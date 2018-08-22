台灣有自己的能源課題，一昧跟隨德國只會付出慘痛代價

日前蔡總統出席民間能源論壇時，否定「以核養綠」的主張，再次高談闊論「非核家園」與「綠電輝煌」的成就，義正嚴詞的模樣，很像她在談「廢死」是普世價值的神色：獨尊而專擅。

但蔡總統還是有所保留的，她不敢在德國與荷蘭的友人面前提到，台灣非核家園的代價是80%的火力發電，也不敢說台灣的煤是乾淨的煤，沒有空氣汙染與二氧化碳問題。因為這是用來哄騙台灣人民的，她可不想看到外國朋友皺眉、困惑或驚嚇的表情。

雖然動不動搬出德國這塊招牌，但是蔡政府的能源政策與德國有根本上的差異：德國在非核之外還要逐步淘汰煤碳，以符合國際減碳的共識，對抗氣候變遷這個21世紀最大的環境挑戰。反觀台灣卻持續新建、擴建燃煤電廠，蔡政府甚至宣布2年後燃煤比例要提升到50%以上，未來與天然氣合計更高達80%，難道「以火代核」也是普世價值？也是「國際潮流」？我們向國際承諾的減碳目標、《溫室氣體減量及管理法》都是廢紙？

Photo Credit: Reuters/達志影像

除此之外，德國雖然是淨輸出電力國，但每年仍從周邊國家輸入數百億度的電力，歐洲電網為德國供電維持穩定度，加上與俄羅斯相連的天然氣管線，以及自產的燃煤，讓德國無後顧之憂；相較之下，發電能源自給率只有不到3%的台灣，既沒有鄰國供電，也沒有海底管線，只靠船舶運送天然氣與煤炭，真的有本錢在自主能源尚未確保之前就先廢核？還是說「不顧後果」也是一種台灣價值？

目前風力、太陽能等再生能源面對幾項普遍挑戰：

第一，能源密度低，需要大規模的設備。

第二、易受天候影響，非穩定電力來源，無法配合需求供電。

第三、發電成本仍然偏高。歐洲是溫帶地區，冬季是用電高峰，正好是西風強勁到讓人起肖偏頭痛的季節，且人口密度相對較低，可以鋪設太陽能電板的地區較多。

在台灣，扣除坡度五度以上的山坡地後，我們可用的國土面積幾乎只有20%，上面要住進2千多萬人，要開路，還要設工廠、保留農地、保護生態價值區，能有多少土地用來鋪太陽能電板種電？離岸風力則在用電高峰的夏季紋風不動，這些困難對台灣來說克服起來倍加困難，所以要再次強調我們不是德國，我們有自己必須面對的能源課題，如果一昧要跟隨德國的腳步，就會走上錯誤的道路，就要付出慘痛的代價。

能源問題跟很多環境問題一樣，沒有完美的解決方案，這是一項取捨問題，科學可以找出最理性的方案，政治與民粹不能取代科學率而斷之。躁進的非核家園信仰，會把有毒重金屬和空氣汙染物送入每個人的肺裡、破壞重要地景與生態、更毀棄減碳的國際承諾。

本文經​我們只有一個地球​授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航