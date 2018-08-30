秀吉九州「一夜城」傳說：古處山城無血開城的秘密

文：陳家倫（戰國史專欄編輯）

1537年3月17日（天文6年2月6日）是豐臣秀吉的生日，因此今年也邁入秀吉誕生481週年。豐臣秀吉相信也是戰國時代令人稱奇的一位人物，從一介農民步卒，在得到明主織田信長重用下嶄露頭角而成為一軍之將，並在主君信長死後，討伐殺害主君的叛臣明智光秀並進一步統一日本使諸大名降伏。

也因為其由下往上爬的經歷，及最終成為一人之下萬人之上的太閤，因此與秀吉相關的傳奇也眾多，當中如墨俣一夜城等傳說也加深秀吉的傳奇性。儘管這些傳說，並非全部真實，但是也並非代表我們就能全盤否定秀吉四處征戰，降伏日本諸大名而位列人臣之極的事蹟。

今天我們要介紹的，也是關於秀吉的逸話，故事是發生在九州的「一夜城」傳奇。相信不少喜歡戰國的同好，或是玩過戰國電玩的玩家都聽過秀吉的「一夜城」傳說，比如墨俣或是小田原征伐的石垣山城，但比起前兩者，秀吉發生在九州征伐時期的一夜城傳說，卻相對沒沒無聞。因此我們也趁今天介紹一下秀吉的九州一夜城傳說，而說到九州「一夜城」，除了秀吉，就不得不提另外一位男主角，他就是九州筑前的大名，古處山城主秋月種實。

因此我們就先來介紹一下秀吉這次的對手，秋月種實是何許人也？

《信長之野望・大志》台灣光榮特庫摩發行

說起秋月家，是盤踞在今日福岡縣朝倉市古處山城一帶的家族。由於其領地地處筑前、豐後及筑後的交界地帶，因此戰略地位重要。種實的父親秋月文種的時代，便曾經受到毛利元就的策動而與大友宗麟敵對，最終遭到大友軍圍攻，導致古處山城遭攻破，秋月文種兵敗自殺，秋月氏一度在弘治3年（1557年）的夏天時滅亡。

而在當時，文種的次男黑法師便在家臣內田實久等的保護下逃到周防國投靠毛利家，而隨著豐藝戰爭，大友與毛利軍在永祿年間（1558年~1570年）於北九州爭雄，黑法師在成年之後改名為秋月種實，並在毛利家的後援之下，重新進駐筑前舊領，並幾乎成功恢復父親文種時代的秋月領勢力範圍。

然而大友軍當然不會這樣善罷甘休，因此大友軍乃派出立花道雪（戶次鑑連）等大友三老率領軍隊討伐毛利方的秋月家族。秋月種實卻在永祿10年（1567年）9月的休松之戰靠著夜襲大破大友軍隊，不但使大友軍損兵折將，連立花道雪的養弟戶次鑑方（實為田原親賢之弟）也在同戰被秋月軍擊殺。

《信長之野望・大志》台灣光榮特庫摩發行 內田實久 在秋月家滅亡之時保護二少主黑法師逃往毛利家的秋月家臣

儘管最終毛利軍開始退出九州戰場，導致形勢不利於秋月、高橋等與毛利軍同一陣營的豐筑反大友國眾，最終秋月種實在永祿12年（1569年）投降大友氏。但是休松一戰也已證明，曾經滅亡的秋月氏，由年輕當主秋月種實率領的秋月軍也絕非泛泛之輩。

隨著時代變遷，九州局勢也撲朔迷離，形勢鉅變。天正六年（1578年）大友軍於耳川之戰大敗，重創了當時全盛的大友氏。見此機會，豐筑地區本已不服大友氏的國眾領主們便再次蠢蠢欲動，而秋月種實便是在此時對大友義統掀起反旗的其中一位筑前領主。

秋月種實先是與龍造寺隆信、筑紫廣門等聯手，並多次與大友軍的立花道雪、高橋紹運軍周旋，同時也靠著武力不斷擴大自己的實力，領地日益擴大。而隨著天正12年（1584年）島津、有馬聯軍與龍造寺軍決戰於島原半島的沖田畷之戰，導致龍造寺氏當主龍造寺隆信戰死，象徵了龍造寺家族的衰弱。

查覺到局勢變化的秋月種實隨即捨棄同盟龍造寺，而改投島津氏，服屬於島津帳下，蠶食衰弱的大友氏等領地。而在天正14年（1586年）九州征伐前夕，已經發展成領地橫跨豐前、筑前及筑後三國11郡，將近36萬石領地的北九州小霸。

從上面可以看出，秋月種實透過勇敢果斷的戰鬥，以及精準當機立斷的外交情勢判斷，成功使家族起死回生，並開創家族最大版圖，可說是戰國後期的一後起之秀。

然而天正15年（1587年）豐臣秀吉正式率領主力部隊討伐九州，在二十餘萬豐臣大軍的威脅之下，屬於島津方的秋月種實自然也與豐臣秀吉敵對。作為橫跨豐前、筑前及筑後三國的北九州小霸，豐臣秀吉當然也不會忽略秋月種實的影響力，希望可以用更不見血的方式來降伏秋月家。

因此當秋月家派出家臣惠利暢堯出使豐臣秀吉時，秀吉隨即也提出只要秋月家願意降伏，將認可秋月家領有筑前、筑後二國；同時做為使者的惠利暢堯，也被秀吉允諾事成將認可惠利暢堯領有3萬石領地。惠利暢堯聽到喜訊後隨即將消息帶回秋月家，此時的秋月家的家督已是種實之子秋月種長，但是實際上的實權仍是掌握在隱退的秋月種實（宗誾）手上。

《信長之野望・大志》台灣光榮特庫摩發行 秋月家於九州征伐中主張降伏豐臣軍的主和派家臣，惠利暢堯

而秋月種實聽到惠利暢堯帶來的消息，卻決定無視豐臣秀吉的提議，打算與島津氏聯手與秀吉決一死戰。做為主和派的惠利暢堯深知豐臣政權的強大，因此勸主君秋月種實千萬別與豐臣家敵對，但是在種實的執意開戰之下，最終主和派的惠利暢堯便以死諫的方式，切腹自殺來勸說主君勿執迷不悟。

然而主和派的惠利暢堯一死，就更堅定秋月家反抗豐臣軍的決心，秋月領的各城，包含主城古處山城及岩石城皆積極備戰。岩石城由秋月家的大將熊井越中守久重領三千兵馬守城備戰，但是城將熊井久重卻於豐臣軍圍攻的十天前病歿。失去大將的岩石城守軍，在面對豐臣大軍的攻擊下，僅短短一天就被攻克。

此時的秋月種實，仍未放棄抗戰的決心，但是他也意識到了豐臣大軍的強大，與其部隊困守各支城遭擊破，不如集結全軍與豐臣軍決戰。因此秋月種實下令集結領內的兵馬2～3萬人於古處山城下，準備與豐臣軍決戰，同時也把位於古處山城北邊，棄守的益富城自毀城牆，企圖不讓棄守的城池為敵人豐臣軍所利用。

而在秋月軍棄守益富城之後，豐臣秀吉隨即踏上位於古處山城北邊的益富城，企圖為攻略秋月氏的居城古處山城做準備。

而踏上益富城的豐臣秀吉看著被秋月軍自毀城牆的益富城殘骸，卻突然臨機一動，並動員附近百姓，利用紙板等方式趁黑夜時重建城牆，同時也命百姓在益富城下設置大量篝火，讓秋月軍從古處山城一眼望去感覺豐臣軍人多勢眾的現象。

待白日一到，位於遠方古處山城的秋月種實望向益富城方向一看，便吃驚的看到本來應該已經被自己自毀城牆的益富城竟然在一夜之間被豐臣軍修好城牆防禦工事。吃驚的秋月種實見到這宛如魔法般的修復速度，便徹底失去了抗戰意志，而被嚇的當場決定向豐臣軍投降。

也因為這樣，古處山城便在豐臣秀吉的機智之下，利用紙板及障眼法的方式使秋月種實誤信豐臣軍一日之間修繕完成城堡，而決意投降。因而造就了秀吉在九州的「一夜城傳說」，古處山城也因此「無血開城」。

Photo Credit: 陳家倫（利用GOOGLE MAP簡易製表） 秋月氏城寨，大名居城古處山城、支城益富城、岩石城分布圖

而關於這個九州一夜城的傳說，除了「一夜修復」防禦工事的傳說之外，還有幾個故事，當中包含據傳秀吉為了讓秋月軍誤認益富城中水源充足，因此命令百姓將大量白米傾倒使之從遠方看起來有如瀑布。

從上述的種種傳說中，我們都可以看出，秀吉自信長部將時代討伐三木城的別所長治、以及鳥取城的吉川經家，「成人之美」的造就兩者切腹救民的佳話；乃至古處山城攻略戰利用奇策打擊秋月軍戰意，都可以看出秀吉在作戰方面，比起強硬作戰，更善於使用心理戰術打擊、或是推敲敵人心理而抓取致勝的勝機。

而經過此仗，秋月家也徹底降伏了豐臣家，秋月種實帶者兒子秋月種長向秀吉謝罪，並獻上茶器的茶入「楢柴肩衝」尋求秀吉原諒，而得到名茶器「楢柴肩衝」的秀吉也決定原諒了秋月種實、種長父子，而沒有命兩人切腹謝罪。

隨著秀吉在同年平定島津氏使島津義久降伏，豐臣秀吉也開始對九州領地的分配進行重分。在這當中，由於秋月種實無視於豐臣秀吉所開的認可領有筑前、筑後兩國的降伏條件，執意與豐臣軍作戰後方投降，因而當然此約定也化為烏有，而豐臣秀吉最終命令秋月家移封至日向國高鍋3萬石，曾經盤踞於北九州的小霸秋月種實也在一失足成千古恨的情況下自此結束他在豐筑地區的傳奇。晚年則在失意之中於居館渡過或是做為秋月家豐臣政權的人質而居於大坂、京都二地，作為曾經使家族起死回生而中興家族的一代英傑秋月種實，可說是不勝唏噓。

而秋月家在經歷九州征伐之後，進入江戶時代仍世守日向高鍋以高鍋藩主身分存世，然而在一百多年之後，高鍋藩秋月家又將再次出現一位讓家族起死回生的中興之祖。他就是高鍋藩主秋月種美的次男秋月松三郎，而他有一個更有名的名字，就是上杉治憲（鷹山）。

本文由戰國史專欄授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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