紐西蘭的「活廣告」：綠黨議員、婦女事務部長騎著腳踏車去生產

紐西蘭或許是世界上最與眾不同的地方之一。該國婦女事務大臣、同時也是衛生部副部長珍特（Julie Anne Genter）在當地時間19日早晨，騎著腳踏車到醫院生產，人們在讚嘆這位準媽媽的勇敢時，也不得不欽佩她貫徹環保理念的決心。

《雪梨先鋒報》報導，紐 西蘭綠黨議員茱莉．安妮．珍特，已騎車去醫院生產她的第一個孩子。 這位38歲的女性 - 同時也是婦女事務部長與衛生和運輸部副部長 - 周日在Instagram上發布了一系列的照片。

「美好的星期天早晨，最適合騎腳踏車了」，珍特在貼文中大方的說，自己將騎車前往奧克蘭醫院分娩，並附上兩張騎腳踏車的照片，開心說道「祝我們好運！」

珍特表示，由於車上沒有足夠的空間給醫護人員，她和她的伴侶決定自己騎車到醫院去。珍特在此以前，其實經歷過兩次的流產，不過她絲毫不擔心騎車的過程會傷害到寶寶，而說「這會讓我處於最佳的狀態」。

珍特最新的貼文，只是她力倡腳踏車運動的冰山一角，今年二月 宣布懷孕喜訊的時候，她同樣也用了腳踏車來宣傳： 在臉書貼出一對情侶手牽手騎腳踏車的圖片，女子後座坐了一個小娃娃，宣布說：「彼得和我有好消息！今年八月我們必須在腳踏車上加一個座位，我們期待我們的第一個寶寶！」

珍特計畫產後將向國會請為期三個月的產假，不過她只會離開部長職位六個星期，這之後，她的伴侶彼得．努恩斯（Peter Nunns） 將成為嬰兒的全職照顧者。

綠黨副黨魁蕭奧（ James Shaw）表示，珍特選擇騎腳踏車 去分娩，是「最佳的宣傳手法」 。他說：「我很自豪能夠生活在這個國家，能夠讓這裡的兩位高級官員，生產也能是她們的一種工作。」 珍特之前，今年6月，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）才剛生下她的第一個女兒妮芙（Neve）。

阿爾登的伴侶是一名前電視主持人，他也是該國螢光幕前最受矚目的全職爸爸。阿爾登對此也充滿感激：「我非常非常的幸運，擁有一個能和我並肩作戰的夥伴，扛起我們共同責任的絕大部分；他不是什麼保母，因為他也是孩子的家長。」

2016年，紐西蘭獲得 帶薪育兒假的三萬四千多名父母中，父親僅占1%（瑞典的父親佔育兒假總數的27.9％，是紐西蘭的十倍以上）。紐西蘭官員認為，該國法律 沒有阻止男性擔任主要的照顧者角色，更困難的問題，還是社會對性別角色的看法。

「我希望女孩和男孩們，能有一個未來，他們可以根據自己的需要，選擇如何養育自己的家庭，以及他們的職業生涯。」在鼓勵婦女就業福利上不遺餘力的阿爾登，曾這樣表示。

“I hope for little girls and boys there’s a future where they can make choices about how they raise their family and what kind of career they have based on what they want.” Congratulations to NZ PM Jacinda Ardern, partner Clarke Gayford & new baby Neve. https://t.co/NbdEEmICnF — Natasha Bita (@natasha_bita) 2018年6月24日

紐西蘭的雙親享有22周的 帶薪產假，而 2020年7月1日開始，再進一步延長到26周。 而雙親在孩子出生以前，可以享有最多六周的有薪假。

台灣目前僅有八周的 帶薪產假。 受雇者任職滿半年後，於每一子女滿三歲前，可以申請留職停薪的育嬰假，直到該子女滿三歲為止，但是育嬰假不得連續超過兩年。

不過阿爾登自己，在短短六周後就迅速復職。她坦承，身為一名總理，離開工作那麼長的時間，她感覺並不舒坦。她絕對相信26周的產假是必要的，「但我必須承認，這個角色是一個非常特權的角色，我個人認為離開（比六周）更長的時間，不太對勁。」

阿爾登在6月21日生產、8月2日復職，8月10日，紐西蘭政府就宣布，將在明年開始禁用一次性塑膠袋。零售商有六個月的時間，停止繼續供應塑膠袋，否則最高將面臨十萬元紐幣（約台幣202萬元）的罰鍰。

雖然該禁令尚未公佈細節，阿爾登表示，她將邀請紐西蘭民眾在9月14日之前與政府聯繫，分享他們對於逐步淘汰應該生效的日期以及政府如何幫助人們過渡的意見。而紐西蘭的主要連鎖超市和該國的幾家大型零售商已經表示，他們將在2018年底之前，消除使用一次性塑膠袋。《衛報》指出， 紐西蘭是已開發國家中，製造最多城市垃圾的國家之一，每年約使用 7.5億個塑膠袋（每人約154個），而 全球有40多個國家禁止使用塑料袋。

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核稿編輯：羊正鈺