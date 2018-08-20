台灣睽違52年的亞運空氣步槍金牌，出自「才學三年」的射擊少女

2018雅加達—巨港亞運在18日晚間盛大開幕，中華代表團19日靠著小將林穎欣和呂紹全，在射擊10公尺空氣步槍混合團體賽就射下金牌，加上跆拳道及武術長拳的三面銅牌，單日進帳一金三銅，堪稱是大豐收。

《自由時報》報導，目前台灣暫時排在獎牌榜第七。台灣自1990年重返亞運舞台後，最快奪金紀錄是2010年廣州亞運，由軟網男團於開幕後第二天賽事鍍金，這次靠著林穎欣、呂紹全的空氣步槍，是我國首次於開幕後第一天就有金牌進帳，好消息令全團上下士氣大振。

空氣步槍雙人組完美互補，台灣暌違52年再度摘金

林穎欣與呂紹全今年分別在世界盃射擊分獲金牌與銅牌，在亞運組成空氣步槍最強雙人組，兩人也沒漏氣，雖然在資格賽驚險壓線晉級，但進入決賽後越射越穩，一路淘汰蒙古、南韓、印度與中國。《自由時報》報導，兩人以破大會紀錄的494.1分打敗中國隊492.5分，拿下中華隊在亞運睽違52年，首面空氣步槍金牌。

《中央社》報導，中華射擊代表隊，上一次在亞運奪金，是2002釜山亞運，當時是由男子好手陳世偉，在男子雙不定向飛靶摘金，至於空氣步槍，則要回溯至1966曼谷亞運，當時是由吳道源拿下金牌。

對自己要求完美的林穎欣，即便和「學長」呂紹全合體摘金，仍對自己表現不滿意，「我沒有射到自己預期分數。」不過談到替中華隊摘下第一金，她才釋懷地說：「我還是很開心，畢竟這是射擊在空氣槍的部分，多年來的第一面金牌」。

個性沉穩的林穎欣，私底下話不多，大她兩歲的呂紹全則是開朗的陽光男孩，兩個個性截然不同的人湊在一起，場上卻絲毫不見「違和感」，教練陳文菱就透露，兩人堪稱完美互補。

陳文菱解釋，團體賽最怕兩人同時發生失誤，一旦士氣遭受重擊，表現就很容易崩盤，「不過今天只要一個射不好，另一個就會補回來，這種氛圍會讓兩個人都很安心」。

首次參加亞運的林穎欣也說，比賽時緊張到不行，手甚至抖到能不能撐完比賽都沒自信，而搭檔呂紹全則有妙招，「反正就是拚命逗她笑，虧自己、瞎扯蛋什麼都好」。

「看不到天花板」的天才射擊少女，學習射擊才三年

《蘋果日報》報導，其中，年僅19歲的林穎欣，目前已經高居女子10公尺空氣步槍世界第二，而且更誇張的是，她真正接受射擊訓練才三年的時間。林穎欣的啟蒙教練郭孟熙表示，林穎欣是因為到林口高中就讀選課時，無意間看到學校有射擊課，覺得好玩又不用錢才選中射擊課。

林穎欣堪稱「天才射擊少女」，才學一年射擊，高二第一次參加全中運就奪下團體金牌，展現極為突出的射擊天分，此後，成績不斷屢創新高。

郭孟熙說：「穎欣雖然接觸射擊晚，但就像一面白紙，耐得住枯燥的基礎訓練，也打下了她絕佳的射擊基礎。最後，穎欣是個懂得從實戰中吸取失敗經驗的選手，每次比賽完她就會傳給我成績來做總結，提醒自己以後不會再犯同樣的錯誤。」郭孟熙自己都非常好奇的說：「連我到現在都還沒看到穎欣的天花板在哪裡。」

男子武術長拳、跆拳道品勢男子賽、跆拳道品勢女子團體賽三項也都奪銅

《中央社》報導 ，至於去年台北世界大學運動會男子長拳銅牌得主蔡澤民，則在亞運男子武術長拳決賽，繳出生涯最高的9.7分，排名雖一度高居第二，無奈倒數第三名出賽的地主印尼選手，意外繳出9.72分的高分超車，最終蔡澤民僅獲得銅牌。

不過蔡澤民這面銅牌，也是本屆中華代表團所拿下的首面獎牌，賽後他開心地表示：「我非常開心，因為這真的非常難得。」對於最後關頭遭對手超前，他則耍寶地說：「可惡，對手沒有失誤。」

跆拳道品勢部分，陳靖在男子個人賽四強面對伊朗選手，以8.48比8.57飲恨落敗，和泰國選手並列銅牌；而女子團體賽部分，中華隊則以7.65比7.95惜敗泰國，也同樣拿下銅牌。

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《中央社》報導，跆拳道品勢女子團體賽選手陳湘婷、陳以瑄和林侃諭在賽後受訪，陳湘婷表示，她在場上比賽時有點抽筋，中場休息時放鬆一下，再繼續上場比賽。陳以瑄說，她們先前沒有在那個場地練習過，她上場前蠻緊張，比賽時心裡想著「就大力翻過去」，她覺得比賽場地硬了點，練習場地的墊子比較軟，但是在場上的表現在她預期之內。林侃諭表示，當然希望能表現得更好，但能拿到這樣的成績已經很開心了。她上台前就告訴自己，把這場比賽當做一場表演，盡力把它完成就好，「盡全力達到我們的目標」。

2018亞運雅加達—巨港亞運台灣奪牌數（截至2018.8.20 13:00）

跆拳道品勢－男子個人賽：陳靖 銅牌

跆拳道品勢－女子團體賽：陳以瑄、陳湘婷、林侃諭 銅牌

男子武術長拳：蔡澤民 銅牌

射擊10公尺空氣步槍－混合團體賽：林穎欣、呂紹全 金牌

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核稿編輯：楊之瑜