未來的一百片拼途（四）：努力在偏鄉播種，但開花結果不必在我

文：林思皓

假日的草悟道、市民廣場是由一幅幅幸福快樂的景象拼成的：情侶依偎散步、三五好友成群結伴、家長帶著孩子與狗狗在陽光下奔逐......。這歡騰氛圍的一角，有群人在廣場入口旁的樹下，彷彿自成一個世界，靜靜聽著一段又一段來自偏鄉教學現場最真實的故事。

這是Teach For Taiwan年度企劃「未來的一百片拼途」第四場「街頭故事棧」，兩位畢業於新聞系所的TFT第二屆校友楊馥綺、張渝婷來到台中，向大家分享走上教育旅途的原因與兩年的看見，以及他們持續進行的「社區發展的拼途：深耕在地的教育視野」。

帶給孩子看見更大的世界

歷經媒體最動盪的時代，原先已從事新聞業三年多的渝婷深感大眾「媒體識讀」能力的缺乏；參與多場社會運動的馥綺，在街頭對成人的遊說中頻頻感到挫折。於是，兩人為了根本解決問題，皆訴諸於教育，將社會議題帶進課堂，培養孩子的判斷與思辨能力，進而成為一個好的閱聽人。

然而，即使懷著滿腔熱血與滿腹理念進到教學現場，卻發現「階級複製」隱隱桎梏著每個孩子的視野。馥綺憶及剛入校與孩子聊天時，十個孩子中有九個說「沒有夢想」，這讓他感到驚訝與難過，「老師就像是一把鑰匙，幫孩子打開了一扇門，讓他們知道自己是可以的。」他希望讓孩子知道，學習不是為了滿足大人的要求，而是為了成為自己心中想成為的樣子。

有次，一名到城市讀書的畢業生回來找渝婷，他說他體認到自己的英文程度不如人，卻同時對母校曾經帶他們騎過單車、爬過山為傲，「我一直跟他們說：外面的世界跟你們很不一樣，你們一定有比別人差的地方，但也絕對有比別人好的地方。」渝婷希望，在打開孩子視野的同時，也要讓他們認識自己的長處，不因自己的不足而感到自卑。

謝謝你們讓我看到年輕時的樣子

兩名沒有教育背景的「菜鳥老師」進到校園，如何憑著一股「傻勁」影響周遭的老師，甚至成為領導者，帶著學校做不同的嘗試呢？

過程絕不是那麼簡單的。剛進去的時候，所有老師都在一旁默默觀望，馥綺說：「他們會覺得：『這些新老師只是做做樣子而已，我剛來的時候也是這樣啊，等久了之後你一定不會做了。』」渝婷甚至遇到刁難他的資深老師，「待在一個地方久了，對新來的人總有一些防衛感。」

然而，當他們在兩年內熱情不減，虛心向這些資深老師請教與學習後，關係逐漸改善，串聯整間學校共同合作發展教案與活動，馥綺回憶：「當這些老師從拒絕我、接納我，到最後和我們一起帶孩子到花蓮自助旅行五天四夜，真的覺得很感動。」

偏鄉學校由於人力缺乏，老師常常必須一人接下多樣職務；而在龐大的工作量與壓力下，心力交瘁、熱情磨滅，最原本教書的初心便消失了。「謝謝你們讓我看到我年輕時候的樣子。」馥綺與渝婷的堅持不懈，讓這些老師找回最初的熱誠，更以他們多年來寶貴的經驗幫助兩名新手老師，讓孩子得以在完善的課程設計中學習成長。

老師是一面鏡子

許多孩子的狀況源自於家庭的問題，當有人問及在教學現場是否曾因此感到無力時，馥綺與渝婷笑著對看了一眼，直說：「太多了，究竟要說哪件呢？」

一個「易怒」的一年級孩子讓馥綺印象深刻，「他常常在班上自暴自棄說：『我畫得很醜！沒有人要看！丟掉啦！』」這令馥綺開始關心孩子的家庭狀況。他發現，孩子有個姐姐很優秀，因此爸爸常常拿他跟姐姐比較，又施以打罵教育，甚至曾經在他面前將圖畫丟掉，使孩子在這樣的家庭環境中顯得沒有自信。

馥綺於是更細心地處理每次與這孩子的拉扯，同時也與家長溝通，孩子才慢慢有些改變。雖然仍不時會生氣不語，但孩子開始願意靠在馥綺身邊，在路上經過時對他微笑，「我覺得老師在學校能做的就是穩住他，成為他在學校的依靠。」

馥綺的故事讓渝婷也想到一個孩子。這個學生也是容易生氣的孩子，聯絡簿時常只畫一個火柴人就草草了事。這讓渝婷想要聯絡家長，但問孩子家裡面的事時，他卻什麼也不說。後來，渝婷才了解，孩子的父母離異，從來不溝通，「他每天憤怒是因為不知道今天要去爸爸家還是媽媽家。」

渝婷便私下與父母見面了解狀況，卻發現兩人還在吵架的情緒中不願多講。「我就直接創了群組，只有我跟爸爸媽媽三個人，我不管他們兩個怎麼樣，我只想讓他們知道孩子在學校的狀況。」不知為何地，孩子的脾氣與態度開始好轉，聯絡簿終於能寫滿，還會跟渝婷開玩笑。

老師就像一面鏡子一樣，讓孩子能從中照出自己的模樣而反省改變；甚至還有可能，成為家長們的鏡子。

學校成為社區的軸心

說到社區，你的心中浮起什麼模樣呢？在都市長大的渝婷，想到的是像「大樓管理委員會」那樣，但進到偏鄉後，令渝婷大開眼界，「我服務的地方，可能兩戶人家中間要二十幾分鐘的路程。」此外，偏鄉社區青壯年流失嚴重，渝婷也說：「七十歲的社區理事長常對大家說：『我是整個村莊最年輕的。』」

在這樣的發展條件下，馥綺與渝婷帶著學生，努力串聯起社區的每個人。渝婷的學校與鄰近的大學合作，讓大學生帶領孩子認識社區的自然環境，一方面讓孩子更認同自己居住的地方，另一方面也讓大學生了解到付出的快樂，「我們只是做了小小的串聯，後面卻創造出那麼大的感動。」因此，渝婷繼續與這些大學生合作，讓他們固定來跟孩子講故事，持續為孩子與社區帶來更多不一樣的刺激。

馥綺也帶著孩子訪問社區的阿公阿嬤，認識社區並進行社區導覽比賽，邀請家長擔任評審，人與人間的情感交流在這個過程中便更加深刻。此外，馥綺也在課後的樂齡學習中心，帶著孩子與阿公阿嬤跳舞、學英文，從中與他們聊天，認識這個社區的樣貌，「甚至連阿公的女兒欠了多少債都知道。」當一個人願意敞開心胸訴說時，馥綺說：「這些人情就是我當初留下來的重要關鍵。」

老師不只是講台上的授課者，更可以是社區中的領導者。當老師讓學校成為社區的軸心，將社區中每個人連結起來時，「社區認同」便形塑而成，讓每個孩子——以至於社區中每個成員——都能以這個社區為榮，共同為這個社區的發展打拚。

如同TFT「同心圓影響力模型」所說：一名老師進去教學現場，先第一線地幫助孩子提升學習能力，建立自我定位；再串聯學校的老師，塑造校園正向氛圍與優質教學環境；更進一步到社區裡，關心每個孩子的家庭背景，協助社區內的情感連結，讓全村莊的力量共同拉拔孩子長大。

由於複雜的結構性因素，這個改變或許很緩慢，但就如同渝婷所說的，我們努力在學校、家庭、社區以及每個孩子身上播下一顆又一顆的種子，即使自己看不到繁花綻放的景象，但只要播種、施肥的人愈來愈多後，一定會有花開的那天。

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關於Teach For Taiwan（TFT）

TFT是一群致力於改善台灣「教育不平等」的行動者，透過TFT計畫招募青年到偏鄉國小展開教學工作，佐以專業的培訓和支持，企圖培育視野及能力兼具的領導者。兩年結束後，TFT期待這些人才可以從偏鄉教育現場投入多元的領域，用不同專業串聯彼此的影響力，為改善教育不平等的使命持續奮鬥，讓孩子的出身不再限制他的可能性。

關於《未來的一百片拼途》

2018年，TFT正式集結了超過100位跨領域的人才深入偏鄉。在看見議題、看見需要後，這些力量逐漸在不同領域發酵，串聯成一股改變的潮流。拼，是拼湊，也是拼命。一群人勇敢地拼，為的就是給下一代打造更好的未來；途，是路途，也是前途。唯有親身走過偏鄉教育的路，才看得見最真實的需要以及最美麗的風景。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航