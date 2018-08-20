我們總是喜歡「比拳頭大」，就如同柯文哲被蔣經國及中國吸引一樣

看到閃靈團長Doris在2014年的文章，覺得很有感概。

四年之前，在連勝文跟柯文哲之間，我們幾乎沒有選擇，但Doris仍能用這樣一番充滿理想的文字提醒我們，這不是一場四年任期、藍綠之間的戰爭，而是一場理念跟價值的選擇，我們應該看得更遠，而不是眼前勝負。

四年之後，台灣旗被收了、公投盟被拆了、五星旗肆無忌憚地在台北街頭飄揚著，就這樣，還有人能喊出「我台獨，我挺柯」的口號。現今，這種矛盾跟荒謬，讓我們理解到這已經不只是一場統獨之間的理念之爭，而是一場威權崇拜者跟平權支持者之間的抗爭。

由於中華民國殖民政府長久下來對台灣人的打壓，我們或多或少都帶有一點權威性人格（Authoritarian Personality），政府對人民、老人對年輕人、學長對學弟、家長對小孩等等。由於這種人格的影響，許多人受到威權打壓時，潛意識的想法並不是「我要改變這個體制」，而是「我要成長成有權者」。

對權威人格者而言，這世界只有兩種人：有權者跟無權者。這種對權力的執迷是不分藍綠、無關統獨的，當檯面上有一個如同柯文哲這種崇尚威權且手段強硬，總是喜歡「比拳頭大」的政治人物時，權威人格者就會很自然地被吸引，就如同柯文哲被蔣經國及中國的獨裁統治吸引一樣。

權威人格者也可能反威權，但他們反威權的原因並不是追求平等，而是他們希望自己或是他們認同的代表能夠成為更大的威權者，所以我們看到許多當初的民主鬥士，奪權之後反而成了另一個毒瘤；我們看到許多當初反國民黨的人，現在都成了中國買辦；而如果細細檢視「我台獨，我挺柯」的人，他們的台獨，很可能是當天然獨成為顯學之後的台獨，是一種沒有理念，僅有嘲諷統派人數少的台獨。因此，這種台獨論者很可能會不顧原則地「把餅做大」，因為如果餅不夠大，沒權沒勢的台獨對他們就沒有吸引力。

所以，即使國民黨真的泡沫化，但他們所代表的理念跟價值卻仍深植人心。打仗最怕的，就是不知道自己的敵人是誰，今天消滅了國民黨，明天他們就用白色力量的名字再回來，後天又變成無色覺醒，好像喪屍一樣怎麼都打不完。如果我們不認清楚，在他們背後那種反民主、反平權的權威人格才是我們真正的敵人，那這場仗永遠沒完沒了。

如果民主、自由、平等是你的核心價值，那你檢視候選人時，就應該觀察他們的一言一行是否透露著對威權的崇拜，例如：有時候獨裁更有效率、人應該多做事少批評、嚴刑峻法才有威嚇力、社會就是比誰拳頭大等等。因為這都關係到他得權後會貫徹還是犧牲你的核心理念，這不是一次選舉的問題，而是每一次、每一天，我們生活之中都要面對的問題。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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