拉他下去，行支解之刑，用刑前，閻王對席方平問道：「席方平，你現在還有機會回頭，我再問一次，你是告還是不告？」「非告不可！」

閻王大怒，命令鬼役下手，將席方平攔腰鋸成了兩半，然後把他的身體合在一起，席方平只覺得生不如死，又被帶到了公堂之前。「席方平！回答我，告還是不告？」閻王還是那句話。「不、不告了。」

閻王聞言點了點頭，放他回去。席方平心中暗想，這陰間的官比陽間的官更黑暗、更陰險，再告也沒有用，只能另尋生路，聽聞玉皇大帝的親戚灌口二郎神為人正直又聰明，便想找二郎神告狀，他沒有回家，一路往南奔去。

「席方平！別跑！」兩個小鬼捉住了席方平，原來閻王怕他惹事，派出鬼差跟蹤他，席方平再次被帶到了閻王面前，他萬念俱灰，不知道這次又會受到什麼惡毒刑罰。

「席方平，算我服了你，你實在是個孝子。」沒想到，閻王竟然沒有生氣，他平靜地在生死簿上寫了幾筆。「我已經讓你的父親轉生在富貴人家，你不用到處喊冤叫屈了，等等你回到陽間，再賜給你千金家產、百歲壽命，你來看看生死簿，這樣可以安心回去了吧？」

席方平見閻王下筆用印，父親終於不必在地獄受苦，於是拜謝閻王。閻王令那兩個小鬼送席方平回家，從此以後，他就過著平安快樂……不，還沒有。

想不到吧……這部電影還沒結束呢。

路途中，那兩個小鬼一邊推著席方平趕路，一邊罵道：「你這刁鑽的傢伙！一次又一次找麻煩，老子也得跟著你來回奔波，真他媽累死我了！給我走快點！」席方平站住了腳，挺直身子，大聲說道：「你這鬼東西！我可以受刀砍火燒，就是受不了別人無中生有的辱罵！那咱們回去看看閻王怎麼說好了，如果他叫我自己回去，你們就不需要送我了，這樣可好？」

兩個小鬼害怕回去被閻王怪罪，不敢再罵，也不敢催促，只能好聲好氣地帶著席方平向前走，途中正好經過一戶人家，兩個小鬼便說在此稍作休息。席方平不疑有他，坐下來乘涼歇息，突然，兩個小鬼奮力一推，將他推進了這戶人家，席方平驚魂未定，待他深呼吸一口氣，定睛一看，他竟然已轉生為嬰兒了。

Photo Credit: Shizhao @ CC BY-SA 3.0 都江堰二王廟內的二郎神像

席方平悲憤大哭，三天不喝一滴奶水，於是身亡。死後，席方平朝南直奔，一心想找灌口二郎神申冤，正巧撞上了一列儀仗車隊，中間坐著一個儀表魁偉、神采煥發的青年，席方平心想這一定是天界的大官，連忙上前喊冤。

原來這個青年正是玉皇大帝的兒子九王殿下，九王聽了他的遭遇，找來二郎神一起處理這起案子；席方平一路跟著九王和二郎神，走進一所官署，只見父親和羊姓財主都在其中，不多久，又來了一輛囚車，裡頭走出幾個犯人，赫然便是城隍、郡司和閻王。

全案關係人到齊，當場對質，揭露了財主與貪官的醜惡面目，二郎神提起筆來，寫下了真正的「最終判決」：

以下宣讀判決。



閻王：受玉帝鴻恩，任王侯爵位，理應廉潔奉公作為下屬的表率，你卻貪贓枉法、以強欺弱，應當提取西江之水，為你洗滌骯髒的肚腸，再燒起東壁鐵床，讓你嘗嘗火烤的滋味！



城隍、郡司：身為地方官，應該不辭辛苦為民服務，就算受上司權勢所逼，也應該展現你們的骨氣，你們卻上下勾結、壓榨欺負窮苦之人，簡直是人面獸心！應當判處陰間的死刑，再剝去人皮、換上獸衣，投胎轉作畜牲！



陰差鬼役：既然淪入鬼籍，本應在衙門行善，以求轉世為人，現在卻橫行霸道、迫害無辜，讓昏官更顯殘暴，讓善良的人對你們這樣的屠夫更為懼怕，應當在法場上剁碎你們的四肢，然後在湯鍋中撈取你們的筋骨！



姓羊的：為富不仁，狡猾奸詐，竟然讓黃金的光芒掩蓋地府，使無辜的好人陷入黑暗無光的絕境，應當沒收羊家的全部家產，用以獎勵席方平的正直與孝道。

判決完畢，二郎神又對席方平的父親說道：「因為你本性忠厚，而你的兒子又有孝心、有義氣，所以賜給你三十六年的陽壽。」席方平與父親接下了判決書，兩人一邊讀著判決，不知是真是幻，一路走回家中。家中，痴呆已久的席方平恢復意識，連忙叫家人挖開父親的墳墓，只覺父親身體冰涼，一兩天後逐漸回溫，然後甦醒過來；席方平與父親想找那份判決書，卻已經找不到了。

說也奇怪，席家一天天富裕了起來，良田遍野，羊家則是經商失敗、日漸衰弱，樓閣房產都轉到了席家家中，而席方平的父親一直活到了九十多歲才去世。一切都和二郎神說的一模一樣。

故事到此結束，各位看官不妨想想，這個故事想要告訴我們什麼呢？

說書人以為，這是一個非常可怕的鬼故事，可怕之處，至少有兩點。

第一，以虛構之事諷刺官場的醜陋樣貌。判決中那句「金光蓋地，因使閻摩殿上盡是陰霾；銅臭熏天，遂教枉死城中全無日月」這兩聯寫得傳神至極，可怕的是，從古至今，無論陰間或陽間，貪官污吏與無辜的冤案從來沒有少過。

第二，沒錢就是該死。多麼現實、多麼可怕的名言啊！席方平那句「受笞允當，誰教我無錢也！」可說是來自地獄的怒吼，恐怕也說中了許多人的心聲，讓人笑著笑著就哭了。

有錢能使鬼推磨，沒錢會被鬼抓走。

本文由大豫言家授權刊登，原文發表於此

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