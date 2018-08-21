文：Home Run Taiwan

還沒走進三星國小，遠遠的就聽到棒球打擊出去的清脆響亮。穿過棒球隊的宿舍，一雙雙球鞋、一件件球衣整齊的放置在曬衣間，而遠處小球員們元氣十足的默契喊聲，讓這些場景和畫面，像是青春日劇的片頭一樣，醞釀著故事的開始。

紅土跑道上的操練揮汗如雨，小球員們排隊輪流向壘包衝刺模擬上壘，而三個教練也在太陽底下陪伴他們一同受訓。「踩到前端才算，是有沒有在聽啊！」順著讓頭皮微微發麻的聲音看去，三星國小棒球隊總教練黃郁翔雙手抱胸，用老鷹般銳利的眼神緊盯每個人的動作—他並不是帶著威嚴，而是天生就是威嚴的化身。

在三星長大，也陪三星的孩子打球—總教練黃郁翔

今年才三十歲出頭，早在 2015 年就帶著以三星國小棒球隊為班底組成的中華少棒隊，成功打進 U12 世界冠軍賽，當時被媒體譽為「最年輕的總教練」、帶隊風格以嚴格出了名的他成為棒壇傳奇。但黃郁翔教練坦承：威嚴只是管理球員的方式！真正讓三星國小站上世界舞臺的秘訣，是那些眼睛闔上就有跑位和戰術在腦中不斷運轉、連作夢都在球場的深夜換來的。

Photo Credit：Home Run Taiwan 總教練黃郁翔嚴格操練的背後，是對自己帶隊的高標準要求。

回想自己 25 歲就扛下總教練的身份，「以前當球員都是練個人，要怎麼全方位加強、然後帶團隊，真的花很多時間。」深知自己經驗不足，於是從操練課表、動作指導到帶隊方針，他焦慮四處請教前輩求助，常常是孩子帶到練習時間結束後，黃郁翔教練再跑去找周宗志教練（註一），以及陸永茂教練（註三）、張金晃教練（註三）等人的指點，討教如何強化球員動作之外，前輩們對於團隊訓練的經驗談，更是讓他獲益良多。「那段時間常常睡不著，腦子裡都是練球畫面，晚上還會爬起來開燈邊寫邊畫跑位。」外界總是看見黃郁翔教練對孩子的嚴格管束，卻鮮少人知道：他看待自己的帶隊能力，更是高標準的嚴苛。

拉近與球員的距離，來自帶隊時角色轉換的微妙平衡

除了讓球技更上一層樓，黃郁翔教練面對孩子也有一套。練習時間結束之後，平時不苟言笑的他也會暫時放下球場上的嚴肅，和小球員玩成一片，「會跟他們打戰鬥陀螺或玩具。」說自己也沒放水幾乎都贏小朋友，看大家準備比賽太緊張還會講笑話緩解氣氛，「覺得自己的角色一直轉換，要當朋友、當爸爸、當媽媽，有的時候也要當醫生。」 即使是球場上斯巴達式的權威操練，更多時候是表面板著臉、實則悉心猜測孩子身心狀態的默默觀察。

Photo Credit：Home Run Taiwan 遠遠的看著小球員練基本動作，每個孩子的狀況黃郁翔教練都瞭若指掌。

「這幾年是爸媽崇拜球星，所以把自己的夢想放在小孩身上的，也是很多。」場上三十幾個孩子，其中有自主意願加入球隊的可能不在多數。所以當這些朝夕相處的小球員，一旦面臨到「畢業之後要不要繼續打球」的問題，也變成他重點輔導的項目。「有的是我會問說，不打球以後要幹嘛，他就回我『教練我想要當船長！』」從不強求這些孩子離開自己的羽翼後，仍要朝一樣的方向飛翔；而繼續走在棒球路上的孩子他也總是默默關注「如果看到他們沒有下場比賽，我心裡也是會甘苦啊！想說，怎麼會比人家差⋯⋯」黃郁翔教練說著這句話的語氣，已經不單純是一位棒球教練，反而更像是望子成龍，掛念著每個孩子成長的「虎爸」。

「三星幾乎已經是我生命的一部份。」

靠著各路前輩指導、與自己的帶隊經驗累積，擔任三星國小棒球隊總教練的日子也已經邁向第七年，黃郁翔教練感性的表示「三星幾乎已經是我生命的一部份。」自己是土生土長的宜蘭人，畢業於三星國小、三星國中，退伍前在體壇磕碰前行的日子，也曾讓他一度想要放棄棒球。然而在當年古朝偉主任的遊說、與前三星國小校長陳慶隆的支持，才有機會再回來母校帶隊，他自許能夠在相對單純的環境裡「教小朋友知道什麼叫公平競爭，我覺得我在打破這個東西。」不單單是希望球員在球場上靈活發揮，黃郁翔教練希望他教過的每個孩子，都能用實力為自己爭取機會，「不要把自己設限在全國，而是世界，這樣進步空間才會大。」

Photo Credit：Home Run Taiwan 雖然僅是在宜蘭地方擔任少棒教練，但黃郁翔仍希望球員可以放眼世界。

而這幾年成家生子，父親和教練的角色成長交錯，隊上有許多球員來自經濟能力相對弱勢的原住民家庭，三餐難以溫飽、或父母長年工作無暇照顧，種種狀況黃郁翔都看在眼底、不捨在心裡。儘管球隊能幫助的有限，但他說「球隊有住宿生活在一起，就當自己的小孩在養。」手把手的盯大家生活常規、團體生活，這個鋼鐵般嚴格的教練、也是球隊最溫柔的慈父，潛移默化建立球隊規矩的同時，還有更多形同親子的移情作用，正在他們之間緊密連結—不僅是黃郁翔總教練，身旁的教練團也如出一徹，用心帶著三星國小棒球隊的每一個球員。

與其說是教練，有時更像父親—副教練林聖淵

「如果他說他想走，我應該還是會勸他留下來吧！」三星國小棒球隊的副教練林聖淵，被問到如果有一天，搭擋黃郁翔教練卸下總教練身份離開三星，他會如何是好？這句不假思索地回覆，就能看出兩人之間難以言喻的信賴關係。

Photo Credit：Home Run Taiwan 副教練林聖淵和黃郁翔教練搭配帶隊多年，兩人默契不凡。

場上輔助黃郁翔教練訓練，回到宿舍就會和孩子打打鬧鬧的林聖淵直言「一直用教練身份會和孩子有距離。」現在以棒球隊宿舍為家，練習時間結束後泡牛奶、煮茶葉蛋給小球員當點心享用，他們晚上還會排隊請他簽聯絡簿，「功課不寫老師會來找我，我都跟他們說『我咁那恁老爸咧！』」如果說黃教練是在球隊上是嚴肅兇悍的黑臉，那林聖淵教練就是會負責安撫孩子的白臉。

Photo Credit：Home Run Taiwan 除了實際的球技操練，林聖淵教練更負責照料小球員的生活起居。

林聖淵教練認為「禮貌、態度、品德最重要，其實球技是其次。」說自己操練真的不比黃教練嚴格，但盯球員功課最緊的卻是他。因為自己也是從小開始打棒球，他知道外界給運動員的標籤未必友善，「所以我們一直跟他們講：不管看到誰，都要會叫、要開口，不要讓人家覺得沒禮貌也不讀書啊！」彷彿像是媽媽的嘮叨叮嚀，這些林聖淵口中的「囉唆」，其實都是出自護著孩子的視如己出。

註一：目前任職新北市穀保家商青棒隊總教練，周宗志教練同為宜蘭人，是黃郁翔念中道中學時，在棒球領域的恩師。

註二：是黃郁翔念中道中學時就已經是學校青棒總教練，現今已任職長達 18 年，目前仍在基層棒球服務。

註三：為宜蘭縣三星鄉地方的棒球前輩，現役中信兄弟球員張志強的父親。

六年來一起帶隊四處征戰，黃郁翔、林聖淵教練能夠有這麼長的合作年資相當不容易。兩人合作無間的默契，是怎麼來的呢？⋯⋯

精彩詳細內容，敬請期待下篇！——

自己的家鄉自己顧，成為地方少棒無堅不摧的後盾 三星國小棒球隊 教練團專訪〈下〉