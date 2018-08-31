過往熱愛中華職棒，或是經常親臨天母棒球場、洲際棒球場，為中華棒球隊吶喊加油、聲嘶力竭的棒球運動愛好者們，相信都曾經在場邊見過前電視臺體育主播：徐裴翊。如今，若是進一步地關心臺灣的業餘棒球賽事，前往觀賞臺東大溪國小、宜蘭三星國小…等少棒隊的比賽，那你更有可能再見到徐裴翊的身影。四年多了，從以前的採訪記者、運動賽事主播身份，蛻變成為一位與運動同好們聯手經營影音頻道「Vamos Sports翊起運動」的創業家，徐裴翊唯一不變的就是對於棒球運動的鍾愛，甚至更加擴展至運動養成的基礎球隊層面。她甚至體認到，基層棒球教育所影響的層面，不僅只發生在棒球場上。

「你只要親身看過一次少棒隊的比賽，肯定會重新點燃你對於棒球運動的熱愛。」大多數球迷享受在國際棒球賽事中，看著國家代表隊選手猛力揮棒、擊出安打的那種興奮與激情，徐裴翊則是在少棒球賽裡體會到不同的觀賽樂趣。「看一場少棒球賽，是能夠讓你從頭笑到尾的。那種的笑，不是在笑他的球技好壞，而是看到小小球員們認真面對的態度，加上偶爾因為緊張而出現的小差錯，打從心底發出的微笑。」像是站錯打擊區、想要換邊時，忽然想起教練一直叮嚀，不能從主審面前直接跨走過，才慌張地趕緊轉身從後面繞過，這種天真憨直的小動作，是在成棒和職棒比賽中難以感受到的一種歡樂。

球場上鍛鍊球技 球場外陪伴教育

Photo Credit: 徐裴翊提供

不過，離開棒球場之後，一些國小球隊的平日訓練，也是徐裴翊非常關心的環節。之前曾遠赴臺灣東部，長時間採訪拍攝臺東大溪國小少棒隊的經驗，始終在她心中烙印下深刻的記憶。「對於一些小朋友來說，待在球隊裡，就好像是待在一個家裡。除了練球、練體能之外，教練還要協助照顧好他們的飲食，有時候還要陪伴他們晚自習、幫他們看功課，球隊學長們也會像哥哥一樣，幫忙督促生活作息。」所以徐裴翊也感受到，這類球隊冀求社會大眾與企業所提供的支援，不僅只有練習球技的球具，更迫切需要的，還有教育資源與人員的長期陪伴。

「少棒球員進入球隊打棒球，其實是讓他們有機會去看到世界，也讓世界有看到他們的機會。」徐裴翊發現到，許多國小的棒球隊隊員們，由於家庭經濟的困境，唯有藉著隨隊出賽的機會，才能跨出居住地區、親身體會到世界的廣闊；同樣地，透過紮實的棒球訓練和比賽時的優異表現，也能讓外界看到他們的實力，更有機會協助他們藉由「運動資優生」等資格的補助，能夠延續運動生涯的成長與發展。「所以，球場之外的教育資源輔助，也是很重要的。」

此外，由於曾與專注在教育研究的中正大學鄭勝耀教授相談，徐裴翊也認同鄭教授的看法：「用球場上、運動中可以體驗到的實例，來教少棒球員一些關於科學、數學的基本學科，我認為是一種讓他們更能有效學習的積極作法。」另一方面，對於球隊教練們的實質保障，她覺得也是至關重要的。「若是僅有替代役役男之類的人力資源，往往都只能維持一年左右，還需要一開始的適應期，對於必須長期投入其中的教練們來說，還是稍有不足。」徐裴翊特別提及在南投縣原民部落中，以社區家長們共同輪值支援當地少棒球隊的例子，是個相當不錯的雙贏成果。

走進球場支持少棒 企業協助強化實力

Photo Credit: 關鍵評論網 徐裴翊：「只要熱愛棒球的大家願意走進球場，就能夠看到這些小小球員們，以及球隊教練們對他們辛苦教導的成果。不論比賽結果輸贏，都能讓小朋友們看到這個世界的熱情友善，也讓世界看到他們的努力表現。」

那麼，若是一般民眾想要深入關注少棒運動的話，有什麼樣的大型賽事能夠參與呢？「到今年已經有20多年歷史的關懷盃，主要比賽都在臺灣東部地區舉行，所以你在參與賽事之餘，還可以順道享受一下東臺灣的好山好水，帶著一點休閒旅遊的輕鬆心情，其實是個還滿不錯的選擇。」此外，像是近年來因棒壇傳奇教練徐生明而催生的「徐生明全國少棒錦標賽」，和南部地區的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，也已頗具規模。另一方面，徐裴翊也對於「中信盃全國少棒賽」有著非常深刻的美好印象。「幾年前，我們有幸進入中國信託公益園區、採訪中信盃全國少棒賽，就發現到它除了有媲美美國職棒AAA等級的硬體設備之外，對於球隊成員們的照顧更是讓我感到佩服。」

她在採訪時發現到，園區可以同時容納多達數十個球隊進駐參與比賽，對於許多地區的球隊，是個難得的交流機會；此外，還能在園區裡舉辦夏令營、讓球員們移地訓練，除了球技和體能上的鍛鍊，更有安排心理層面的課程。「不只是球員，球隊教練們也有相關的培訓課程，這些心理層面上的知識充實，之後也能讓教練帶回到球隊的日常訓練之中，後續的影響成效更是重要。」徐裴翊說道。

《倆好球》影片感動人心

觀賞著《倆好球》影片時，徐裴翊臉上不時地露出了些許的微笑。「真的，在少棒球隊裡面，都經常會看到這樣的孩子，住在學校裡，一早穿著學長的寬大尺碼衣服，自己折棉被、刷牙洗臉、跑操場訓練，我看了都不免有點心疼。」她認為家長和地方社區裡，若能提供多一些的關懷與陪伴，是這些小小球員們在球場之外迫切需要的無形支援；能夠有持之以恆支援的義工，與社會團體的定期訪視，同樣也會有不小的助益。

徐裴翊除了鼓勵大家走進球場、看小球員打球，讓他們覺得自己的努力有被看見之外，更邀請大家參加 《百校贈球計畫》 的票選百校活動。該計畫已經確定會送出5000顆國際比賽用球給100所學校，目前正在進行受贈學校的投票，您可以參與投票，由全臺187 間小學硬式棒球球隊中票選出 100 間。選出100間，並不是要比較學校的強弱或名氣，而是希望能提升在地人對於基層棒球隊的關注，希望這些資源成為火種、引燃地方人照顧自己家鄉小球隊的動機，無論投票結果如何，一定都能替未來的臺灣小將們，帶來更多鼓勵與注目！

一起用行動來支持少棒，為基層少棒運動加油努力。投票連結：【倆好球 | 百校贈球計畫你來決定 棒球資源前進哪所小學】

本文同步授權刊載於「Home Run Taiwan」