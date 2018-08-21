文：布拉德

對許多臺灣人而言，棒球是他們生活中的一部份，不管是在電視機或電腦螢幕前收看，或是三五好友相約到球場一起吶喊。如果抽離了棒球，很多人的生命裡就會少了些什麼，儘管經歷過不少場內外的風風雨雨，職棒的舞臺仍是許多打棒球的孩子心中的最高殿堂。只不過，這許許多多的孩子，真的都能站上職棒舞臺發光發熱嗎？

要成功擠進職棒的門，並不是一件容易的事情。根據過往的媒體報導《運動員生涯短 及早規劃第二春》，只有不到4％的少棒選手，最後能夠從眾多人選中脫穎而出，踏進職棒的殿堂。而這些人之中，真正能夠在職棒長期存活下來、甚至發光發熱的人，更是少之又少。

中信兄弟的左投手鄭錡鴻，以及今年球季挑戰生涯百轟和全壘打王的張志豪，都是成名甚早也成功打進職棒的例子。在復興國小少棒隊時就成名的鄭錡鴻，在大學時期渡海挑戰美國職棒，儘管最高層級只到高階1A，但他賴以成名的曲球曾被球探評定「已具備大聯盟水準」，返臺發展後也一直都是中信兄弟陣中重要的投手戰力。出生於東臺灣、就讀泰源國小的張志豪，是在練習躲避球時被棒球隊教練發掘、招募進入少棒隊；在少棒時期，還曾擔綱過隊上主戰投手的重責大任。順利步入職棒殿堂之後，他依然心繫故里，關心著基層棒球的發展現況，不時會抽空回到老家臺東縣東河鄉，陪母校的小球員們打球練習。

相較於前述的這些選手，有不少選手在競爭激烈的職棒場上，可能都還沒能讓球迷記住他們的名字，就已黯然退出職棒戰場，例如：曾經旅外的蔡森夫，或是業餘時期被稱為臺灣猛男的李振男；最讓人難過的，則是那些曾經有過職棒球員光芒，卻因一時的外在誘惑，導致最終失去舞臺的那些人，像是大家所熟知的前旅日球星張誌家、曾被譽為臺灣最佳左打者的謝佳賢。

打球不應該只是競技，而是能夠拓展人生視野的絕佳途徑

在臺灣，學生棒球球隊大致上可分成兩類，一類是以社團性質為主的運動型球隊，另一類則是以培育選手為主的競技型球隊。相較於運動型球隊，競技型球隊在臺灣獲得的關注度高上許多，而這種球隊裡的孩子，一年下來有許多的比賽機會，球隊也多半將重心放在訓練與比賽上。密集的訓練與比賽，不僅佔據了孩子的時間，也消耗了他們不少的精力，相對地也讓孩子們在教室裡與書本相處的時間少了許多。

但是，這些孩子們真的都不愛讀書，或是不適合讀書嗎？這些來到球隊打球的孩子，真的每個都是打從心裡愛棒球，為了打棒球才來的嗎？相信很多人都曾經在職棒球員的訪問中聽過，除了喜歡打棒球之外，也有不少選手是因為「希望改善家境」、「好動」等等原因而加入球隊，這些因不同原因加入球隊的孩子，所需要的資源其實不見得相同，但在球隊中經常只用同一套模式在面對這些孩子，卻不見得能夠真正幫助到每個需要成長的孩子。

除此之外，外界對於打球的孩子，過去常用「頭腦簡單，四肢發達」、「不愛讀書的孩子才去當運動選手」等負面的用語或偏見來面對他們，這只會讓他們更加深刻地認為自己的未來就只有這樣，而侷限了他們拓展未來的可能性。其實，我們反而更應該思考的是，透過「打棒球」這件事情，我們還能夠給予孩子們些什麼。

少子化的趨勢，許多孩子透過加入團體來學習如何與同儕相處，少棒隊更是如此，加上比賽中需要去面對勝負壓力，能讓孩子用正向的態度迎向挑戰，去學習如何面對失敗、保持精進的動力。有一位少棒教練曾經提過，球隊中的一個小球員，過去過著比較受到保護的生活，在加入球隊後，從樣樣依賴、退縮，到逐漸成長為可以自己處理許多事情的孩子，也成了隊中受歡迎的大哥哥，這類正向的轉變，在打球的孩子裡並非特例。

運動粉絲專頁選手村授權使用 透過團體的生活，孩子們可以擁有更多與人相處的經驗。

中華職棒幾名新生代的裁判，包括邱景彥、吳家維與尤志欽，過去都曾一路打到成棒等級，也都曾在中華職棒二軍有過出賽紀錄；知名棒球電影「魔球」中，由布萊德彼特所飾演的比利·比恩(Billy Beane)，曾被認為是有機會在大聯盟嶄露頭角的明日之星，在始終打不出成績的情況下先轉任球探，而後進到了球團的管理階層，為了替小市場的運動家隊有效率地打造能贏球的隊伍，他利用許多的統計數據來尋找具備實力卻沒被注意到的球員，在2002年打出了全美國聯盟的最佳戰績。

與棒球相關的工作並非只有球員，而想要做好這些工作，也各需具備不一樣的能力，例如想要成為一名裁判，除了棒球方面的相關知識以外，若是希望自己能夠站上國際性的大型賽事，外語能力絕對是基本的能力。想要成為一名球探或是球隊的管理階層，除了看得懂球賽之外，數學的能力也不能太差，否則在這個數據當道的年代，面對一個又一個的球員數據，恐怕也無法勝任這樣的工作。

在孩子們打球的過程中，我們應該給予他們更多不一樣的選擇，而不只是讓他們的生活中充滿了訓練與競賽，讓他們看見並理解，就算未來不想離開球場，仍有許多相關的職務可以從事，也提早讓他們準備應該具備的能力。

改變，需要更多人的力量

想要改變環境，需要的是更多人的力量，正如前文所提到的，如果我們用更正向的想法，去看待這些努力揮灑汗水的少棒孩子們，再加上更多的全民參與，其實他們擁有超乎我們想像的可能與機會。最近在網路上廣為流傳的影片《倆好球》，就十分忠實地呈現出國小少棒隊目前所面對的現況。若是你因此有所感動，想要協助這些棒球運動的小小球員們，也可以參與由Home Run Taiwan所發起的《百校贈球計畫》，集結眾人之力，用實際行動來帶給他們一個不同的未來吧！

《倆好球》高清熱血版：

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