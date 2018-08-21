文：Home Run Taiwan

少了大都市的車水馬龍，宜蘭在一般人的印象多半是慢步調的山海風光—然而近年這小小的鄉村卻因為棒球躍上國際舞臺，成為孕育 2015 年 U12 世界盃少棒賽亞軍隊伍的所在！三星國小棒球隊教練團目前的核心組成，是由總教練黃郁翔在場上主控球隊所有的操練課程、副教練林聖淵入住球隊宿舍，在日常起居上悉心要求球員團體生活規範，以及助理教練廖宇翔的從旁協力。除了同樣熱愛棒球，三位教練還都是宜蘭三星在地人，也是三星國小的畢業校友，三人一起在母校服務的緣分，其實早已結下。

攜手打入國際舞臺的無堅不摧，來自比兄弟還親的合作關係

締造佳績往往是從人的和諧開始。六年來一起帶隊四處征戰，問起林聖淵教練為什麼能與黃郁翔教練合作這麼久，他笑說「我們其實很小就認識了，小時候出去玩太晚，我就會直接住他家。」延續童年時候的相處，兩人像朋友也像兄弟，因為太了解彼此，作為同事也不會有壓力「有一個默契是除了帶隊之外的時間都不講工作，只聊其他生活上的事，公私分明才能走得長久。」他們之間的默契十足，無形之中也成為了影響球隊性格的關鍵，有什麼樣的教練，球隊就長出什麼樣的風格。

Photo Credit：Home Run Taiwan 帶著小球員前進國際競賽，其實黃郁翔、林聖淵教練從孩提時代就是彼此的玩伴。

謙虛的說當初 U12 參賽沒有野心要締造什麼樣的成績，僅僅是想讓孩子體驗國家代表隊、見見世面，「沒想到打到最後晉級我也是很意外，站到整個軟腳。」回憶緊張萬分的冠軍賽，黃郁翔教練完全相信擔任指導員的他，儘管不能輸的壓力讓林教練直稱「心臟無力」，但因為彼此都知道什麼時候該給球員什麼樣的暗號、指令，一體同心的當下更能體認到兩人之間的默契。

捨不得悉心照顧的孩子，說不出口的「再見」

好奇林教練和小球員們一起在宿舍生活、全天候的和球隊綁在一起，難道都沒有渴望追求私人空間嗎？對目前的狀態表示滿意的他說「我捨不得離開球隊，打久有感情了，另外也是工作的責任心吧。」在球隊照顧因為家庭因素有一餐沒一餐的孩子，甚至感冒發燒也是由他帶進醫院掛號，球隊業務幾乎包辦所有人生活起居，卻唯獨缺席他們的重要時刻：他和黃郁翔教練從來沒有參加任何一屆球員的畢業典禮。

Photo Credit：Home Run Taiwan 每年的畢業季送走一批球員離開，總是讓兩位教練百感交集。

「我們都沒講好，可是當天一定都不在學校。捨不得啊！根本不敢出現，心情不好過。」在球場上罵球員比誰都還兇、用盡一切頃心指導，而住宿更讓他們的情感超乎一般球員與教練的連結。他們都明白：即便這些球員會繼續打球，但彼此之間的關係在畢業之後就會畫下句點—於是，這兩個教練不管經過多少年，始終難以開口對球員的那一句「再見」。不習慣在孩子們面前表達柔軟，因為這樣的不約而同，或許反而在球員心裡種下無堅不摧的形象。

從球員蛻變成教練的進行式—助理教練廖宇翔

去年才剛畢業、退伍，現在任職體育代理老師，三星國小棒球隊的助理教練廖宇翔，神情還帶有些許的大學生青澀感。因為年齡和孩子比較相近，所以小球員反而比較敢黏著他問問題，「就像我以前國三給黃教練帶也跟他比較親，他那時候也是助理教練。」

Photo Credit：Home Run Taiwan 去年才剛大學畢業，助理教練廖宇翔以前也是黃教練帶大的球員。

像是前輩，卻又有大哥哥般的親切感。從小學一路接觸棒球至今，廖宇翔教練在不同階段的自我懷疑，都有黃郁翔教練的陪伴引導。「剛升高一就想要放棄， 因為蹲板凳很悶。」在球隊表現不如其他人出色，倍感挫折的時候他決定回來找黃教練聊天，「他不是那種會叫你不要打的人，反而會一直鼓勵你向前衝。」有句話尤其令廖宇翔教練印象深刻「他就說：反正你現在就已經最爛了啊，不往前爬也已經沒有後路了。」在外人耳裡聽來是看似嚴厲的二度打擊，卻讓他反而更動力從谷底爬起來，「我覺得他知道我激不得欸哈哈哈，所以我聽完之後覺得，好，那我更要證明給你看。」

場上教學場下談心，和球員一起成長

於是經歷一連串的自我特訓，甚至大學暑假也利用空檔回三星國小見習帶隊，廖宇翔教練說「透過教學才會更知道自己在做什麼。」畢業卸下球員身份，有幸正式從被指導的狀態、來到指導球員的轉換，他苦笑表示「有太多要學的了！教練對球員要求的很細膩，我在旁邊也學得很辛苦。」小學生理解能力有限，一樣的觀念就算講上百次也未必會被有效吸收，難免讓教球的情緒暴躁；加上還得理解教練團縝密的訓練課程安排，「進來只是當助理教練，就覺得自己磨練真的不夠，還要教練常常提醒我要注意球員哪裡。」

Photo Credit：Home Run Taiwan 在場邊常看到廖宇翔教練一對一帶著孩子矯正姿勢

受林聖淵教練入住棒球隊宿舍、和孩子一起生活的影響，廖教練表示「我有時候也住這裡！也是跟小朋友睡。」他利用住宿、練習結束後的空檔，主動跟小孩談心理層面的問題， 經過半年多的相處也和他們建立起深厚的感情。「不要看他們年紀小，也是會因為壓力表現不出來。」因為幾乎是和小球員同樣年紀開始接觸棒球，看著場上接受黃教練訓練的他們，就像是看著過去的自己一樣，介於球員與教練之間的身份，他不忍心放著孩子獨自面對那些關於打球的潮起潮落，「可能跟三星這邊的習慣也有關係，但我就囉唆會想跟他們聊。」

笑稱自己根本就像學當保姆，在隊上什麼都做、什麼都照顧，廖宇翔教練已經慢慢被兩個教練的帶球風格潛移默化。想起黃郁翔教練不只一次地提到「只要帶到心，他們就什麼都會了。」不僅希望球隊表現能越來越亮眼，更讓孩子們懂得在棒球的小型社會裡表達自己、為自己負責任。

即便在球場上，教練們對球員是外人也於心不忍的嚴格，但他們之間不言而喻的默契配合、和看待球隊的共同理念，讓三人的存在成為球員心中最強大、最令人安心追隨的目標。有總教練黃郁翔看似嚴謹，實則望子成龍般的頃心帶領、生活起居時時刻刻陪伴的副教練林聖淵，以及剛畢業學習帶隊、和孩子更像朋友的助理教練廖宇翔，他們都踏著三星的土地長大、在這裡因為棒球而建立難能可貴的兄弟情誼，也正帶著對棒球與家鄉的愛，滋養著新芽，將運動的美好傳承下去。

精彩完整內容，請見文章上篇——

自己的家鄉自己顧，成為地方少棒無堅不摧的後盾 三星國小棒球隊 教練團專訪〈上〉