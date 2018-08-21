人多必有白痴，跟白痴共同做決定，民主投票好在哪？

文：李忠憲（成大電機系教授）

再過不久就要投票。

投票是一種奇怪的決定，好像是件重要的事情，又好像一點影響都沒有。投票是我們人生許多選擇工作中的一項，集體投票的結果非常重要，但個人的一張票其實是微不足道，除非這張票是關鍵性的一票，在50%正反兩面之下，由這張票來做下多數的決定，否則這樣投票的行為，不會對個人有重大的影響。這跟選擇要念電機系或醫學系，去德國或美國留學，完全是不一樣的概念。尤其在多數決現代民主之下，少數的選票往往是被忽略的聲音。不去投票似乎是一種理性行為，嬴的話也不多我這一票，輸的話更不缺我這一票，旁觀這些輸贏，所謂的不介入政治，在家裡看電視，好像是一種理性的選擇。

尤其台北市長的選舉，許多有智慧高學歷的朋友，已經表態他們不會去投票，或許書念的太多無法面對這樣荒謬的選擇決定，或許害怕自己的一票真的造成某種程度的影響因而感到後悔，或許害怕輸的感覺，因此決定不去投票，不投票不就沒事了，反正我什麼都沒有做，都是你們這些愚蠢的人所做下的決定。

無論因為喜歡某人或認同某種理念去投票，研究資訊、整理思緒、出門去投票所花的心力，往往比回報會多得許多，在資本主義的社會經濟盤算的環境之下，投票的確不是理性的行為。花力氣去投下一票，別人當選了自己不一定有什麼好處，要是自己投的票屬於少數的一方，可能會有一種失敗落寞的感覺，看來看去不投票好像是比較理性的行為。

如果依照這種邏輯，民主真的一無是處，還是由一個聰明有智慧的領導者來替大家做決定，這個決定的方式很單純，是一個聰明的個人而不是集體的意志，集體的意志是混沌和混亂，更何況樹大必有枯枝，人多必有白痴，跟白痴一起共同做決定，看起來不是什麼優雅的政治制度。

Photo Credit: Jimmy Yao @ Flickr CC BY SA 2.0

那這樣為什麼我們要討厭中國，老是強調自己是民主自由的台灣？

因為我們可以投票，有這一張小小的選票，我們可以介入政治，個人投票的行為並不重要，重要的是因為這樣子的體制，保留改變的可能，使個人有動力去反省我們的社會，參與集體的改變。投票是某種溝通的形式，一張票在三百萬張票之中微乎其微，像在棒球場上的一名觀眾，隨著大家歡呼吶喊。投票的行為是個人的價值選擇，選票代表是種政治價值觀的交流，沒有這種活動的社會，毫無價值檢驗和互相比較不同意見的可能。任期制的民主投票是在時空背景改變之下，對於價值的檢驗，四年時間已經可以讓一個嬰兒變成一個活蹦亂跳的小小孩，也有可能使一個有思考能力的亞斯伯格，變成一個從眾反應的阿茲海默。

我不害怕跟我一樣年紀的人不投票，因為我發現台灣的民主參與有更積極的狀態，年輕人對政治參與的態度和熱情是我們這代的人無法想像，投票是一種政治溝通的方式。即使投票看起來好像不是理性行為，但是因為這種行為，在一個社會中彼此才有溝通的可能。

你可以投票選擇紅色、白色、黃色、綠色等等等，然後讓這些顏色在時空之下互相調和，只要可以持續保留民主有投票的機會，沒有什麼東西是可怕的，在言論開放、自由溝通的社會中，謊言不會永遠存在，林肯說：「你可以暫時欺騙所有人，也可以永遠欺騙一部分人；但是，你不能永遠的欺騙所有的人」，或許這是我對於民主投票始終保持樂觀想法的原因，雖然投票表面上看起來不是理性的行為，但是為了這一句話我還是會去投下那一票。

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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